5 симптомів катаракти, які не можна ігнорувати

Серед захворювань очей катаракта посідає перше місце. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), до 2025 року орієнтовно 40 млн людей можуть втратити зір внаслідок катаракти.

Катаракта розвивається повільно й безболісно, тому більшість людей дізнаються про неї вже у кабінеті лікаря-офтальмолога, коли майже втратили зір. Чому виникає катаракта і як не пропустити її розвиток, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, головний лікар клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини катаракти

Катаракта – це часткове або повне помутніння кришталика, який виконує роль анатомічної лінзи. Він заломлює промені сонця, фокусуючи їх на сітківці. Дозволяє нам бачити чітко об’єкти, які перебувають на близькій та далекій відстані. Коли кришталик мутніє, гострота зору поступово знижується, і якщо його не замінити на штучний кришталик, людина сліпне.

Катаракта – це патологічний процес, зумовлений старінням організму (змінюється біохімічний склад кришталика, який більшою мірою складається із білків та води). Відсутність вікової катаракти після 50 років – виняток із правила. Бо вік – основна причина її розвитку. Згідно зі статистикою, після 70 років до 90% людей мають катаракту, у 40-60 років – близько 20%.

Серед причин, які сприяють виникненню катаракти у будь-якому віці, я виділяю:

цукровий діабет (діабетична катаракта);

генетичну схильність;

вроджене помутніння кришталика (вроджена катаракта);

травмування очей та запальні процеси;

опіки очей;

радіаційне опромінення;

тривале перебування на сонці без сонцезахисних окулярів або лінз;

тривале приймання деяких лікарських препаратів, наприклад, корктикостероїдів;

куріння, зловживання алкоголем;

авітаміноз;

ендокринні хвороби;

синдром Дауна тощо.

Розвивається катаракта повільно та безболісно, тому люди не одразу помічають, що якість зору погіршилася. Перші помітні симптоми з’являються впродовж кількох місяців або навіть року.

Симптоми катаракти

Катаракта може вражати як і одне око, так і обидва. Якщо вражені обидва ока, то на кожному з них катаракта прогресує у своєму темпі. Через це гострота зору на кожному з них помітно відрізняється.

Першим симптомом, який має вас насторожити, це ефект туману або запітнілого скла, який не зникає під час носіння та подальшій зміні окулярів. Він свідчить про помутніння кришталика.

Другий симптом – поява відблисків. У сонячну погоду або біля яскравого джерела світла перед очима виникають ореоли чи білі смуги. Очі стають чутливими до світла.

Третій симптом – зниження кольорової чутливості й втрата контрастності зображення. Зображення тьмяніють, розмиваються. З часом людині складно визначати інтенсивність кольору, або розрізнити кольори зі схожими відтінками. Також доводиться напружувати очі, щоб розгледіти контури об’єктів на далекій відстані, дрібні деталі чи елементи на близькій відстані. Наприклад, рядки в книжці або робочому зошиті, дизайн ґудзиків.

Четвертий симптом – погіршення сутінкового й нічного зору. З настанням темряви об’єкти та предмети втрачають чіткість, зливаючись із пітьмою. Можуть з’являтися білі спалахи.

П’ятий симптом – тимчасове покращення зору. Саме у такі моменти люди відкладають візит до офтальмолога, бо вважають, що в цьому більше немає потреби. Але ігнорування симптомів катаракти надалі призводить до сліпоти. Якщо у вас є навіть один симптом, який підходить під опис катаракти, необхідно звернутися до лікаря.

Лікування і профілактика

Єдиним дієвим варіантом лікування катаракти є хірургічна операція, під час якої виконується крихітний мікропрокол в оболонці ока розміром до 2 міліметрів. Помутнілий природний кришталик видаляють за допомогою лазера (ультразвуку), замінюючи його на штучний, так звану інтраокулярну лінзу. А на його місце встановлюється інтраокулярна лінза.

Операція триває від 2 до 15 хвилин. Операція легко переноситься, оскільки проводиться амбулаторно, під місцевою анестезією, а якість зору покращується практично відразу.

У разі початкової катаракти інколи застосовують очні краплі, котрі призупиняють процес помутніння кришталика. Однак краплі лише сповільнюють процес, який продовжує розвиватися. Тому, якщо вам поставили діагноз «катаракта», спробуйте налаштувати себе на оперативне втручання. Не потрібно чекати, коли зір зникне повністю і катаракта «визріє», використовувати народні методи лікування. Зріла катаракта призводить до розвитку глаукоми (незворотного пошкодження зорових нервів), неправильної фіксації штучного кришталика під час операції або надриву зв’язок.

Сьогодні не існує ліків або чітких правил, які допоможуть уникнути розвитку катаракти. Але ви можете:

збалансовано харчуватися – вживати продукти, багаті Омега-3 кислотами, вітаміном А;

відмовитися від паління та мінімізувати споживання алкоголю;

виконувати йогу для очей;

користуватися сонцезахисними окулярами, які мають захист від трьох видів УФ-променів: UVA, UVB і UVC;

контролювати загальний стан здоров’я і розвиток наявних хвороб;

користуватися зволожувальними краплями.

І найголовніше правило – мінімум раз на рік перевіряйте зір в офтальмолога, оскільки катаракта може розвинутися у будь-якому віці, незалежно від способу життя. Своєчасне професійне лікування допоможе зберегти зір і якість життя.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Бережіть свій зір та будьте здоровими!

Читайте також: