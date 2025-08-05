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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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«Я стала мамою. Двічі. Після того, як мені сказали – шансів майже немає» Новини компаній

Історія жінки, яка пройшла через безпліддя, операції, страх – і народила двох дітей. Завдяки лікарю, яка не здається навіть там, де інші розводять руками.

«Я стала мамою. Двічі. Після того, як мені сказали – шансів майже немає»

Спочатку – три невдалі ЕКЗ. Потім – діагноз «дворога матка». Після стимуляції і отримання ембріонів, перша невдала спроба. А після другої – така бажана вагітність.
Всі 9 місяців жінка була на підтримуючій терапії. І нарешті – довгоочікуване маля.
Була думка: «Це все. На одне диво вже вистачило».

Але через кілька місяців – новий тест із двома смужками. Без програм. Без стимуляцій. Самостійна вагітність.

«Мені сказали, що другий раз – це ризик. Що після кесаревого розтину це небезпечно. Але пацієнтка довірилась лікарю. І вирішила залишити вагітність. Нещодавно народила другу здорову прекрасну дитину. І дуже вдячна клініці LITA».

Юлія Оспанова – лікарка, яка бачить не лише аналізи, а жінку

Юлія Оспанова – лікарка акушер-гінеколог, репродуктолог, ендокринолог і спеціаліст з УЗД у клініці LITA. Але, перш за все – жінка, мама, людина, яка тонко відчуває іншу жінку.

«Жінка – це не тільки гормони. Це тіло, досвід, страхи, ритм життя й емоції. Я бачу її цілісно. І завжди дію з повагою, співпереживанням і доказовим підходом».

У своїй практиці лікар не «виписує стандартні протоколи», а розбирає кожен випадок глибоко: від способу життя до психоемоційного стану. Саме тому для пацієнтів Юлія Юріївна є не просто лікаркою, а надійною опорою.

Історія, яка могла закінчитись безпліддям – але стала історією життя

Ще один випадок, який Юлія Юріївна довго пам’ятатиме – пацієнтка з кістомами обох яєчників, безпліддям і… надією.

Жінці було 31. Вона мріяла стати мамою. Провели стимуляцію – і встигли заморозити її яйцеклітини. Далі – операція.

«Під час втручання довелось видалити обидва яєчники з трубами. Це був шок. Але завдяки збереженим клітинам – шанс лишався. І ми його використали».

Після відновлення пацієнтку підготували до переносу. З першої ж спроби – вагітність.
 Сьогодні вона – мама. А ембріони все ще зберігаються. Вона зможе повернутись – і подарувати життя ще одній дитині.

Лікарка, якій довіряють ті, хто пройшов найскладніший шлях

«Я знаю, як це – чекати, боятися, розчаровуватись. Бо я сама мама двох дітей. І я знаю, наскільки важлива підтримка. Не протокол, не сухі фрази – а присутність поруч».

Юлія Юріївна веде пацієнтку з моменту знайомства – до народження дитини. І навіть після.

Клініка LITA — простір, де немає страху, сорому й байдужості

У клініці LITA працюють фахівці, які не бояться складних випадків. Тут створюється безпечне середовище для діалогу, спільних рішень і дії.
 У центрі – жінка. І її потреби.

«Моя мета – щоб жінка пішла з прийому з відчуттям: “Я в надійних руках. Я знаю, що далі. Мені  тут допоможуть”».

 Якщо ви довго намагаєтесь – не здавайтеся

  • Якщо мали невдалі спроби ЕКЗ – це ще не кінець.

  • Якщо є складний діагноз – шукайте лікаря, який не боїться.

  • Якщо ви хочете дитину – приходьте. Ми почнемо цей шлях разом.

LITA

Ми не просто лікуємо – ми йдемо поруч.

Ліцензія з медичної практики, реєстраційне досьє: № 0711/17-М,  від 07.11.2019р. Наказ МОЗ України від 29.11.2019 р. №2362

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