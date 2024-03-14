3 причини чому курити вейп також не варто: розповідає серцево-судинний хірург

Усе більше виникає розмова щодо вейпінгу та його потенційно негативних наслідків. Серцево-судинний хірург, зазначає, що хоча ця форма "куріння" може здаватися безшкідливою, вона має свої ризики.

Вейпінг, як альтернатива традиційному курінню, стає все більш поширеним серед молоді. Однак серцево-судинний хірург Джеремі Лондон розкриває три важливі причини, чому варто утриматися від паління.

По-перше, вейпінг став дуже соціально прийнятним, тому не потрібно виходити на вулицю або в спеціальне відведене місце для паління як це відбувається з сигаретами. Це означає, що легені набагато більше піддаються диму протягом дня, що може призвести до проблем з диханням та іншими ускладненнями.

По-друге, рівень нікотину у вейпі непередбачуваний і часто значно перевищує той, що міститься в сигаретах. Це збільшує ризик залежності від нікотину та інших небажаних ефектів.

По-третє, мабуть, найголовніше це те, що коли ви курите нагрівається масло, яке потім стає дрібними гарячими крапельками, які ви вдихаєте безпосередньо в легені. На жаль, організм не може їх вивести. Як наслідок пошкоджені дихальні шляхи.

З урахуванням цих трьох факторів Джеремі Лондон наголошує на шкідливості куріння та наголошує на важливості знання наслідків цієї дії для власного здоров'я. Віддавайте перевагу здоровому способу життя.

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