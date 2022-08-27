Аутоімунний тиреоїдит: як поліпшити свій стан за допомогою дієти

Це одне з найпоширеніших розладів щитоподібної залози.

Нажаль випадки повного вилікування від аутоімунного тиреоїдиту - дуже рідкісні. Проте, модифікація способу життя та харчування відіграють значну роль у врегулюванні та запобіганню подальшого розвитку захворювання, розповіла дієтологиня Наталія Самойленко.

Окрім того, ці зміни є ключовими у зменшенні ризику інших аутоімунних станів, як:

високий рівень "поганого" холестерину;

ожиріння;

діабету.

Рекомендації щодо харчування:

Безглютенова дієта.

Виключаємо усі продукти з вмістом глютену (пшениця, борошно і борошняні вироби, промислові соуси, жито, ячмінь, кускус, булгур, вівсянка, деякі кондитерські вироби, фаст-фуд).

Обмежуємо вживання кофеїну, молочних продуктів (дуже часто у разі аутоімунного тиреоїдиту є нестерпність лактози), цукор (викликає запалення в організмі), Омега-6 жирні кислоти (викликають запалення), а саме: соєва олія, кукурудзяна олія, олія соняшника.

Виключаємо БАДи, добавки та препарати, що мають імуностимулювальну дію (спіруліна, хлорела, ехінацея, корінь женьшеню, насіння льону). Перед тим як вживати будь-які БАДи, порадьтеся з вашим лікарем.

Натомість вживайте їжу, яка несе протизапальні властивості:

Продукти, що зменшують рівень запалення: біла риба, морепродукти, ягоди темного кольору, сезонні фрукти.

Безглютенові крупи (наприклад: гречка, кіноа, пшоно, дикий рис).

Вершкове та пряжене масло.

Яйця (помірне вживання).

Зелень.

Продукти, що багаті на селен: гриби, особливо лисички та гриби шиїтаке, бразильський горіх, авокадо, різні види капустяних, але в термічній обробці (особливо), листова зелень (шпинат). Можливе приймання селену в капсулах.

Якщо ви вживаєте м'ясо, найкраще аби воно було органічного виробництва, або м'ясо тварин, які харчувалися травою.

Також рекомендується пройти харчовий тест, перевірити рівень імуноглобулінів G та Е до різних продуктів харчування.

Звичайно у разі запуску аутоімунного процесу дані рекомендації не повернуть все на стартову позицію, однак проходження лікування та організація власного режиму допоможуть насолоджуватись будь-якою порою року в стадії повної компенсації.

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