Здоровʼя та краса: 10 переваг огірків для вашого організму

Неможливо встояти перед свіжим огірком — чи то у салаті, чи то у вершковому хумусі. Але цей "овоч", який насправді є фруктом, може дати набагато більше, ніж приємний смак та хрустку текстуру: огірки — це справжнє джерело корисних речовин.

Видання Real Simple розповіло про 10 переваг огірків для здоров’я, які роблять їх незамінними у вашому раціоні. Насправді їхнє споживання може допомогти підтримати водний баланс, зменшити запалення, покращити стан шкіри, знизити рівень цукру у крові та навіть сприяти росту волосся.

Користь огірка для здоров'я

Гідратація. Огірки містять понад 95% води, а це робить їх одним із найкращих природних джерел гідратації. Вони допомагають підтримувати водний баланс, а це особливо важливо для здоров'я нирок, регулювання артеріального тиску та роботи всіх органів. Крім того, вони містять електроліти, які допомагають утримувати вологу у клітинах. Покращення травлення. Завдяки високому вмісту води та клітковини огірки є ідеальним продуктом для здорового травлення. Розчинна клітковина сприяє гарній роботі кишківника, запобігає закрепам та здуттю живота, а також допомагає знизити рівень холестерину. Зміцнення кісток. Огірки багаті на вітамін K, який є ключовим елементом для здоров'я кісток. Він сприяє засвоєнню кальцію та зміцненню кісткової тканини, а також відіграє важливу роль у згортанні крові. Зменшення запалення. Завдяки антиоксидантам, зокрема поліфенолам і кукурбітацинам, огірки допомагають боротися з запальними процесами в організмі. Це особливо важливо для профілактики хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби та рак. Підтримка імунної системи. Огірки містять вітамін C, який зміцнює імунітет та допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями. Кукурбітацин має протиракові властивості та допомагає знищувати ракові клітини. Регуляція рівня цукру в крові. За даними Journal of Complementary and Integrative Medicine, огірки допомагають підтримувати стабільний рівень глюкози, а це особливо важливо для людей із діабетом. Покращення стану шкіри. Високий вміст води та антиоксидантів у огірках допомагає шкірі мати свіжий та зволожений вигляд. Вітамін C сприяє виробленню колагену, а це зменшує зморшки та покращує еластичність шкіри. Освіжає дихання. Огірки містять природні антибактеріальні сполуки, які допомагають нейтралізувати бактерії у роті, усувають неприємний запах. А жування сприяє виробленню слини, що також допомагає боротися з поганим запахом із рота. Сприяння росту волосся. Огірки містять кремній, сірку та калій — мікроелементи, необхідні для зміцнення волосся та запобігання його ламкості. Кремній допомагає утримувати вологу, а сірка сприяє виробленню кератину. Легка та корисна закуска. Огірки — це низькокалорійний продукт, який можна їсти як самостійно, так і у складі страв. Вони чудово поєднуються з йогуртовими соусами, салатами та навіть смузі.

Поширені види огірків

На ринку представлено багато різновидів огірків і кожен має свої особливості:

Англійські огірки ("Англійський стандарт") — довгі, темно-зелені, з тонкою їстівною шкіркою.

Японські огірки — вузькі, з горбистою, але м'якою шкіркою.

Перські огірки — коротші, але соковитіші та хрумкіші.

Вірменські огірки — мають світло-зелені смужки, ідеальні для маринування.

Лимонні огірки — невеликі, круглі, з солодкуватим смаком.

Огірки легко виростити вдома — це робить їх ще доступнішими та екологічнішими. Вони чудово підходять для салатів, смузі та літніх холодних супів. Тож, коли ви додаєте огірки у свій раціон, ви не лише насолоджуєтеся їхнім смаком, а й отримуєте потужний заряд здоров’я та краси.

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