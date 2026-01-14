- Дата публікації
9 продуктів, які, на думку стоматологів, допомагають захистити ваші зуби від карієсу
Якщо хочете мати гарні зуби, запасіться полуницею, горіхами та жирною рибою наступного разу, коли підете до продуктового магазин.
Якщо ви думали, що чищення зубів щіткою та зубною ниткою — це все, що потрібно для гігієни порожнини рота, подумайте ще раз. Виявляється, те, що ви їсте, насправді важливо для підтримки здоров’я зубів та ясен.
GoodHousekeeping склав список продуктів, які, на думку стоматологів, захищають зуби від карієсу.
Продукти, багаті на кальцій, омега-3 та певні вітаміни, можуть підтримувати здоров’я порожнини рота, зміцнюючи зубну емаль та зменшуючи запалення ясен. Крім того, текстура деяких продуктів може допомогти очистити зуби під час їжі.
Якщо ви хочете отримати золоту зірку від свого стоматолога на наступному огляді, почніть включати ці продукти до свого раціону.
Сир
Сир — одна з найкращих закусок для ваших зубів. Він багатий на кальцій і фосфор, мінерали, які допомагають відновлювати та зміцнювати зубну емаль і роблять її стійкішою до карієсу. Сир також стимулює слиновиділення, яке допомагає змивати кислоти та бактерії. Разом це робить сир одночасно борцем з карієсом і природним освіжувачем дихання.
Листова зелень
Листова зелень забезпечує кальцій, фолієву кислоту та вітамін К, які зміцнюють зуби та підтримують здоров’я ясен. Одне дослідження показало, що люди, які споживали більше темно-зелених та жовтих овочів, мали менше випадків захворювань пародонту протягом шести років. Їхня волокниста текстура сприяє виробленню слини та допомагає змітати зубний наліт з поверхні зуба.
Морква
Хрусткі овочі, такі як морква, діють як натуральні зубні щітки, ніжно очищуючи зуби, одночасно підвищуючи слину, яка змиває бактерії. Вони також є гарним джерелом вітаміну А, який відіграє роль у формуванні слизових тканин і може допомогти запобігти захворюванням пародонту.
Яблука
Яблука часто називають «зубною щіткою природи», тому що їхня хрустка текстура допомагає чистити зуби під час жування. Вони стимулюють виділення слини, що зменшує кількість бактерій, що викликають карієс, а їхні поліфеноли допомагають нейтралізувати сполуки сірки, які викликають неприємний запах з рота. Ніжне скрабування також може допомогти зменшити поверхневі плями, залишаючи зуби яскравішими з часом.
Жирна риба
Сюди входять такі варіанти, як лосось, сардини та оселедець. Жирна риба необхідна для міцних зубів, оскільки вона багата на вітамін D, який дозволяє вашому організму ефективно засвоювати кальцій. Вона також містить омега-3 жирні кислоти, які можуть зменшити запалення та пов’язані з кращим кровотоком, що потенційно може бути корисним для ваших ясен. Міцніша емаль та здоровіші ясна означають більш стійку та довготривалу усмішку.
Жувальна гумка без цукру
Деякі дослідження показали, що жування жуйки без цукру може допомогти зменшити зубний наліт. Це не тільки освіжає подих, але й стимулює слиновиділення та зменшує кількість бактерій, що викликають карієс. Однак, це не завжди правильний варіант для кожного рота, особливо якщо у вас була значна стоматологічна операція, тому розумно проконсультуватися зі своїм стоматологом, перш ніж почати жувати жуйку.
Горіхи
Горіхи — це корисна для зубів закуска з низьким вмістом цукру, але з високим вмістом мінералів. Мигдаль забезпечує кальцій для зміцнення емалі, а волоські горіхи додають омега-3 жирні кислоти для підтримки здоров’я ясен. Їхня хрусткість допомагає виштовхувати частинки їжі, а мінерали, які вони містять, можуть допомогти захистити від плям.
Цільнозернові продукти
Якщо ви обираєте між білим тостом та пшеничним тостом вранці, оберіть цільнозернові продукти, щоб допомогти зберегти здоров’я зубів. Вони можуть бути гарними джерелами корисних для зубів поживних речовин, таких як вітаміни групи В (які допомагають у разі виразок у роті) та магній, який є важливим мінералом для зміцнення зубів.
Суниця
Ягоди є гарним джерелом вітаміну С, який допомагає підтримувати побудову міцних сполучних тканин у яснах. Інша назва вітаміну С — аскорбінова кислота, яка важлива для колагену, одного з білків, що міститься в зубах, яснах і сухожиллях. Ягоди також містять антиоксиданти, які допомагають відновлювати пошкодження в роті та нейтралізувати шкідливі вільні радикали.
Цитрусові також багаті на вітамін С, але кислота в них може руйнувати емаль, якщо ви постійно їх п’єте або смоктаєте. Апельсиновий сік, лимонад і навіть газована вода з цитрусовим ароматизатором можуть стерти цей захисний шар. Прополощіть рот водою після цього та трохи зачекайте, перш ніж чистити зуби, щоб не пошкодити розм’якшену емаль.
Найгірші продукти для ваших зубів
Вам не потрібно відмовлятися від улюблених ласощів, але усвідомлення того, як вони впливають на ваші зуби, допоможе вам насолоджуватися ними більш розумно. Ось декілька найгірших порушників, але знайте, що це не вичерпний список.
Рідкий цукор — один із найшвидших способів підживлення бактерій, що викликають карієс. Газовані напої та енергетичні напої поєднують цукор із кислотою, що руйнує емаль і робить зуби більш вразливими до карієсу. Підсолоджена кава також замочує ваші зуби кислотою та цукром, з часом послаблюючи емаль. Якщо є соломинка, використовуйте її, щоб обмежити контакт із зубами, і промийте зуби водою після цього. Потім зачекайте 30 хвилин, перш ніж чистити зуби, щоб не потерти розм’якшену емаль.
Липкі цукерки, такі як карамельки та жувальні цукерки, прилипають до зубів і живлять бактерії, що викликають карієс. Навіть природні цукерки, такі як сухофрукти, можуть пошкодити зуби, якщо їх не вжити невдовзі після їх вживання. Сухофрукти звучать корисно, але можуть бути такими ж липкими та солодкими, як цукерки. Швидке полоскання водою або жування жуйки без цукру після цього може допомогти видалити залишки.
Крохмалисті закуски, такі як чипси та крекери, розщеплюються на цукри, які можуть затримуватися в пазах зубів, створюючи розплідник карієсу. Замість того, щоб перекушувати протягом дня, вживайте ці продукти під час їжі, а потім споживайте клітковину, таку як яблука чи морква. Або просто прополощіть рот водою, щоб зменшити накопичення.