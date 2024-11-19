Анізометропія: офтальмолог розповів, що робити, якщо очі бачать по-різному

Головний, очний біль, зорова перевтома, проблеми з координацією можуть свідчити про розвиток анізометропії.

Що це за порушення, чому виникає, як проявляється та лікується, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Анізометропія – це порушення, за якого очі мають різний ступінь рефракційної помилки. Наприклад, на одному оці може бути короткозорість чи далекозорість, а на іншому – нормальний зір (одностороння короткозорість / далекозорість), або ж на обох очах присутня короткозорість, але різного ступеня.

Астигматичну анізометропію діагностують, якщо лише на одному оці є астигматизм. Пресбіотичну – якщо на обох очах є астигматизм різного ступеня. Анізоперескопічну – якщо гострота не порушена, але ширина полів зору відрізняється. Ширина включає центральний і боковий (периферичний) зір, завдяки чому ми бачимо об’ємну, широкоформатну картинку навколишньої дійсності.

Найчастіше анізометропія розвивається в дитинстві на тлі вроджених аномалій кришталика чи райдужки. Але вона також може виникати і внаслідок травмування очних структур або після виконання операцій на очах у дорослому віці.

Проявляється анізометропія такими симптомами, як:

розмитий зір на одному оці;

проблеми з фокусуванням;

перенапруженість очей, швидка втомлюваність;

головний або очний біль;

запаморочення;

двоїння в очах;

порушення сприйняття глибини зображення.

Порушення координації та рівноваги також можуть свідчити про наявність анізометропії, зокрема анізоперескопічної, коли поля зору суттєво відрізняються.

Якщо анізометропію не лікувати, розвивається вторинна косоокість або амбліопія. Очі – парний орган, тож коли вони формують різні зображення, мозок може "вимикати" одне око, яке зрештою стає ледачим. Це і є амбліопія, або стан, який називають "лінивим оком".

Анізометропія / Фото: Credits

Як лікується анізометропія

Після збору анамнезу, обстеження та встановлення точного діагнозу пацієнтам можуть призначати окуляри або контактні лінзи. За необхідності проводять лазерну корекцію зору (корегують короткозорість, далекозорість, астигматизм), операцію з заміни природного кришталика на штучний (лікують катаракту) або інші хірургічні втручання, наприклад, коагуляцію сітківки, для проведення подальшої терапії.

У дітей анізометропія лікується винятково консервативними способами – контактні лінзи, окуляри з різною корекцією для компенсації різного бачення. Оперативне втручання можна проводити після 18 років, бо саме від того часу очні структури припиняють розвиватися. До повноліття необхідно регулярно обстежуватися в офтальмолога, змінювати контактні або окулярні лінзи, щоб допомогти мозку формувати чітке зображення.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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