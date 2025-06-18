Алкоголь: традиція, задоволення чи небезпека / © Associated Press

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Але чи може навіть «помірне» вживання алкоголю бути безпечним для здоров’я чи це лише зручна ілюзія, якою ми себе заспокоюємо. Світова медична спільнота сьогодні все активніше ставить це питання. І відповідь, видається, не така втішна, як нам би хотілося, про це розповіло видання Psychology Today.

Жодного безпечного рівня

Навіть невелика кількість алкоголю може збільшити ризик деменції — порушення пам’яті та мислення. У середньому споживання алкоголю становить 6–7 келихів вина на тиждень, за таких обставин ризик різко зростає — особливо у чоловіків. Ще тривожніше, якщо враховувати соціальний статус, стиль життя та супутні хвороби, вигоди від «помірного» споживання зникають, а от ризики — залишаються.

Алкоголь і мозок: ризик забути себе

Алкоголь — встановлена причина раку та все більше даних доводять його роль у розвитку деменції. Попри думку, що вино чи пиво «корисне для серця», новітні дослідження не підтверджують беззаперечної користі навіть помірного вживання. Більшість спостережень, які нібито показують позитивний ефект, пов’язані з тим, що помірні споживачі алкоголю часто:

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мають вищий рівень доходу,

дотримуються здорової дієти,

займаються спортом,

мають добру підтримку соціального оточення.

Тож це не сам алкоголь допомагає — це спосіб життя.

Трохи — не страшно

Попри тривожні дані, деякі вчені все ще обережно захищають помірне споживання. Професор Гарвардської медичної школи Ерік Рімм каже: «Люди, які випивають 1–2 порції алкоголю кілька разів на тиждень, часто живуть довше за тих, хто зовсім не п’є. Але це не означає, що саме алкоголь — причина». Він підкреслює, що здорове життя формується не чарівним келихом вина, а звичками — спортом, харчуванням, сном і уникненням шкідливих речовин.

Чому важко сказати «так» або «ні»

Науковцям неймовірно складно виділити вплив самого алкоголю. Причини:

Люди самі оцінюють свої звички та часто применшують.

Дані ґрунтуються на електронних записах, які можуть бути неповними.

Більшість досліджень не розрізняють між регулярним вживанням і «запоями».

Не враховуються генетичні особливості, рівень метаболізму, стать, вік.

У підсумку: зв’язок між алкоголем і здоров’ям — непрямий. Але все частіше звучить у висновках останніх досліджень думка, що менше — краще.

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Алкоголь для щастя

Культура споживання алкоголю міцно вкорінена у традиціях багатьох країн. Але дедалі більше жінок обирають альтернативи:

Моктейлі — безалкогольні коктейлі, які не поступаються смаком.

Функціональні напої — з вітамінами, антиоксидантами та пробіотиками.

Що варто знати

Алкоголь не захищає серце — здорові звички це роблять.

Безпечної дози алкоголю не існує — ризик є навіть при 1 келиху.

Алкоголь — канцероген, який може сприяти розвитку 7 типів раку, зокрема молочної залози.

У вагітність, за фертильності та клімаксі алкоголь може порушувати гормональний баланс.

Алкоголь — це соціально прийнятна речовина з дуже складним впливом на організм. Можливо, невелика кількість не завдасть шкоди. Але також можливо — і це доводить усе більше досліджень — що навіть мала доза може бути тригером для хвороби, особливо в умовах генетичної чи гормональної вразливості.

Тож найкраща порада сьогодні: якщо п’єш — роби це рідко, помірно та усвідомлено. А якщо ні — не починай.