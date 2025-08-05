- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 321
- Час на прочитання
- 3 хв
«Я стала мамою. Двічі. Після того, як мені сказали – шансів майже немає» Новини компаній
Історія жінки, яка пройшла через безпліддя, операції, страх – і народила двох дітей. Завдяки лікарю, яка не здається навіть там, де інші розводять руками.
Спочатку – три невдалі ЕКЗ. Потім – діагноз «дворога матка». Після стимуляції і отримання ембріонів, перша невдала спроба. А після другої – така бажана вагітність.
Всі 9 місяців жінка була на підтримуючій терапії. І нарешті – довгоочікуване маля.
Була думка: «Це все. На одне диво вже вистачило».
Але через кілька місяців – новий тест із двома смужками. Без програм. Без стимуляцій. Самостійна вагітність.
«Мені сказали, що другий раз – це ризик. Що після кесаревого розтину це небезпечно. Але пацієнтка довірилась лікарю. І вирішила залишити вагітність. Нещодавно народила другу здорову прекрасну дитину. І дуже вдячна клініці LITA».
Юлія Оспанова – лікарка, яка бачить не лише аналізи, а жінку
Юлія Оспанова – лікарка акушер-гінеколог, репродуктолог, ендокринолог і спеціаліст з УЗД у клініці LITA. Але, перш за все – жінка, мама, людина, яка тонко відчуває іншу жінку.
«Жінка – це не тільки гормони. Це тіло, досвід, страхи, ритм життя й емоції. Я бачу її цілісно. І завжди дію з повагою, співпереживанням і доказовим підходом».
У своїй практиці лікар не «виписує стандартні протоколи», а розбирає кожен випадок глибоко: від способу життя до психоемоційного стану. Саме тому для пацієнтів Юлія Юріївна є не просто лікаркою, а надійною опорою.
Історія, яка могла закінчитись безпліддям – але стала історією життя
Ще один випадок, який Юлія Юріївна довго пам’ятатиме – пацієнтка з кістомами обох яєчників, безпліддям і… надією.
Жінці було 31. Вона мріяла стати мамою. Провели стимуляцію – і встигли заморозити її яйцеклітини. Далі – операція.
«Під час втручання довелось видалити обидва яєчники з трубами. Це був шок. Але завдяки збереженим клітинам – шанс лишався. І ми його використали».
Після відновлення пацієнтку підготували до переносу. З першої ж спроби – вагітність.
Сьогодні вона – мама. А ембріони все ще зберігаються. Вона зможе повернутись – і подарувати життя ще одній дитині.
Лікарка, якій довіряють ті, хто пройшов найскладніший шлях
«Я знаю, як це – чекати, боятися, розчаровуватись. Бо я сама мама двох дітей. І я знаю, наскільки важлива підтримка. Не протокол, не сухі фрази – а присутність поруч».
Юлія Юріївна веде пацієнтку з моменту знайомства – до народження дитини. І навіть після.
Клініка LITA — простір, де немає страху, сорому й байдужості
У клініці LITA працюють фахівці, які не бояться складних випадків. Тут створюється безпечне середовище для діалогу, спільних рішень і дії.
У центрі – жінка. І її потреби.
«Моя мета – щоб жінка пішла з прийому з відчуттям: “Я в надійних руках. Я знаю, що далі. Мені тут допоможуть”».
Якщо ви довго намагаєтесь – не здавайтеся
Якщо мали невдалі спроби ЕКЗ – це ще не кінець.
Якщо є складний діагноз – шукайте лікаря, який не боїться.
Якщо ви хочете дитину – приходьте. Ми почнемо цей шлях разом.
LITA
Ми не просто лікуємо – ми йдемо поруч.
Ліцензія з медичної практики, реєстраційне досьє: № 0711/17-М, від 07.11.2019р. Наказ МОЗ України від 29.11.2019 р. №2362