Акне, сухість і подразнення: як наша шкіра реагує на стрес та чим загрожує низький імунітет

Стрес руйнує здоров'я та красу – і це не просто слова. У жінок ознаки стресу помітні одразу: страждає волосся, зникає енергія, псується настрій.

Як наше тіло реагує на стрес та чи справді якість шкіри безпосередньо залежить від вашого психоемоційного стану та стану імунної системи? На ці та інші запитання відповів кандидат медичних наук, перший ейджменеджер України, засновник і головний лікар клубної клініки з керування віком AM System, голова Global Age Management Academy, керівник гуманітарного проєкту UAHEALTHSUPPORT та соціального проєкту GAMA Consulting Євген Шагов.

Одним із найпоширеніших наслідків стресу є акне. Це тому, що виникнення вугрів – гормонозалежний процес. А стрес – головна загроза гормонального балансу. Наприклад, активність сальних залоз регулюється активною формою тестостерону (ДГТ). Коли через стрес підвищується рівень дигідротестостерону (ДГТ), шкіра обличчя й голови стає жирною, схильною до висипань і запалень, як це буває в підлітковому віці.

В разі хронічного стресу на додаток до гіперфункції сальних залоз ми власноруч сприяємо розвитку інфекцій. І не лише звичкою розчісувати запалення чи давити вугрі. Через стрес ми майже несвідомо створюємо сприятливі умови для розвитку патогенних бактерій на шкірі. Ми їх годуємо цукром, точніше їмо смаколики, інтуїтивно намагаючись подолати стрес за допомогою їжі, але як результат, лише збільшуємо об'єм талії та популяцію небезпечних мікробів на шкірі.

Так, солодке дійсно допомагає впоратися зі стресом. Однак не варто радіти – ця стратегія схожа на спробу вивести тарганів, спаливши кухню. Ефект ви отримаєте, але наслідки будуть катастрофічними. "Понервували – з’їли десерт – стало ліпше” – дійсно працює. Відбувається це завдяки інсуліну – гормону, викид якого провокують солодощі та їжа, багата на трансжири й легкі вуглеводи. Він є антидотом до кортизолу. Але справжній "ефект" ви побачите пізніше: порушення гідроліпідного захисного шару шкіри, мантії Маркіоніні, склад якої залежить від вашого раціону. Більше легких вуглеводів – більше цукру в мантії – більше їжі для ласунок-бактерій – ще більше акне. Як наслідок – глікація шкіри (пошкодження шкіри зсередини через споживання надлишку цукру) – прискорене старіння та глибокі зморшки.

Системні наслідки зловживання солодощами – інсулінорезистентність, зайва вага, перспектива діабету, інфаркту та артриту. Щоправда, буває й навпаки, коли на нервах апетит взагалі зникає. Причина тут та сама – кортизол. Однак у такому разі він призводить не до підвищення, а до зниження певних гормонів – головним чином дегідроепіандростерону (ДГЕА) й гормонів щитоподібної залози, які відповідають за адекватне виробництво себуму та зволоження шкіри. Тому, попри жирні креми, ніяк не вдається подолати сухість, шкіра стає чутливою, виникають подразнення, дерматити.

Якщо додати до цього проблеми з травленням та дефіцит мікроелементів у раціоні, шкіра страждає ще більше. Зниження імунітету, запалення шлунково-кишкового тракту, гастрити, дуоденіти, язви – класичні супутники алергічних дерматитів, лущення й висипів.

Що ж робити, якщо стресу уникнути неможливо? Підвищувати стресостійкість та імунітет, аби ваші переживання не шкодили здоров’ю! Для цього тримайте емоції під контролем, збалансовано харчуйтеся та слідкуйте за гормонами.

Вітаміни – перші союзники в боротьбі зі стресом. Оскільки організм не виробляє їх самостійно, необхідна кількість вітамінів надходить з їжею та добавками. Полівітамінні добавки можуть допомогти забезпечити необхідну дозу кожного мінералу. Важливо пам'ятати, що вітаміни й мінерали не працюють окремо.

Євген Шагов

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