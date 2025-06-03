Вчені дізнались, який напій допомагає зберегти розум і тіло з віком

Кофеїн з кави позитивно впливає на мозок, тіло / © Pexels

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Щоденне вживання однієї-двох чашок кави може допомогти жінкам зберігати як ментальну, так і фізичну форму з віком, залишаючись активними, сильними та розумово ясними.

Про це пише Newsweek.

Ці висновки вчені зроблені на основі аналізу даних про харчування та здоров’я 47 513 жінок, зібраних протягом 30 років — починаючи з 1984 року.

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Дослідження показало, що жінки, які вживали каву з кофеїном у середньому віці (від 45 до 60 років), мали більшу ймовірність досягти здорового старіння. Такий ефект не спостерігався при вживанні чаю або кави без кофеїну, тоді як споживання коли, навпаки, значно знижувало шанси на здорове старіння.

Здорове старіння у дослідженні означало досягнення віку 70 років і більше без 11 основних хронічних хвороб, із збереженням фізичної активності, доброго психічного стану, відсутності когнітивних порушень та скарг на пам’ять.

«Хоча попередні дослідження пов’язували каву з окремими показниками здоров’я, наше стало першим, яке оцінило вплив кави на різні аспекти старіння впродовж трьох десятиліть», — зазначила головна авторка дослідження Сара Махдаві з Гарвардського університету.

«Наші висновки свідчать, що саме кава з кофеїном — а не чай чи безкофеїнова — може мати унікальні переваги у збереженні ментального і фізичного здоров’я з віком».

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Махдаві також наголосила, що помірне споживання кави має бути частиною загального здорового способу життя: з правильним харчуванням, фізичною активністю і відмовою від куріння.

Жінки середнього віку вживали в середньому 315 мг кофеїну на день — це приблизно три малі чашки кави. Понад 80% цього кофеїну надходило з регулярного споживання кави.

Для учасниць, які досягли здорового старіння, кожна додаткова чашка кави на день збільшувала шанси на добрий стан у старості на 2–5%.

Однак не всі джерела кофеїну однаково корисні: вживання коли пов’язане з на 20–26% нижчою ймовірністю здорового старіння. А чай не продемонстрував жодного зв’язку з позитивними показниками старіння.

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Вчені підкреслили, що хоч кава й має певні переваги, ключову роль у здоровому старінні все ж відіграє загальний спосіб життя. Надмірне споживання кави може бути шкідливим, особливо для людей із низькою толерантністю до кофеїну або певними генетичними особливостями.

У майбутньому дослідники планують вивчати, як біоактивні сполуки у каві взаємодіють із генетичними та метаболічними маркерами старіння, особливо у жінок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що регулярне споживання кави позитивно впливає на мікробіом кишківника, сприяючи зростанню корисних бактерій і покращуючи загальний стан організму.