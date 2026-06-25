6 літніх звичок, які непомітно руйнують наше здоров’я / © Associated Press

Реклама

Літо — це час для легких суконь, подорожей та довгих вечорів просто неба. Проте саме у цей розслаблений період ми часто забуваємо про базову безпеку та покладаємося на класичне «та все буде добре». Насправді ж більшості типових літніх неприємностей, від розладу шлунку до укусів комах, можна легко уникнути, якщо діяти трохи обережніше. Видання The Washington Post надало поради, які допоможуть вам уникнути підступних сонячних опіків та інших сезонних ризиків, щоб отримати від теплих днів максимум задоволення.

Барбекю

Запах м’яса на вогні — головний синонім літнього вікенду. Проте кулінарна естетика криє у собі хімічні підводні камені. Коли червоне м’ясо, птиця чи риба готуються за температури вище 148°C, виникають сполуки, відомі як гетероциклічні аміни (ГЦА). Обвуглене чи почорніле м’ясо особливо багате на них.

Крім того, коли жир капає на гаряче вугілля, утворюються поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), які з парою знову всотуються у стейк. Велика кількість ГЦА та ПАВ може впливати на ризик розвитку раку, зокрема, колоректального.

Реклама

Обмежуйте споживання червоного м’яса до 340–510 г на тиждень. Коли готуєте на грилі, обов’язково маринуйте м’ясо перед смаженням, адже це руйнує компоненти, які утворюють ГЦА та ПАВ, уникайте прямого контакту з відкритим полум’ям і частіше перевертайте шматочки, щоб не допустити утворення чорної скоринки.

SPF-захист

Сонцезахисний крем — головний інструмент проти старіння та раку шкіри. Сьогодні на б’юті-ринку домінують два типи засобів:

Хімічні фільтри діють як губка, поглинають і фільтрують УФ-промені. Вони максимально невідчутні на шкірі.

Мінеральні (фізичні) фільтри працюють як щит і відбивають промені. Вони ідеальні для чутливої шкіри, хоча й можуть залишати легкий білий наліт.

Хоча підтверджено, що хімічні фільтри можуть потрапляти у кровотік, жодних доказів їхньої шкоди для здоров’я наразі немає. Вибір залежить від вашого смаку. Головне правило: обирайте рівень захисту не менше SPF 30, щедро наносьте крем та оновлюйте кожні дві години, а якщо плаваєте чи пітнієте, то ще частіше.

Пластикові пляшки в авто

Звичка кинути одноразову пляшку з водою на сидінні машини може коштувати вам здоров’я. Такі пляшки виготовляють із тонкого пластику (ПЕТ). З часом шкідливі хімічні речовини, як-от феноли та фталати, повільно проникають у воду. Ці речовини можуть ускладнювати вагітність і створювати проблеми нейророзвитку.

Реклама

Спека у салоні авто та ультрафіолет прискорюють цей процес, руйнують пластик і насичують воду мікро та наночастинками. Нанопластик здатний проникати у тканини печінки, нирок, кишківника, плаценти, легень, мозку та серця, потрапляє у кров і навіть у грудне молоко. Хоча від одного ковтка нічого не станеться, все ж регулярного вживання такої «прогрітої» води слід уникати.

Війнв комарам

Щоб літні вечори на терасі не перетворилися на нескінченне махання руками та дзижчання біля вуха, обирайте спеціальні захисні репеленти.

Якщо ви шукаєте альтернативу, зверніть увагу на пікаридин — синтетичний аналог, який, є так само, а іноді й більш, ефективним проти комарів у аналогічній концентрації. Серед натуральних ефірних олій найкращий захист демонструє гвоздична олія, тоді як популярна часникова олія виявляється абсолютно недієвою. Пам’ятайте, що час дії натуральних олій завжди коротший та варіюється від продукту до продукту.

Кліщі

Кліщі підстерігають нас у високій траві та найчастіше потрапляють на тіло через взуття та одяг. Рекомендується раз на місяць обробляти взуття спреєм із 0,5% перметрину — інсектицид для одягу та спорядження.

Реклама

Для захисту шкіри обирайте спеціальні засоби захисту. Коли вирушаєте до лісу чи на пікнік, одягайте високі шкарпетки, заправляйте у них штани та використовуйте еластичні манжети. Після повернення додому обов’язково влаштуйте ретельний огляд тіла та прийміть душ, щоб змити комах, які ще не встигли прикріпитися.

Вода

Пляжний відпочинок і басейни — найкраща частина літа. Проте статистика невблаганна, утоплення є головною причиною смерті від нещасних випадків влітку, особеливо серед дітей та молоді.

Найкраща інвестиція у безпеку дитини — уроки плавання. Випадки, коли навчена дитина тоне у басейні, є критично рідкісними. Ніколи не покладайтеся виключно на рятувальників. Новачкам потрібен дорослий, чия увага сфокусована лише на них, а досвідченим плавцям варто завжди триматися парами. На човнах чи відкритій воді діти мають бути у спеціальних рятувальних жилетах підходящого розміру. Якщо у вас є власний басейн, обов’язково подбайте про захисні паркани, накриття та сигналізацію на вікнах і дверях, які ведуть до води.

Літо створене для яскравих вражень, красивих локацій та легких емоцій. Проте справжній шик і турбота про себе полягають у тому, щоб виключити будь-які ризики для здоров’я.таніс

Реклама

Новини партнерів