5 міфів про догляд за зубами, які сприяють карієсу і навіть випаданню зубів

5 міфів про догляд за зубами / © Credits

Реклама

Які функції виконує ополіскувач для рота, чому кровоточать ясна і як чистити зуби, щоб не нашкодити їм, розповіла стоматологиня-гігієністка стоматологічної клініки FrankoLab Анастасія Булига.

Міф №1: солодке шкодить зубам, провокуючи карієс

Після їжі, що містить вуглеводи — не лише цукор із солодощів, а й картопля, хліб, випічка, чипси, паста, рис, гречка, фрукти, сухофрукти — бактерії зубного нальоту утворюють органічні кислоти, зокрема молочну.

Реклама

Молочна кислота знижує pH зубного нальоту буквально за кілька хвилин. Коли pH опускається нижче 5,5, з емалі починають вимиватися кальцій і фосфати — запускається демінералізація, емаль стає більш пористою і менш стійкою до кислот.

Реклама

Щоб захистити зуби, організм запускає ремінералізацію зі слини. Якщо вона насичена кальцієм і фосфатами, мінерали повертаються назад. На склад слини впливає швидкість слиновиділення, гормональний фон, загальний стан здоров’я, харчування, вік, гідратація.

Нейтралізація кислот і відновлення pH забезпечуються буферною ємністю слини: що активніше працюють слинні залози, то більше бікарбонату надходить у слину і тим краще вона нейтралізує кислоти. Бікарбонат — основний буферний компонент слини. Коли pH відновлено, починається ремінералізація.

Ви можете не любити і майже не їсти солодке, але при цьому мати карієс через повільне слиновиділення, часті перекуси (бо кожного разу бактерії виробляють кислоти), недостатність фтору, скупченість зубів тощо.

Однак льодяники, жувальні цукерки дійсно шкодять зубам сильніше, ніж картопля чи макарони. Льодяники довго розчиняються, тому довше контактують із зубами, а жувальні цукерки ще й застрягають у міжзубних проміжках.

Реклама

Міф №2: ополіскувач для ротової порожнини зменшує бактеріальний наліт

Зубний, або бактеріальний наліт, — це липка біоплівка з бактерій, залишків їжі та протеїнів слини, яка щодня утворюється на поверхні зубів. Зчистити його можна лише механічно, тобто зубною щіткою, а у проміжках між зубами — міжзубним йоржиком.

Деякі лікувальні ополіскувачі з хлоргексидином, цетилпіридинію хлоридом чи ефірними оліями хімічно пригнічують бактерії, сповільнюючи утворення нальоту. Але навіть у такому разі цей засіб є доповненням регулярної гігієни вранці та ввечері.

Звичайний ополіскувач справді може тимчасово усунути неприємний запах, освіжити подих, посилити відчуття чистоти.

Міф №3: чим інтенсивніше чистити зуби, тим вони чистіші

Щоб зчистити наліт, звичайну механічну щітку з маленькою або середньою голівкою потрібно розташувати під кутом 45° до лінії ясен. Рухи мають бути короткими і вимітальними: 10-15 від ясен до жувальної поверхні на кожен сегмент з обох боків. Сегментом називають 2-3 зуби.

Реклама

Кожен зуб має кілька поверхонь: зовнішню, внутрішню, жувальну та контактну — дві поверхні, якими він торкається сусідніх зубів. Щітка очищає зовнішню, внутрішню та жувальну поверхні, але не може повноцінно очистити контактні поверхні. Для цього використовують зубну нитку або міжзубний йоржик.

Ворсинки повинні бути густими й однакової висоти, щоб рівномірно й безпечно зчищати наліт із кожної ділянки зуба.

Якщо занадто сильно тиснути на зуби, можна стоншити емаль, травмувати м’які тканини, що за довготривалого впливу призводить до рецесії ясен.

Рецесією — опущення ясен і оголення коренів зубів. Корінь не захищений емаллю, тому дуже вразливий до механічного впливу щітки та бактерій. Відтак з’являється підвищена чутливість до холодного або гарячого, виникає пришийковий карієс.

Також вкрай важливо чистити зуби вранці та обов’язково ввечері. Бактеріальний наліт, формується від 12 до 24 годин. Приміром, ви чистите зуби після сніданку о 8:00. Протягом дня їсте, п’єте різні напої, даючи бактеріям нальоту «поживу». Тож вечірнє чищення о 22:00 через 14 годин після ранкового дозволяє зруйнувати біоплівку до того, як вона мінералізувалася (затверділа).

Постійно омиваючи зуби, слина нейтралізує органічні кислоти, змиває мікрочастинки їжі та частину мікроорганізмів. Вночі її вироблення сповільнюється, тому зменшується природне очищення ротової порожнини та буферизація кислот.

Міф №4: полоскання рота після прийому їжі нічого не дає

Полоскання рота водою допомагає змити залишки їжі, якими живляться бактерії зубного нальоту, і розбавити органічні кислоти, завдяки чому pH у роті швидше повертається до нормального рівня. Слина робить те саме природним шляхом, але цей процес триває орієнтовно 20-40 хвилин. Поки pH залишається низьким, органічні кислоти, які утворюють бактерії нальоту, запускають демінералізацію емалі.

Тому раджу полоскати рот не лише після їжі, а й після вживання солодких газованих напоїв, енергетиків, лимонаду. Але в жодному разі не варто застосувати ополіскувач, бо це може призвести до знищення природної мікрофлори, пересушування слизової оболонки і навіть руйнування емалі.

Після кислих або солодких напоїв емаль тимчасово розм’якшується (демінералізація), тож використання ополіскувача, особливо антибактеріального чи спиртового в цей момент сприяє вимиванню захисних мінералів слини.

Міф №5: якщо ясна кровоточать, треба чистити зуби обережніше

Кровоточивість ясен — це майже завжди ознака гінгівіту, тобто запалення ясен, зумовленого накопиченням бактеріального нальоту. Люди пов’язують її зі зміною щітки, нестачею вітамінів, стресом та іншими причинами й починають чистити зуби обережніше.

Поява кровоточивості — привід записатися до стоматолога, щоб зрозуміти, що її спричинило. Якщо гінгівіт, на ранніх стадіях його можна повністю вилікувати і не допустити переходу запалення в пародонтит.

За пародонтиту запалення поширюється на тканини, які утримують зуб. Прикріплення ясен до зуба поступово зміщується вглиб уздовж кореня, через що утворюються пародонтальні кишені: навіть якщо видимий край ясен при цьому не відходить. Поступово руйнується кісткова тканина, зуби втрачають опору і стають рухливими. У складних випадках зуби можуть випадати або їх доводиться видаляти.

Анастасія Булига

Новини партнерів