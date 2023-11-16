Жіночий чекап: які обстеження потрібно проходити регулярно

Кожна жінка з метою профілактики має щороку відвідувати гінеколога. Це може допомогти виявити захворювання на ранніх етапах, які можуть часто мати перебіг без симптомів.

Що таке жіночий чекап, кому його потрібно проходити і як часто, розповіла гінекологиня, лікарка УЗД клініки CALM Ліна Ірха.

Що таке чекап жіночого здоров'я і з яких обстежень він складається

Це комплексне обстеження жіночого організму з метою профілактики різних захворювань.

Це не лише огляд на гінекологічному кріслі і здача аналізів. Насамперед – це комплексний підхід. Жінка приходить у відповідний день місячного циклу (бажано, щоб це було від 7 до 15-го дня місячного циклу) і проводиться детальний збір анамнезу. Лікар розпитує, чим хворіла жінка протягом життя. Після анамнезу лікар оглядає жінку на гінекологічному кріслі, робить кольпоскопію, оглядає шийку матки під мікроскопом і бере забір двох важливих аналізів. Один із найважливіших аналізів – ПАП-тест – це цитологічне дослідження шийки матки із ціллю виявлення раку і передракових захворювань.

До чекапу також входить ультразвукова діагностика органів малого тазу. Рекомендовано також пройти УЗД щитоподібної залози і молочних залоз. Наприкінці обстеження жінкам після 20 років, якщо є необхідність, рекомендовано пройти обстеження (кожні два роки) на жіночі гормони. Вони можуть допомогти попередити або виявити різні захворювань, які носять гормонозалежний характер.

Кому рекомендований гінекологічний чекап

Комплексне обстеження рекомендовано проходити всім жінкам, які досягли 18-річного віку один раз на рік.

Правила підготовки до чекапу

Жінка має прийти у правильний день менструального циклу (від 5 і до 15-го дня циклу).

За 2-3 дні до обстеження не рекомендовано жити статевим життям.

За 2 тижні не приймати місцево антисептики і не вживати антибіотики.

Ліна Ірха

Якщо жінку нічого не турбує, чи потрібно проходити обстеження

Задля профілактики жінка повинна проходити чекап обов'язково, незалежно від того, турбує її щось чи ні. А після чекапу лікар визначає, чи є необхідність додаткових обстежень, чи можна обійтися оглядом на кріслі, збором анамнезу, кольпоскопією, двома мазками та УЗД органів малого тазу.

Чи відрізняються рекомендовані обстеження від віку жінки

Рекомендовані обстеження можуть відрізнятися залежно від віку жінки. Якщо це жінка без обтяженого анамнезу, у неї не було серйозних гінекологічних захворювань протягом життя і вона перебуває у менопаузі, тоді робити чекап рекомендовано один раз на два роки.

Якщо жінка молода, то чекап рекомендовано проходити частіше. А жінкам із обтяженим анамнезом рекомендовано обстежуватися один раз на пів року.

ПАП-тест – збір аналізів на цитологію на цитологічне дослідження з метою виявлення ракових і передракових захворювань шийки матки – після 60 років рекомендовано здавати один раз на два роки. А згідно з європейськими рекомендаціями, жінка після 60 років, яка раніше не мала гінекологічних захворювань, може цей аналіз не здавати.

Що жіночий чекап може допомогти виявити

Таке обстеження допоможе виявити абсолютно всі гінекологічні порушення у жінки і може допомогти діагностувати причину захворювання.

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