5 підстав для проведення лазерної коагуляції сітківки

Різке погіршення зору, поява пелени, спалахів, мушок перед очима – ознаки не перевтоми, а серйозних порушень в роботі сітківки. Це може бути відшарування, тромбоз вен, утворення макулярного набряку абощо.

Коли та як проводиться лазерна коагуляція сітківки, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини проведення лазерної коагуляції

Щомиті сітківка зчитує світло, яке на неї потрапляє. Обробляє його, перетворює на нервові імпульси і відправляє до головному мозку. Сітківка – досить тонка, світлочутлива оболонка, але складається вона із декількох шарів клітин фоторецепторів і кровоносних судин, які забезпечують кровопостачання і живлення.

Лазерна коагуляція проводиться, якщо пацієнтові діагностували, до прикладу:

1. периферичні дистрофії сітківки;

2. локальне відшарування сітківки;

3. діабетичну ретинопатію;

4. судинні патології, наприклад, тромбоз центральної вени сітківки, оклюзія центральної артерії сітківки, ангіоматоз сітківки;

5. ретиношизис – стан, за якого між шарами сітківки, які мають щільно один до одного прилягати, накопичується рідина.

Що таке лазерна коагуляція?

Це операція, під час якої за допомогою лазерного променя лікар залишає на поверхні сітківки коагулянти, тобто мікроопіки. Вони дозволяють зафіксувати відшаровану сітківку, зупинити процес її витончення, усунути набряк макули (центральна частина сітківки). Триває операція близько 15-20 хвилин і є абсолютно безболісною.

Важливість проведення коагуляції

Дистрофія сітківки – це витончення, зумовлене браком поживних речовин, необхідних для її нормального функціонування. За цього стану сітківка втрачає свою міцність та щільність, що може призвести до відшарування.

Дегенеративні процеси в сітківці найчастіше з’являються у пацієнтів із короткозорістю середнього і високого ступеня. Це зумовлено зміною форми очного яблука, надмірним розтягненням оболонки ока і порушенням її живлення. Внаслідок цього сповільнюється кровопостачання, порушується обмін речовин.

Лазерна коагуляція під час дистрофії сітківки має одну важливу мету – зміцнити сітківку, щоб уникнути подальшого відшарування. Якщо відшарування сталося, мета операції – не допустити розриву сітківки.

Локальне відшарування сітківки може статися під час виконання фізичних вправ, зокрема, стрибків, незначного травмування очей. Однак спровокувати його може і різке підвищення артеріального тиску, і запальні захворювання судинної оболонки, і короткозорість, і діабетична ретинопатія.

Якщо сітківка відшаровується, мікроциркуляція крові суттєво сповільнюється, колбочки і палички (клітини фоторецептори) втрачають живлення, перестають виконувати свої функції. Палички відповідають за нічний зір, колбочки – за денний. У цьому випадку важливо якомога скоріше звернутися до лікаря, оскільки відшарування може призвести до повної втрати зору.

За допомогою лазерної коагуляції лікар точково припікає сітківку, з’єднуючи її таким чином із здоровими тканинами. Це дозволяє уникнути потрапляння рідини між шарами сітківки і слугує профілактикою відшарування.

Діабетична ретинопатія – це ураження кровоносних судин сітківки у людей, які мають цукровий діабет. У кожного другого пацієнта з цукровим діабетом першого типу і кожного четвертого пацієнта з цукровим діабетом другого типу діагностується діабетична ретинопатія.

За другого типу знижується переважно центральний зір. Розвивається діабетична макулопатія, ускладнена утворенням кіст. Лазерна коагуляція у цій ситуації зменшує ризик зниження та втрати зору орієнтовно на 50%.

За діабету І типу кровоносні судини досить швидко розростаються, проростаючи у тканини склоподібного тіла. Внаслідок цього всередині склоподібного тіла стаються крововиливи, рубцюються тканини та підвищується ризик відшарування сітківки. Лазерне лікування діабетичної ретинопатії застосовується з метою руйнування судин, що розрослися, а відтак – знижує ризику крововиливів і профілактує відшарування сітківки.

Оклюзія (тромбоз) центральної вени сітківки – це порушення венозного кровотоку, зумовленого тромбозом центральної вени або її гілок. Просвіт вени закупорюється згустком крові, що призводить до зворотного току крові в капілярах, збільшення тиску, крововиливів у сітківку, набряку сітківки та ішемії (недостатнього кровопостачання).

Наприклад, під час ішемії організм намагається налагодити кровотік, запускаючи процес утворення нових судин. Але вони тонкі, ламкі, постійно кровоточать, через що стаються повторні крововиливи. І макула – центральна зона сітківки набрякає. Лазерна коагуляція націлена на розсмоктування крововиливів і макулярного набряку. А також на покращення кровообігу в макулі.

Вчасно проведена лазерна коагуляція зберігає зір і дозволяє уникнути серйозних ускладнень. Тому не забувайте щороку перевіряти зір та не ігнорувати дискомфортні симптоми. Це зокрема поява пелени, спалахів, мушок, прозорих або темних елементів неправильної форми, біль.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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