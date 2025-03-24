19 продуктів, багатих на фолієву кислоту

Фолієва кислота, чи вітамін B9, є незамінним елементом для нормального функціонування організму. Вона відіграє ключову роль у процесах зростання, розвитку клітин, кровотворенні та підтримці здоров'я нервової системи. Особливо важлива для жінок під час вагітності, оскільки сприяє правильному формуванню нервової трубки плода.

На щастя, природа подарувала нам безліч продуктів, багатих на фолати – природну форму фолієвої кислоти. Додаючи їх до раціону, можна забезпечити організм необхідною кількістю цього цінного вітаміну. Про це розповіло видання Real Simple.

Шпинат. Цей зелений листовий овоч – один з найкращих джерел фолатів. У 100 г шпинату міститься приблизно 194 мкг фолієвої кислоти, що становить майже половину добової потреби дорослої людини.

Цей зелений листовий овоч – один з найкращих джерел фолатів. У 100 г шпинату міститься приблизно 194 мкг фолієвої кислоти, що становить майже половину добової потреби дорослої людини. Брюссельська капуста. Окрім високого вмісту вітамінів С і К, вона містить 47 мкг фолатів на 100 г.

Окрім високого вмісту вітамінів С і К, вона містить 47 мкг фолатів на 100 г. Авокадо. Цей суперфрукт забезпечує близько 81 мкг фолієвої кислоти на 100 г, а також корисні жири, які сприяють засвоєнню інших вітамінів.

Цей суперфрукт забезпечує близько 81 мкг фолієвої кислоти на 100 г, а також корисні жири, які сприяють засвоєнню інших вітамінів. Спаржа. 100 г спаржі містять 149 мкг фолієвої кислоти, а це робить її чудовим доповненням до будь-якого раціону.

100 г спаржі містять 149 мкг фолієвої кислоти, а це робить її чудовим доповненням до будь-якого раціону. Броколі. Багата не лише на антиоксиданти, а й на фолати – близько 63 мкг на 100 г.

Багата не лише на антиоксиданти, а й на фолати – близько 63 мкг на 100 г. Сочевиця . Одне з найкращих рослинних джерел фолієвої кислоти: у 100 г вареної сочевиці міститься 181 мкг вітаміну B9.

. Одне з найкращих рослинних джерел фолієвої кислоти: у 100 г вареної сочевиці міститься 181 мкг вітаміну B9. Нут. 100 г вареного нуту забезпечують 172 мкг фолієвої кислоти.

100 г вареного нуту забезпечують 172 мкг фолієвої кислоти. Чорні боби. Багаті білком, клітковиною і фолатами – 149 мкг на 100 г.

Багаті білком, клітковиною і фолатами – 149 мкг на 100 г. Горох. Зелені горошини містять 65 мкг фолатів на 100 г.

Зелені горошини містять 65 мкг фолатів на 100 г. Апельсини. Цитрусові, особливо апельсини, є чудовим джерелом фолієвої кислоти – близько 55 мкг на один середній плід.

Цитрусові, особливо апельсини, є чудовим джерелом фолієвої кислоти – близько 55 мкг на один середній плід. Папая. Один середній плід забезпечує 115 мкг фолатів.

Один середній плід забезпечує 115 мкг фолатів. Банани. Банани містять близько 20 мкг фолієвої кислоти на 100 г.

Банани містять близько 20 мкг фолієвої кислоти на 100 г. Манго. Цей екзотичний фрукт містить 43 мкг фолатів на 100 г.

Цей екзотичний фрукт містить 43 мкг фолатів на 100 г. Гранат. 100 г гранатових зерняток забезпечують 38 мкг фолієвої кислоти.

100 г гранатових зерняток забезпечують 38 мкг фолієвої кислоти. Волоські горіхи. Окрім корисних жирів, містять 98 мкг фолієвої кислоти на 100 г.

Окрім корисних жирів, містять 98 мкг фолієвої кислоти на 100 г. Насіння льону. Багате на клітковину, жирні кислоти Омега-3 та фолати – близько 87 мкг на 100 г.

Багате на клітковину, жирні кислоти Омега-3 та фолати – близько 87 мкг на 100 г. Соняшникове насіння. 100 г цього продукту містять 238 мкг фолієвої кислоти.

100 г цього продукту містять 238 мкг фолієвої кислоти. Яловича печінка. Одне з найкращих тваринних джерел вітаміну B9 – 290 мкг на 100 г.

Одне з найкращих тваринних джерел вітаміну B9 – 290 мкг на 100 г. Яйця. Одне варене яйце містить близько 22 мкг фолатів, що робить їх чудовим доповненням до збалансованого раціону.

Фолієва кислота необхідна для правильного функціонування організму, і отримати її в достатній кількості можна з натуральних продуктів. Якщо ви включите до раціону листові овочі, бобові, фрукти, горіхи й насіння, можна забезпечити себе цим важливим вітаміном без необхідності приймати синтетичні добавки.

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