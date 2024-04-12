Алергія на очах: лікар-офтальмолог розповів, як розпізнати та чому не можна ігнорувати

Почервоніння очей, набряк, сльозотеча, печіння та свербіж – це симптоми алергічного кон’юнктивіту, який "розквітає" в середині березня, коли починають відновлюватися дерева.

Що таке алергічний кон’юнктивіт, чому виникає, якими симптомами проявляється та як лікується, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Причини й симптоми алергічного кон’юнктивіту

Алергія на очах, або алергічний кон’юнктивіт – це запалення кон’юнктиви (тонка прозора слизова оболонка, що вкриває всю задню поверхню повік та очне яблуко спереду аж до рогівки), яке виникає внаслідок алергічної реакції на певні речовини, відомі як алергени.

З початком весни алергенами є:

квітковий пилок – у квітні цвітуть вільха, верба, клен, ясен, береза;

пилок берези – одна з найпоширеніших причин алергічного кон’юнктивіту та алергічного риніту (запалення слизової оболонки носа);

у травні зацвітають хвойні дерева, трави, злакові та бур’яни;

грибки, розростанню яких сприяє весняна волога;

вуличний або домашній пил;

дим.

Алергічний кон’юнктивіт може мати гострий і хронічний перебіг;

Гостра форма проявляється одразу після контакту з алергеном, який призводить до вивільнення гістаміну, про що свідчить:

почервоніння склери (білкова оболонка очного яблука);

набряк;

свербіж;

печіння;

рясна сльозотеча;

непереносність сонячного світла.

Хронічна форма алергічного кон’юнктивіту має не такі яскраві симптоми і проявляється повільніше. В понад 50% випадків захворювання супроводжується ринітом, характерними симптомами якого є закладеність носа, поява нежитю, періодичні напади чхання і кашлю, свербіння, почервоніння шкіри.

Коли ми говоримо про такі алергени, як пилок квітів або дерев, – це сезонний алергічний кон’юнктивіт. Ще буває:

лікарський – алергенами є компоненти лікарських препаратів, наприклад, консерванти, які присутні в очних краплях;

весняний кератокон'юнктивіт, за якого запалюється і кон’юнктива, і рогівка; частіше зустрічається у дітей, ніж у дорослих;

цілорічний, або всесезонний – хронічна форма захворювання, яка періодично загострюється, і всі вище описані симптоми поступово проявляються в повному "складі".

Лікування та профілактика

Перед початком лікування необхідно насамперед переконатися в тому, що це алергічний кон’юнктивіт, а не вірусний чи бактеріальний або не інше офтальмологічне захворювання як, наприклад, дакріоцистит (запалення порожнини слізного мішка). Тому займатися лікуванням – купувати краплі, мазі, вигрівати очі – категорично заборонено.

Лікується алергічний кон’юнктивіт антигістамінними препаратами, які пригнічують вироблення гістаміну; глюкокортикостероїдами, які мають протизапальну дію, адже алергічний кон’юнктивіт – це запалення; антиконгестантами, які звужують судини, усувають почервоніння, свербіж, набряк, сльозотечу та інші симптоми, що негативно впливають на самопочуття людини і роботу зорової системи. Всі ліки мають форму крапель, аерозолів або мазей. Але за необхідності пацієнтові призначаються антигістамінні ліки у вигляді пігулок.

Профілактувати алергічний кон’юнктивіт складно чи навіть неможливо.

Адже якщо у людини алергія, до прикладу, на пилок берези, то в сезон цвітіння дерева їй треба не виходити з дому та не відчиняти вікна на провітрювання або жити в місцевості, де в радіусі кількох кілометрів не ростуть берези.

Також алергічний кон’юнктивіт можуть провокувати шерсть або лупа домашніх тварин – котів і собак. У такому разі розвивається хронічна форма захворювання, яка лікується за допомогою алерген-специфічної імунотерапії.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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