- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоровий спосіб життя
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 3 хв
Ацетилсаліцилова кислота для профілактики інсульту та інфаркту: лікарка пояснила, коли це працює
Щороку в Україні діагностують десятки тисяч інфарктів та інсультів. Ці хвороби є одними з головних причин смерті та інвалідизації у світі. Їх можна попередити, якщо контролювати тиск, рівень холестерину, вести активний спосіб життя та регулярно проходити профілактичні чекапи.
Чи допомагає ацетилсаліцилова кислота профілактувати ці захворювання та до яких ускладнень може призвести, розповіла заступниця медичного директора стаціонару, терапевтка, кардіологиня Клініки МЕДІКОМ Рудковська Наталія Миколаївна.
У 1970–80-х роках дослідження показали, що ацетилсаліцилова кислота може знижувати ризик серцевих нападів. Так виникло правило — пігулка на день. І люди за звичкою досі самі собі її «призначають», щоб запобігти інсульту та інфаркту.
Ацетилсаліцилова кислота знижує ризик первинного інфаркту міокарда до 10%, тобто вплив суттєвий. Водночас низькі, профілактичні дози діючої речовини підвищують ризик шлункової кровотечі до 60%, а крововиливів у мозок, тобто геморагічного інсульту, за різними даними — від 30 до 40%.
Негативні наслідки перевищують позитивні, особливо для людей з гастритом, виразковою хворобою, гіпертонією (підвищеним артеріальним тиском), слабкими судинами. Чому?
Ацетилсаліцилова кислота блокує вироблення певного ферменту, який утворює захисний слиз у шлунку. Без цього ферменту слизова стає чутливою до соляної кислоти у шлунку. Якщо людина має виразку, ацетилсаліцилова кислота може поглибити пошкодження слизової, спричинити кровотечу або перфорацію. Перфорація — стан, за якого стінка проривається, шлункова кислота і їжа «виливаються» в черевну порожнину, викликаючи сильне запалення.
За гіпертонії, коли артеріальний тиск постійно підвищений, стінки судин надмірно навантаженні. Розрив слабкої або раніше пошкодженої судини спричиняє крововилив.
Низькі дози аспірину — це базовий антиагрегант для профілактики повторного інсульту та інфаркту. Антиагреганти запобігають утворенню тромбів. Однак ацетилсаліцилову кислоту призначають пацієнтам, які мають високий ішемічний ризик і невисокий ризик внутрішньої кровотечі. Приймати її про всяк випадок не можна, адже вона має показання, протипоказання і не є універсальною.
Натомість можна і потрібно:
відмовитися від паління, яке підвищує ризик інсульту вдвічі;
дотримуватися дієти з акцентом на овочах, фруктах, цільнозернових і нежирних молочних продуктах, рибі, бобових та горіхах, обмежуючи споживання натрію (ковбаси, консерви, фастфуд, снеки, соуси), солодощів, червоного м’яса;
займатися аеробними вправами помірної інтенсивності щонайменше 10 хвилин 3-4 рази на тиждень або аеробними вправами високої інтенсивності щонайменше 20 хвилин двічі на тиждень.
Аеробні вправи — біг, плавання, танці, їзда на велосипеді, стрибки на скакалці тощо;
щодня мати годинну пішу прогулянку;
стежити за тиском, рівнем холестерину та хронічними хворобами, щоб вчасно помітити зміни і запобігти ускладненням;
навчитися управляти стресом за допомогою медитації, глибокого дихання, хобі, психотерапії.
Інсульт та інфаркт найчастіше виникають після 40-50 років. Але водночас вони можуть трапитися в будь-якому віці через:
спадковість;
малорухливий спосіб життя;
хронічний стрес;
цукровий діабет;
куріння та алкоголь;
ожиріння;
гіпертонію.
Коли йдеться про профілактику інсульту та інфаркту важливо не тимчасово змінювати раціон чи звички, а спосіб життя цілком. Найкраще розпочинати ці зміни з профілактичного чекапу, щоб орієнтуватися не на почуття, а на клінічно підтверджені рекомендації, результати власних аналізів і обстежень.
І найважливіше — ацетилсаліцилову кислоту, як і будь-які інші ліки, можна приймати тільки за призначенням лікаря.