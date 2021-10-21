Антоціани — корисні натуральні барвники: де містяться і як впливають на наше здоров'я

Антоціани — корисні натуральні барвники: де містяться і як впливають на наше здоров'я

Антоціани — натуральні барвники рослинного походження з доведеними корисними для здоров'я властивостями.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про антоціани і їхню позитивну дію на організм людини.

Антоціани — це натуральні рослинні пігменти, що додають інтенсивні червоні або фіолетові відтінки овочам, квітам, фруктам. Дослідження антоціанів показали, що вони мають багато корисних для здоров'я властивостей. Тому ці сполуки використовуються як в харчовій, так і в косметичній промисловості, де позначені Е163.

Які продукти містять найбільше антоціанів і як вони впливають на організм людини?

Антоціани: що це таке

Антоціани являють собою органічні хімічні сполуки з класу флавоноїдів, що класифікуються як глікозиди. У світі рослин ці сполуки дуже поширені і діють як барвники, які в залежно від pH клітинного соку можуть мати різні кольори. У кислому середовищі квіти і плоди стають червоними, а в лужному — пурпуровими або синіми. В нинішній час антоціани дуже широко використовуються в харчовій промисловості і фармацевтиці як барвники, а на етикетках продуктів вони позначені хімічним кодом E163. Ці сполуки також отримують синтетичним шляхом.

Де шукати антоціани

Найбільша кількість антоціанів міститься безпосередньо під шкіркою овочів і фруктів, а саме: в чорноплідній горобині, баклажанах, темному винограді, чорниці, ожині, чорній смородині, малині, полуниці, журавлині, буряці, черешні, червонокачанній капусти. Найбільш цінними з точки зору здоров'я є ті овочі і фрукти, які мають найтемніший, майже чорний колір. Завдяки своїм сильним антиоксидантним властивостям антоціани широко використовуються в харчовій і фармацевтичній промисловості, випускаються у вигляді харчових добавок, вітамінів для приймання всередину. Нижче наведені деякі з найбільш важливих корисних для здоров'я властивостей антоціанів.

Чим можуть допомогти антоціани

Сучасна медицина порівняно недавно зацікавилася фармакологічними властивостями антоціанів. Тільки в останні десять або близько того років були розпочаті дослідження цілющих властивостей окремих ізольованих антоціанів. Ці дослідження показали, що дієта, збагачена ціанідин-3-O-β-D-глікозидом, може запобігти ожирінню і діабету. Також були повідомлення про вплив антоціанів на гостроту зору.

Лікувальні властивості зазвичай приписувалися антоціанам у народній медицині. Деякі з цих властивостей підтверджені сучасними науковими дослідженнями. Зокрема, було озвучено, що антоціани, що містяться в квітках гібіскуса, можуть запобігати захворюванням печінки. Також було підтверджено, що антоціани, виявлені в лохині високорослій, захищають від серцево-судинних захворювань, а виноградний сік і вино знижують ризик серцевого нападу. Позитивний ефект і вплив антоціанів на серцево-судинну систему, ймовірно, залежить від їхньої здатності зменшувати запалення і зміцнювати стінки судин.

Профілактика судинних захворювань

Регулярне вживання соків із чорноплідної горобини і чорної смородини, темного винограду, буряка і чорниці ефективно підтримує стан капілярів і стимулює вивільнення оксиду азоту в організмі. Його правильна концентрація значно знижує ризик інсульту, інфаркту міокарда, регулює артеріальний тиск і знижує агрегацію тромбоцитів.

Зниження ризику розвитку раку

Завдяки своїй антиоксидантній активності антоціани пригнічують негативний вплив вільних радикалів, які прискорюють процес старіння організму. Вони захищають клітини від окисного стресу і мутацій ДНК, які сприяють утворенню онкологічного процесу.

Профілактика діабету другого типу

Регулярне вживання овочів і фруктів, багатих антоціанами, особливо ягід, і соків, отриманих з них, знижує ризик розвитку діабету 2-го типу. Вони позитивно впливають на регуляцію рівня глюкози в крові, а також покращують чутливість до інсуліну.

Допомога імунітету

Сік чорноплідної горобини, бузини і малини завдяки високому вмісту антоціанів і вітаміну С допомагають організму боротися з сезонними захворюваннями і знижують ризики вірусної інфекції.

Захист від УФ-випромінювання

Ще одна важлива роль антоціанів — захист тканин від шкідливого впливу УФ-випромінювання. Поглинаючи УФ-випромінювання, антоціани знижують ризик пошкодження структури подвійної спіралі ДНК, які перешкоджають правильному синтезу білка і поділу клітин. Існує також безліч доказів, що вказують на антибактеріальну функцію антоціанів у тканинах рослин.

Профілактика зниження зору

Флавоноїди, що містяться в чорній смородині і чорниці, покращують кровопостачання очного яблука і сприяють виробленню родопсину, який є важливим пігментом сітківки ока.

Як бачите, антоціани мають безліч захисних властивостей, тому варто подбати про те, щоб вони якомога частіше з'являлися в щоденному раціоні. Взимку дуже добре підійдуть овочеві і фруктові соки з додаванням заморожених ягід чорної смородини, чорноплідної горобини, малини, вишні або журавлини, які не тільки є багатим джерелом антиоксидантів, але також містять вітамін С, який ефективно підтримує імунітет організму.

Важливо! За наявності захворювань шлунково-кишкового тракту, особливо запального характеру (гастрит, виразка, коліт), вживання описаних вище фруктів і ягід може бути протипоказано. У цьому разі слід обов'язково проконсультуватися з гастроентерологом, визначити безпеку вживання рослинних антоціанів і за рекомендацією лікаря замінити їх харчовими добавками.

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