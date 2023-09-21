Апаратне лікування короткозорості, косоокості та інших порушень зору: що це таке і як допомагає

Апаратне лікування проводиться, коли є порушення зору, але операцію робити не можна через серйозні медичні протипоказання або пацієнт не готовий до більш радикального методу лікування, як лазерна корекція чи хірургічна операція.

Що таке апаратне лікування, у разі яких порушень зору воно проводиться, як працює і на які результати можна розраховувати, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Апаратне лікування – це комплекс занять на спеціальних апаратах та тренажерах, які покращують зір.

Найчастіше для цього використовується:

електростимуляція – абсолютно безболісний метод лікування електричним струмом невисокої інтенсивності, який тонізує м’язи очей, усуваючи перенапруження м’язів (гіпертонус) та надмірне розслаблення м’язів (гіпотонус). Покращує провідність зорових волокон, покращує кровообіг і зменшує кількість нейронів, які перебувають у сплячому режимі тощо;

– абсолютно безболісний метод лікування електричним струмом невисокої інтенсивності, який тонізує м’язи очей, усуваючи перенапруження м’язів (гіпертонус) та надмірне розслаблення м’язів (гіпотонус). Покращує провідність зорових волокон, покращує кровообіг і зменшує кількість нейронів, які перебувають у сплячому режимі тощо; магнітотерапія – метод лікування за допомогою магнітного поля, яке має певну частоту та силу. Магнітотерапія усуває набряки, підгодовує клітини киснем, запускає процес відновлення клітин і тканин, зупиняє розвиток запальних процесів (рекомендується у разі запалення рогівки);

– метод лікування за допомогою магнітного поля, яке має певну частоту та силу. Магнітотерапія усуває набряки, підгодовує клітини киснем, запускає процес відновлення клітин і тканин, зупиняє розвиток запальних процесів (рекомендується у разі запалення рогівки); лазеротерапія – лікування високоточним лазерним променем, який впливає на сітківку. Принцип роботи такий: ви сідаєте на відстані близько 10 см від екрана комп’ютера, на який виводиться зображення, об’єм і структура якого постійно змінюється. Ваше завдання – просто за ним стежити. Лазерна терапія покращує мікроциркуляцію крові, а отже, і обмін речовин, прискорює загоєння ран, тонізує м’язи, нормалізує роботу судин, покращує гостроту зору;

– лікування високоточним лазерним променем, який впливає на сітківку. Принцип роботи такий: ви сідаєте на відстані близько 10 см від екрана комп’ютера, на який виводиться зображення, об’єм і структура якого постійно змінюється. Ваше завдання – просто за ним стежити. Лазерна терапія покращує мікроциркуляцію крові, а отже, і обмін речовин, прискорює загоєння ран, тонізує м’язи, нормалізує роботу судин, покращує гостроту зору; інфрачервона лазерна терапія – очі "просвічують" інфрачервоним випромінюванням, завдяки чому поліпшується харчування клітин та усувається спазм акомодації, який ще називають помилковою короткозорістю;

– очі "просвічують" інфрачервоним випромінюванням, завдяки чому поліпшується харчування клітин та усувається спазм акомодації, який ще називають помилковою короткозорістю; вакуумний масаж – це лікування очей за допомогою спеціальних окулярів. Завдяки контрольованому перепаду тиску створюється релакс-ефект вакууму, який покращує кровообіг очей, знімає м’язовий спазм, покращує роботу циліарного м’язу. Циліарний м’яз забезпечує акомодацію – здатність очей однаково добре бачити предмети на близькій та далекій відстанях;

– це лікування очей за допомогою спеціальних окулярів. Завдяки контрольованому перепаду тиску створюється релакс-ефект вакууму, який покращує кровообіг очей, знімає м’язовий спазм, покращує роботу циліарного м’язу. Циліарний м’яз забезпечує акомодацію – здатність очей однаково добре бачити предмети на близькій та далекій відстанях; комп’ютерні програми – це комплекс ігор, які лікують косоокість, амбліопію (синдром ледачого ока), спазм акомодації. Для дітей такий метод лікування є найменш стресовим, бо проходить у ігровій формі. Дитина грається і водночас лікується.

Я найчастіше застосовую ектростимуляцію, магнітну стимуляцію та лазерну терапію.

Показання для апаратного лікування

Курс апаратного лікування рекомендовано проходити дітям та дорослим, які мають:

1. короткозорість, тобто добре бачать на близьких відстанях;

2. далекозорість, тобто добре бачать на далеких відстанях;

3. астигматизм – порушення зору, у разі якого предмети нечіткі та розмиті на різних відстанях, бо відсутня єдина точка фіксації. У результаті у сітківці утворюється не крапка, а коло, овал, лінія чи "вісімка", що стає причиною розпливчастості, двоїння картинки по вертикалі, горизонталі чи діагоналі;

4. косоокість – неправильне положення одного ока чи обох очей, зумовлене відхиленням зорової осі в бік. Через це очі дивляться у різних напрямках і не можуть працювати скоординовано;

5. порушення бінокулярного зору, тобто зору двома очима;

6. астенопатію – швидке стомлення очей під час зорової роботи;

7. амбліопію, або синдром ледачого ока – порушення зору на одному чи обох очах, у разі якого знижується гострота зору;

8. спазм акомодації, або помилкову короткозорість, коли дитина або доросла людина добре бачить, що написано на близькій відстані, але погано бачить, що написано на далекій відстані. Це відбувається через спазм циліарного м’язу, і очі не можуть швидко "перемикатися" з близької відстані на далеку без труднощів.

Апаратне лікування проводиться курсом (в середньому – від 10 до 20 процедур), призначається після комплексного обстеження зору й виявлення порушень, і може комбінуватися із лінзами або окулярами. Також призначається апаратне лікування після проведення операції на очах, бо, наприклад, лазерна терапія не тільки покращує гостроту зору, але й сприяє швидшому загоєнню ран. Це допомагає скоротити реабілітаційний період і прискорити відновлення структур очей.

У випадку з дітьми апаратне лікування дає можливість лікувати серйозні порушення без зайвого стресу, в ігровій формі. Усі методи апаратного лікування безболісні та комфортні. Якщо батьки вчасно помітять, що зір дитини погіршився, і розпочнуть лікування, від короткозорості, косоокості, спазму акомодації можна позбутися повністю.

Окрім лікування зорових порушень, апаратне лікування я рекомендую проходити всім, хто має зорову роботу, тобто багато часу проводить за комп’ютером. Переважна більшість методів покращують кровообіг, гостроту зору і тонізують м’язи.

Бережіть себе та свій зір!

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