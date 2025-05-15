Затримка місячних: причини виникнення та як прискорити процес менструації

Затримка місячних: причини виникнення та як прискорити появу менструації / © Credits

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Зазвичай тривалість циклу становить від 21 до 35 днів, але багато жінок стикаються із затримками, яка викликає тривогу, дискомфорт або підозру на вагітність. Інколи затримка може бути нешкідливою, але в інших випадках — сигналізувати про серйозні гормональні порушення чи проблеми зі здоров’ям.

Видання Truemeds у своїй статті спробувало допомогти розібратися в основних причинах виникнення затримки менструації, розповіло, коли це — нормальний фізіологічний процес, а коли варто звернутися до лікаря, також розглянуло природні та медичні способи безпечно викликати менструацію, якщо у цьому є потреба.

Причини затримки менструації

Затримка місячних — це не завжди наслідок вагітності. Існує багато інших чинників, які можуть впливати на регулярність циклу:

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Стрес. Сильні емоційні переживання, зміна способу життя, втрата близької людини, переїзд або навіть зміна роботи можуть порушити роботу гіпоталамуса — ділянки мозку, яка регулює гормони.

Фізичне перенавантаження. Інтенсивні фізичні тренування, особливо у спортсменок або танцівниць, можуть призвести до зниження рівня естрогену та, як наслідок, до затримки чи повної відсутності місячних (аменореї).

Зміни ваги. Різка втрата чи збільшення маси тіла змінює баланс гормонів. Зокрема, жирові клітини впливають на вироблення естрогену. Анорексія чи ожиріння — часті причини порушення циклу.

Гормональні порушення. Найпоширеніші захворювання, які викликають затримку:

Полікістоз яєчників (СПКЯ) Проблеми зі щитоподібною залозою (гіпо — чи гіпертиреоз) Підвищений рівень пролактину Ендометріоз або аденоміоз

Медикаментозний вплив. Деякі препарати (антидепресанти, гормональні засоби, ліки для лікування хронічних хвороб) можуть змінювати гормональний фон.

Грудне вигодовування. Підвищений рівень пролактину після пологів пригнічує овуляцію, тому цикл може бути нерегулярним або повністю відсутнім.

Клімакс або пременопауза. Зазвичай у жінок після 40 років починається поступове згасання репродуктивної функції, що також призводить до нерегулярних менструацій.

Як безпечно викликати менструацію

Важливо: самостійно викликати менструацію можна тільки після виключення вагітності. У будь-якому іншому випадку рекомендується попередня консультація з лікарем.

Природні методи

Фізичні вправи. Легка фізична активність, наприклад йога або пілатес, покращує кровообіг у малому тазу та зменшує стрес.

Зниження рівня стресу. Релаксація, дихальні практики, медитація та нормалізація сну сприяють стабілізації гормонів.

Оргазм . Під час оргазму матка скорочується, що може стимулювати початок менструації.

Теплі ванни. Тепло розширює судини та покращує циркуляцію крові в органах малого таза. Приймання теплої ванни чи грілка на живіт іноді допомагають викликати місячні.

Харчування та продукти, які можуть стимулювати менструацію

Деякі натуральні продукти впливають на гормональний баланс:

Папая — стимулює скорочення матки та активізує естроген.

Імбир — природний стимулятор кровообігу, часто використовується у народній медицині.

Куркума — має протизапальні та зігрівальні властивості, нормалізує рівень прогестерону.

Петрушка — містить апіол, який м’яко стимулює матку.

Ананас — фермент бромелайн покращує функції ендометрію.

Фрукти з високим вмістом вітаміну C (апельсини, лимони, гуава) — підвищують рівень естрогену.

Гуньба сінна, гранат, насіння кунжуту та коріандр — містять природні фітоестрогени.

Медичні методи виклику місячних

Застосовуються лише після призначення лікаря.

Гормональні контрацептиви. Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) регулюють цикл, пригнічують овуляцію та стабілізують рівень гормонів. Їх можна використовувати за спеціальними схемами для виклику менструації чи її затримки.

Препарати прогестерону. Призначаються у разі дефіциту власного прогестерону. Після завершення курсу приймання зазвичай починається менструація.

Ін’єкції гормонів. У деяких випадках лікар може призначити ін’єкції для швидкого виклику менструації (наприклад, ін’єкції прогестерону).

Коли звертатися до лікаря

Звернення до гінеколога обов’язкове, якщо:

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Затримка триває понад 10 днів і виключена вагітність.

Місячні відсутні понад три місяці поспіль (аменорея).

Менструації стали дуже болісними чи надто рясними.

Ви підозрюєте гормональні чи ендокринні порушення.

Присутні додаткові симптоми: біль у животі, набряки, акне, зміна настрою, надмірне оволосіння.

Затримка менструації — це поширене явище, яке не завжди свідчить про серйозні проблеми. Проте уважне ставлення до свого тіла допомагає вчасно виявити відхилення та запобігти ускладненням. Природні методи, як-от зниження стресу, фізична активність, правильне харчування та теплові процедури, можуть бути ефективними. Але якщо затримка повторюється, супроводжується болем або іншими симптомами — необхідно звернутися до фахівця.

Не займайтесь самолікуванням, а краще одразу зверніть до лікаря.