Загострення запальних процесів на тлі стресу: що робити

Акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк розповіла, що робити у разі "молочниці".

Кожна жінка знає, наскільки вразлива наша мікрофлора, яка відповідає за здоров‘я кишківника, піхви, шкіри тощо. Стрес, порушення гігієни, поганий сон, зміна харчування на користь простих вуглеводів (хліб, солодощі, картопля, каші) звичайно можуть призвести до запальних процесів, загострення хронічних інфекцій, дискомфорту з боку піхви та сечевипускання. В подібній ситуації перебуває нині більшість жінок.

Результатом таких порушень є кандидоз, відомий як "молочниця". Навіть без додаткових обстежень і аналізів жінка самостійно може легко встановити діагноз.

До симптомів відносяться:

почервоніння слизових зовнішніх статевих органів та піхви;

свербіж, печія (особливо при сечовипусканні);

рясні сироподібні виділення;

рідше болючі сечовипускання.

Жінки, які вже зіштовхувалися з такою проблемою, мають певний досвід та алгоритм лікування. Водночас, якщо виявили кандидоз, як діяти?

1. Обмежити вживання вуглеводів.

2. Дотримуватися правил інтимної гігієни - під час підмиванніявикористовувати настоянками трав. Це може бути ромашка, календула або навіть заварка чаю, вода з харчовою содою.

3. Приймати препарати флуконазола (150, 200 одноразово), якщо є в наявності.

4. Використовувати місцево мазі або свічки з клотримазолом, ністатином.

5. У разі загострення запальних процесів, ситуація ускладнюється. По-перше, необхідно зрозуміти, що саме дає біль внизу живота. Додатки (кишківник, нирки, хребет) також можуть бути причиною, але лікування буде зовсім різне.

Про запалення додатків може свідчити:

постійний ниючий біль внизу живота, який може посилюватися при фізичному навантаженні або зміні положення тіла. Тут потребно бути максимально обережним. Не слід виключати вірогідність апендициту!

можливе підвищення температури тіла;

наявність патологічних виділень з піхви, іноді з неприємним запахом;

в окремих випадках порушення менструального циклу (кровомазання, кровотечі, затримка);

В подібних ситуаціях, рекомендуємо звернутися до лікаря. Якщо такої можливості не має, то як виключення, самолікування з використанням:

препаратів метронідазолового ряду;

антибіотиків широкої дії (доксицикліновий ряд, або азітроміцин);

нестероїдних протизапальних препаратів (можуть бути в пігулках, порошках, ректальних свічках).

Обов'язково перед початком самолікування прочитайте інструкцію. Звертайте увагу на протипоказання й можливі побічні ефекти. У разі перших ознак хвороби не слід панікувати та приймати все одразу. Спочатку варто проконсультуватися з лікарем, хоча б в онлайн форматі.

Наші любі жінки, ці поради будуть корисними у теперішній час війни. В мирний час у вас є ми - професійні лікарі. Ми обов‘язково все подолаємо. Бережіть себе!

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