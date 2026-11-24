Гречана каша / © Credits

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Навіть кваліфіковані фахівці у сфері охорони здоров’я, зокрема лікарі та дієтологи, можуть поширювати неправдиву інформацію про харчування.

Нealthline спростував 20 найпоширеніших міфів, пов’язаних із харчуванням.

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Для схуднення важливий лише баланс «спожиті калорії — витрачені калорії»

Створення дефіциту калорій (коли ви витрачаєте більше енергії, ніж отримуєте) є найважливішим фактором для зниження ваги. Проте це не єдиний важливий аспект.

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Якщо орієнтуватися винятково на кількість спожитих калорій, не враховуються численні фактори, які можуть заважати людині схуднути — навіть за умови дотримання низькокалорійної дієти.

Серед причин, через які деяким людям важче скинути вагу (навіть на суворій дієті), можна виділити:

гормональні порушення

захворювання, наприклад, гіпотиреоз

приймання певних лікарських препаратів

генетичні особливості

Крім того, такий підхід не враховує важливість сталості (можливості дотримуватися режиму тривалий час) та якості раціону. Вибір низькокалорійних, але бідних на поживні речовини продуктів (наприклад, рисових хлібців) замість калорійніших, проте багатих на корисні речовини продуктів (як-от авокадо чи яйця), не є найкращим рішенням для здоров’я. З часом це може призвести до дефіциту поживних речовин.

Продукти з високим вмістом жирів — шкідливі

Харчові жири необхідні для підтримання здоров’я.

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Дієти з низьким вмістом жирів пов’язують із підвищеним ризиком виникнення проблем зі здоров’ям, зокрема метаболічного синдрому. Вони також можуть сприяти посиленню інсулінорезистентності та підвищенню рівня тригліцеридів — відомих факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Раціон із вищим вмістом жирів може бути не менш ефективним (або навіть ефективнішим) для зниження ваги, ніж дієта з низьким вмістом жирів.

Будь-які крайнощі — чи то надмірно низький, чи то надмірно високий вміст жирів у раціоні — можуть зашкодити здоров’ю, особливо якщо якість харчування загалом не найкраща.

Сніданок — найважливіше приймання їжі за день

Сніданок / © Credits

Деякі дослідження свідчать про те, що відмова від сніданку може призвести до зменшення загальної кількості спожитих калорій, водночас наявність сніданку в раціоні — навпаки, до її збільшення. Крім того, застосування інтервального голодування — режиму, за якого сніданок пропускають або переносять на пізніший час — пов’язують із низкою переваг, зокрема:

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кращим контролем рівня цукру в крові

зниженням індексу маси тіла (ІМТ)

зменшенням факторів ризику серцево-судинних захворювань, як-от підвищеного артеріального тиску

Втім, інтервального голодування можна дотримуватися й інакше: снідати, як зазвичай, але завершувати останній прийом їжі раніше ввечері, щоб забезпечити період без їжі тривалістю 14–16 годин.

Важливо пам’ятати, що це не стосується дітей і підлітків, які ростуть, а також людей із підвищеною потребою у поживних речовинах (наприклад, вагітних жінок або осіб із певними захворюваннями). Для цих груп населення пропускання прийомів їжі може мати негативні наслідки для здоров’я.

Деякі дані свідчать про те, що вживання сніданку та споживання більшої частини добової норми калорій у першій половині дня (а не ввечері чи вночі) у поєднанні зі зменшенням кількості прийомів їжі може бути корисним для здоров’я: це сприяє зменшенню запальних процесів і зниженню маси тіла.

Якщо ви любите снідати — снідайте. Якщо ж не звикли їсти вранці, додавати сніданок до свого розпорядку дня зовсім не обов’язково.

Для оптимального здоров’я потрібно їсти часто, але малими порціями

Якщо ви здорові, частота приймане їжі не має вирішального значення — головне, щоб ви отримували достатню кількість енергії відповідно до своїх потреб.

Водночас людям із певними захворюваннями (наприклад, цукровим діабетом, ішемічною хворобою серця чи синдромом подразненого кишківника), а також вагітним жінкам може бути корисніше їсти частіше.

Замінники цукру (підсолоджувачі) корисні для здоров’я

Хоча доведено, що раціон із високим вмістом доданого цукру значно підвищує ризик розвитку захворювань, вживання замінників цукру (підсолоджувачів) також може призвести до негативних наслідків для здоров’я.

Наприклад, вживання таких речовин може підвищити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу, оскільки вони можуть спричинити несприятливі зміни в мікрофлорі кишківника та порушити регуляцію рівня цукру в крові.

Варто враховувати, що дослідження у цій галузі тривають, і для підтвердження таких потенційних зв’язків необхідні подальші якісні наукові роботи.

Співвідношення макронутрієнтів важливіше за якість раціону

Хоча коригування співвідношення білків, жирів і вуглеводів може бути корисним для здоров’я, найважливішим фактором у будь-якій дієті залишається якість продуктів, які ви споживаєте. Попри те, що схуднути, вживаючи лише протеїнові коктейлі, можливо, зосередження винятково на макронутрієнтах ігнорує той факт, як вживання певних продуктів може як покращити, так і знизити метаболічне здоров’я, ризик захворювань, тривалість життя і життєву силу.

Біла картопля шкідлива для здоров’я

Картопля з яйцями / © Credits

Хоча надмірне вживання будь-якої їжі, включно з білою картоплею, може призвести до збільшення ваги, ці крохмалисті бульби дуже поживні та можуть бути включені до здорового раціону.

Біла картопля є чудовим джерелом багатьох поживних речовин, зокрема:

калію

вітаміну С

клітковини

Крім того, вона дуже насичує, особливо в поєднанні з джерелом білка. Але пам’ятайте, що картоплю треба вживати запеченою або вареною, а не смаженою, щоб зменшити кількість насичених жирів і калорій.

Знежирені та дієтичні продукти є здоровими альтернативами

Дослідження показали, що багато дієтичних продуктів або продуктів із низьким вмістом жиру містять значно більше доданого цукру та солі, ніж їхні звичайні аналоги.

Важливо вивчати інформацію про харчову цінність на етикетках, щоб бачити вміст окремих поживних речовин, а не припускати, що варіант із низьким вмістом жиру чи «дієтичний» продукт автоматично є найкращим вибором. Ви цілком можете вживати в помірних кількостях повножирні йогурт, сир або горіхові пасти, якщо вони приносять вам більше задоволення, ніж дієтичні варіанти.

Харчові добавки — марне витрачання грошей

Хоча збалансований раціон, багатий на поживні речовини, є найважливішим складником здоров’я, харчові добавки — за умови їх правильного вибору та застосування — можуть бути корисними в багатьох аспектах.

Наприклад, доведено, що приймання магнію може бути корисним для людей із цукровим діабетом 2 типу, оскільки він сприяє зниженню рівня цукру в крові та зменшенню факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Також до груп, для яких може бути корисним приймання певних добавок, належать люди, які дотримуються обмежувальних дієт, особи віком понад 50 років, а також вагітні жінки та жінки, які годують грудьми.

Обираючи харчову добавку, звертайте увагу на те, чи проходила вона незалежне тестування. Крім того, перед початком приймання будь-яких із них — навіть тих, що відпускаються без рецепта — варто проконсультуватися з лікарем.

Дотримання дуже низькокалорійної дієти — найкращий спосіб схуднути

Хоча дуже низькокалорійна дієта, ймовірно, сприятиме швидкому зниженню ваги в короткостроковій перспективі, тривале дотримання такого режиму харчування призводить до:

уповільнення обміну речовин

підвищеного ризику розвитку остеопорозу

підвищеного ризику утворення каменів у жовчному міхурі

Це серйозні довгострокові побічні ефекти, які можуть суттєво зашкодити вашому здоров’ю та завдати фізичного болю. Важливо підтримувати помірний і сталий дефіцит калорій — приблизно на 300–500 калорій менше від рівня, необхідного для підтримання поточної ваги.

Щоб бути здоровими, треба бути худими

Ожиріння пов’язане з багатьма проблемами зі здоров’ям, зокрема:

цукровим діабетом 2 типу

серцево-судинними захворюваннями

депресією

певними видами раку

передчасною смертю

Водночас щоб знизити ризик розвитку захворювань, зовсім не обов’язково бути худими. Найважливіше — дотримуватися поживного раціону та вести активний спосіб життя, оскільки такі звички часто допомагають покращити масу тіла та його склад.

Добавки кальцію необхідні для здоров’я кісток

Дослідження показують, що вони не знижують ризик переломів чи остеопорозу в людей, які й так не належать до групи підвищеного ризику.

Якщо ви переймаєтеся достатністю споживання кальцію, краще зосередитися на харчових джерелах цього елемента, як-от йогурт, сардини, квасоля та насіння.

Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж почати приймати будь-які дієтичні добавки, навіть якщо вони продаються без рецепта.

Добавки з клітковиною — гарна заміна продуктам, багатим на клітковину

Багатьом людям важко споживати достатню кількість харчових волокон, саме тому добавки з клітковиною такі популярні. Хоча вони можуть бути корисними для здоров’я — наприклад, покращувати роботу кишківника та допомагати контролювати рівень цукру в крові, — вони не повинні замінювати справжню їжу.

Натуральні продукти з високим вмістом клітковини (овочі, бобові, фрукти), містять поживні речовини та рослинні сполуки, які діють у комплексі, зміцнюючи ваше здоров’я, ї їх неможливо замінити добавками з клітковиною.

Усі смузі та соки корисні для здоров’я

Деякі соки та смузі справді дуже поживні. Наприклад, насичений корисними речовинами смузі або свіжовичавлений сік, приготований переважно з некрохмалистих овочів, — чудовий спосіб збільшити споживання вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Проте важливо знати, що більшість соків і смузі, які продаються у магазинах, містять багато доданого цукру та калорій. Надмірне їх споживання може сприяти набирання ваги та розвитку цукрового діабету 2 типу.

Пробіотики корисні для всіх

Травна система деяких людей не лише стійка до «заселення» пробіотиками, приймання таких добавок ще й може призвести до небажаних змін у складі кишкової мікрофлори.

Крім того, надмірний ріст бактерій у тонкій кишці, пов’язаний із вживанням пробіотиків, може викликати здуття живота, підвищене газоутворення та інші побічні ефекти.

Деякі дослідження також свідчать, що приймання пробіотиків після курсу антибіотиків не завжди здатне відновити кишковий мікробіом до того стану, в якому він був до лікування антибіотиками.

Схуднути — це просто

Схуднути — нелегко. Це вимагає послідовності, любові до себе, наполегливої ​​праці й терпіння. До того ж через генетику та інші чинники для декого процес схуднення є значно складнішим, ніж для інших.

Якщо вам важко схуднути — ви не самотні. Найкраще, що можна зробити, — це відгородитися від постійного інформаційного шуму навколо теми схуднення, з яким ви стикаєтеся щодня, і знайти такий режим харчування та фізичної активності, який буде для вас комфортним, поживним і сталим у довгостроковій перспективі.

Для схуднення необхідно відстежувати калорії та макронутрієнти

Щоб схуднути, зовсім не обов’язково одержимо рахувати калорії та фіксувати кожен шматочок їжі, який ви з’їли.

Хоча відстеження харчування може бути корисним інструментом у боротьбі з зайвою вагою, це підходить далеко не всім.

Ба більше, надмірна зосередженість на їжі, спричинена підрахунком калорій, пов’язана з підвищеним ризиком розладів харчової поведінки.

Продукти з високим вмістом холестерину шкідливі для здоров’я

Продукти, багаті на холестерин, безпосередньо не підвищують рівень холестерину в крові у більшості здорових дорослих.

Продукти, багаті на холестерин і поживні речовини, як-от яйця, мають своє місце в збалансованому раціоні та можуть покращити здоров’я, посилюючи відчуття ситості.

Розлади харчової поведінки стосуються лише жінок

Багато хто вважає, що розлади харчової поведінки та схильність до нездорового харчування стосуються лише жінок. Насправді підлітки та дорослі чоловіки також перебувають у групі ризику, особливо ті, хто ідентифікує себе як геї чи бісексуали.

Важливо зазначити, що розлади харчової поведінки у чоловіків проявляються інакше, ніж у жінок, і частіше зустрічаються у підлітків та молодиків, які є геями або бісексуалами, що підкреслює необхідність лікування розладів харчової поведінки, адаптованого до потреб чоловічої аудиторії.

Вуглеводи призводять до набирання ваги

Вживання помірної кількості поживних вуглеводів з високим вмістом клітковини, вітамінів і мінералів, як-от крохмалисті коренеплоди, стародавні зернові та бобові культури, ймовірно, принесе користь вашому здоров’ю, а не зашкодить йому.

Харчові моделі, які містять збалансоване поєднання вуглеводів з високим вмістом клітковини, переважно з продуктів, корисних жирів і білків, як-от середземноморська дієта, пов’язані зі зниженням ризику:

ожиріння

діабету

серцевих захворювань

Однак вживання ультраоброблених продуктів, багатих на вуглеводи, як-от торти, печиво, підсолоджені напої та білий хліб, треба обмежувати, оскільки за надмірної кількості в раціоні вони можуть сприяти збільшенню ваги та підвищенню ризику захворювань.

Висновок

Світ харчування переповнений дезінформацією, що призводить до плутанини серед населення, недовіри до медичних працівників та неправильного вибору продуктів харчування.

У поєднанні з тим фактом, що наука про харчування постійно змінюється, не дивно, що більшість людей має спотворене уявлення про те, яким є здорове харчування.

Хоча ці міфи про харчування, ймовірно, залишаться з нами надовго, навчання себе та відокремлення фактів від вигадок може допомогти вам почуватися впевненіше в розробці поживної та сталої дієтичної моделі, яка відповідає вашим індивідуальним потребам.

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