Вегетаріанський колаген: міф чи реальність?

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Сьогодні колаген став одним із найпопулярніших компонентів в індустрії краси та міститься в складі багатьох добавок, які спрямовані на покращення стану шкіри, нігтів та волосся: https://eva.ua/ua/14218/dieticheskie-dobavki-kollagenom/. Особливо затребувані продукти, де колаген поєднується з іншими активними речовинами — пептидами, гіалуроновою кислотою, вітамінами групи B, цинком і вітаміном С, який допомагає засвоюватися колагену в організмі.

Серед безлічі пропозицій все частіше можна зустріти продукти з маркуванням «вегетаріанський колаген». Але чи існує він насправді? Адже колаген — це білок тваринного походження. Спробуємо розібратися, що ховається за цим поняттям: науковий прогрес чи маркетинговий хід?

Чи існує насправді вегетаріанський колаген?

Якщо говорити з наукового погляду, то в природі немає рослинного колагену. Цей білок можуть виробляти тільки живі організми, у яких є сполучні тканини. Жоден рослинний продукт сам по собі не містить справжнього колагену.

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Однак індустрія не стоїть на місці, і тому виникли два такі поняття:

Веганський або вегетаріанський колаген — це комплекс органічних компонентів, що стимулюють вироблення власного колагену в організмі: вітамін С — обов’язковий каталізатор синтезу колагену; амінокислоти (гліцин, пролін, лізин) — будівельні блоки колагену; екстракти рослин, які допомагають відновленню шкіри; мінерали — цинк, селен, мідь. Ферментативно отриманий колаген. Розробки останніх років дають змогу за допомогою дріжджів або бактерій у лабораторних умовах створювати білки, що мають схожу структуру з людським колагеном і можуть діяти аналогічно.

Вегетаріанський колаген — це не міф, але й не повноцінна заміна тваринного білка. Це альтернатива, заснована на глибокому розумінні процесів, що відбуваються в організмі, і використанні активних речовин, які допомагають йому працювати ефективніше.

Такі добавки зазвичай містять амінокислоти, вітамін C, біотин, цинк, гіалуронову кислоту та рослинні екстракти, які стимулюють природне вироблення колагену в організмі. Саме вітамін C відіграє ключову роль у синтезі колагену, тому його наявність у складі — особливо важлива.

Для веганів, вегетаріанців і людей з харчовими обмеженнями ці комплекси можуть стати справжньою знахідкою. Вони підтримують здоров’я шкіри, волосся, нігтів і суглобів, допомагають зменшити прояви старіння та покращують загальне самопочуття.

Важливо уважно читати склад продукту, обирати перевірені бренди й не забувати про регулярність. Адже колаген — це не чарівна пігулка, а частина щоденної турботи про себе. Результат прийде з часом — через 1–3 місяці постійного прийому.