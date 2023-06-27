5 факторів, які негативно впливають на клітини печінки, але їм можна запобігти

Дієтологиня Наталія Самойленко розповіла, як подбати про свою печінку і чому це важливо.

Печінка є другим за величиною органом в організмі. Вона сумлінно працює, виконуючи сотні складних функцій, зокрема:

боротьба з інфекціями та хворобами;

виведення токсинів (отрут), як-от алкоголь, з організму;

контроль рівня холестерину;

допомаг у згортанні крові;

виділення жовчі, яка розщеплює жири та сприяє травленню.

Які ж 5 факторів найнегативніше впливають на клітини печінки, але їм можна запобігти?

Ожиріння

Найкраще, що ви можете зробити для своєї печінки - це нормалізувати масу тіла, слідкувати за співвідношенням ваги та зросту, скориставшись формулою визначення індексу маси тіла.

Недіагностована інфекція гепатиту

Вживайте відповідних заходів, щоб запобігти зараженню гепатитом, наприклад, зробіть щеплення, якщо ви в групі ризику, та не нехтуйте скринінговою перевіркою маркерів у крові.

Зловживання алкоголем та курінням

Коли десятки-сотні грамів алкогольних напоїв потрапляють до вашого організму, печінка виробляє фермент під назвою ацетальдегід, який може руйнувати клітини печінки, та з часом навіть призвести до незворотних змін. Слідкуйте за кратністю та кількістю випитого алкоголю і пам’ятайте, що це не вирішить проблем, а лише додасть їх.

Куріння також викликає вироблення цитокінів, хімічних речовин, які можуть викликати запалення та пошкодження клітин печінки.

Малорухливий спосіб життя

Преважно сидячий спосіб життя та постійне переїдання є основними факторами погіршення стану печінки. Якою б діяльністю ви не займалися, просто переконайтеся, що ви робите це регулярно. Знайдіть те, що вам подобається, і дотримуйтеся плану.

Неконтрольоване приймання харчових добавок і ліків

До 20% ушкоджень печінки викликано харчовими добавками, тож не думайте, що ви приносите лише користь, якщо називаєте засоби "натуральними". Поговоріть зі своїм лікарем про всі добавки, які ви приймаєте, і ніколи не приймайте більше рекомендованої дози.

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