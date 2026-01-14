9 продуктів, які, на думку стоматологів, допомагають захистити ваші зуби від карієсу

Жінка у стоматолога / © Getty Images

Реклама

Якщо ви думали, що чищення зубів щіткою та зубною ниткою — це все, що потрібно для гігієни порожнини рота, подумайте ще раз. Виявляється, те, що ви їсте, насправді важливо для підтримки здоров’я зубів та ясен.

GoodHousekeeping склав список продуктів, які, на думку стоматологів, захищають зуби від карієсу.

Продукти, багаті на кальцій, омега-3 та певні вітаміни, можуть підтримувати здоров’я порожнини рота, зміцнюючи зубну емаль та зменшуючи запалення ясен. Крім того, текстура деяких продуктів може допомогти очистити зуби під час їжі.

Реклама

Якщо ви хочете отримати золоту зірку від свого стоматолога на наступному огляді, почніть включати ці продукти до свого раціону.

Сир

Сир / © Associated Press

Сир — одна з найкращих закусок для ваших зубів. Він багатий на кальцій і фосфор, мінерали, які допомагають відновлювати та зміцнювати зубну емаль і роблять її стійкішою до карієсу. Сир також стимулює слиновиділення, яке допомагає змивати кислоти та бактерії. Разом це робить сир одночасно борцем з карієсом і природним освіжувачем дихання.

Листова зелень

Зелень / © Credits

Листова зелень забезпечує кальцій, фолієву кислоту та вітамін К, які зміцнюють зуби та підтримують здоров’я ясен. Одне дослідження показало, що люди, які споживали більше темно-зелених та жовтих овочів, мали менше випадків захворювань пародонту протягом шести років. Їхня волокниста текстура сприяє виробленню слини та допомагає змітати зубний наліт з поверхні зуба.

Морква

Морква / © Associated Press

Хрусткі овочі, такі як морква, діють як натуральні зубні щітки, ніжно очищуючи зуби, одночасно підвищуючи слину, яка змиває бактерії. Вони також є гарним джерелом вітаміну А, який відіграє роль у формуванні слизових тканин і може допомогти запобігти захворюванням пародонту.

Реклама

Яблука

Яблука та яблучний сік / © Credits

Яблука часто називають «зубною щіткою природи», тому що їхня хрустка текстура допомагає чистити зуби під час жування. Вони стимулюють виділення слини, що зменшує кількість бактерій, що викликають карієс, а їхні поліфеноли допомагають нейтралізувати сполуки сірки, які викликають неприємний запах з рота. Ніжне скрабування також може допомогти зменшити поверхневі плями, залишаючи зуби яскравішими з часом.

Жирна риба

Сардини / © Associated Press

Сюди входять такі варіанти, як лосось, сардини та оселедець. Жирна риба необхідна для міцних зубів, оскільки вона багата на вітамін D, який дозволяє вашому організму ефективно засвоювати кальцій. Вона також містить омега-3 жирні кислоти, які можуть зменшити запалення та пов’язані з кращим кровотоком, що потенційно може бути корисним для ваших ясен. Міцніша емаль та здоровіші ясна означають більш стійку та довготривалу усмішку.

Жувальна гумка без цукру

Діти з жувальною гумкою / © Credits

Деякі дослідження показали, що жування жуйки без цукру може допомогти зменшити зубний наліт. Це не тільки освіжає подих, але й стимулює слиновиділення та зменшує кількість бактерій, що викликають карієс. Однак, це не завжди правильний варіант для кожного рота, особливо якщо у вас була значна стоматологічна операція, тому розумно проконсультуватися зі своїм стоматологом, перш ніж почати жувати жуйку.

Горіхи

Горіхи / © Credits

Горіхи — це корисна для зубів закуска з низьким вмістом цукру, але з високим вмістом мінералів. Мигдаль забезпечує кальцій для зміцнення емалі, а волоські горіхи додають омега-3 жирні кислоти для підтримки здоров’я ясен. Їхня хрусткість допомагає виштовхувати частинки їжі, а мінерали, які вони містять, можуть допомогти захистити від плям.

Реклама

Цільнозернові продукти

Хліб цільнозерновий / © Credits

Якщо ви обираєте між білим тостом та пшеничним тостом вранці, оберіть цільнозернові продукти, щоб допомогти зберегти здоров’я зубів. Вони можуть бути гарними джерелами корисних для зубів поживних речовин, таких як вітаміни групи В (які допомагають у разі виразок у роті) та магній, який є важливим мінералом для зміцнення зубів.

Суниця

Суниця / © Credits

Ягоди є гарним джерелом вітаміну С, який допомагає підтримувати побудову міцних сполучних тканин у яснах. Інша назва вітаміну С — аскорбінова кислота, яка важлива для колагену, одного з білків, що міститься в зубах, яснах і сухожиллях. Ягоди також містять антиоксиданти, які допомагають відновлювати пошкодження в роті та нейтралізувати шкідливі вільні радикали.

Цитрусові також багаті на вітамін С, але кислота в них може руйнувати емаль, якщо ви постійно їх п’єте або смоктаєте. Апельсиновий сік, лимонад і навіть газована вода з цитрусовим ароматизатором можуть стерти цей захисний шар. Прополощіть рот водою після цього та трохи зачекайте, перш ніж чистити зуби, щоб не пошкодити розм’якшену емаль.

Найгірші продукти для ваших зубів

Вам не потрібно відмовлятися від улюблених ласощів, але усвідомлення того, як вони впливають на ваші зуби, допоможе вам насолоджуватися ними більш розумно. Ось декілька найгірших порушників, але знайте, що це не вичерпний список.

Реклама