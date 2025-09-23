Ацетилсаліцилова кислота для профілактики інсульту та інфаркту: лікарка пояснила, коли це працює

Ацетилсаліцилова кислота / © Associated Press

Чи допомагає ацетилсаліцилова кислота профілактувати ці захворювання та до яких ускладнень може призвести, розповіла заступниця медичного директора стаціонару, терапевтка, кардіологиня Клініки МЕДІКОМ Рудковська Наталія Миколаївна.

У 1970–80-х роках дослідження показали, що ацетилсаліцилова кислота може знижувати ризик серцевих нападів. Так виникло правило — пігулка на день. І люди за звичкою досі самі собі її «призначають», щоб запобігти інсульту та інфаркту.

Ацетилсаліцилова кислота знижує ризик первинного інфаркту міокарда до 10%, тобто вплив суттєвий. Водночас низькі, профілактичні дози діючої речовини підвищують ризик шлункової кровотечі до 60%, а крововиливів у мозок, тобто геморагічного інсульту, за різними даними — від 30 до 40% .

Негативні наслідки перевищують позитивні, особливо для людей з гастритом, виразковою хворобою, гіпертонією (підвищеним артеріальним тиском), слабкими судинами. Чому?

Ацетилсаліцилова кислота блокує вироблення певного ферменту, який утворює захисний слиз у шлунку. Без цього ферменту слизова стає чутливою до соляної кислоти у шлунку. Якщо людина має виразку, ацетилсаліцилова кислота може поглибити пошкодження слизової, спричинити кровотечу або перфорацію. Перфорація — стан, за якого стінка проривається, шлункова кислота і їжа «виливаються» в черевну порожнину, викликаючи сильне запалення.

За гіпертонії, коли артеріальний тиск постійно підвищений, стінки судин надмірно навантаженні. Розрив слабкої або раніше пошкодженої судини спричиняє крововилив.

Низькі дози аспірину — це базовий антиагрегант для профілактики повторного інсульту та інфаркту. Антиагреганти запобігають утворенню тромбів. Однак ацетилсаліцилову кислоту призначають пацієнтам, які мають високий ішемічний ризик і невисокий ризик внутрішньої кровотечі. Приймати її про всяк випадок не можна, адже вона має показання, протипоказання і не є універсальною.

Натомість можна і потрібно:

відмовитися від паління, яке підвищує ризик інсульту вдвічі;

дотримуватися дієти з акцентом на овочах, фруктах, цільнозернових і нежирних молочних продуктах, рибі, бобових та горіхах, обмежуючи споживання натрію (ковбаси, консерви, фастфуд, снеки, соуси), солодощів, червоного м’яса;

займатися аеробними вправами помірної інтенсивності щонайменше 10 хвилин 3-4 рази на тиждень або аеробними вправами високої інтенсивності щонайменше 20 хвилин двічі на тиждень.

Аеробні вправи — біг, плавання, танці, їзда на велосипеді, стрибки на скакалці тощо;

щодня мати годинну пішу прогулянку;

стежити за тиском, рівнем холестерину та хронічними хворобами, щоб вчасно помітити зміни і запобігти ускладненням;

навчитися управляти стресом за допомогою медитації, глибокого дихання, хобі, психотерапії.

Інсульт та інфаркт найчастіше виникають після 40-50 років. Але водночас вони можуть трапитися в будь-якому віці через:

спадковість;

малорухливий спосіб життя;

хронічний стрес;

цукровий діабет;

куріння та алкоголь;

ожиріння;

гіпертонію.

Коли йдеться про профілактику інсульту та інфаркту важливо не тимчасово змінювати раціон чи звички, а спосіб життя цілком. Найкраще розпочинати ці зміни з профілактичного чекапу, щоб орієнтуватися не на почуття, а на клінічно підтверджені рекомендації, результати власних аналізів і обстежень.

І найважливіше — ацетилсаліцилову кислоту, як і будь-які інші ліки, можна приймати тільки за призначенням лікаря.