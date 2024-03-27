Алкоголь: збуджує чи гальмує сексуальне життя

Лікарка-гінекологиня Наталя Наумчук розповіла про те, як алкоголь впливає на організм, зокрема на сексуальну функцію.

Алкоголь сприяє збільшенню збудження через стимуляцію синтезу статевих гормонів: естрогену в жінок і тестостерону в чоловіків.

Однак вона підкреслила, що дозування відіграє важливу роль. Велика кількість алкоголю може спричинити гальмування центральної нервової системи, що може призвести до засинання.

Лікарка також зазначила, що алкоголь може зробити людину розкутішою та піддатливішою, але це стосується переважно невеликих доз і не дуже міцних напоїв. Занадто велика кількість алкоголю може призвести до синдрому тривожного очікування сексуальної невдачі у чоловіків і дисфункцій вагінізму та складностей у відчутті збудження у жінок.

Гінекологиня також згадала про феномен "пивних окулярів", коли під впливом алкоголю людина може відчувати сексуальний потяг до осіб, які без алкогольного сп'яніння не здавалися б привабливими.

Алкоголь має складний вплив на сексуальну функцію і задоволення. Він може сприяти збудженню у невеликих дозах, але занадто велика кількість може призвести до гальмування та сексуальних дисфункцій. Необхідно пам'ятати про здоровий розумний підхід до вживання алкоголю та його вплив на організм.

Читайте також: