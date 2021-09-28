B-каротин — здоров'я очей, шкіри і імунітету: де шукати, скільки приймати і кому протипоказаний

B-каротин — здоров'я очей, шкіри і імунітету: де шукати, скільки приймати і кому протипоказаний

В-каротин — провітамін А — нейтралізує вільні радикали в організмі, використовується як засіб у разі очних і шкірних захворювань, надає аnti-age-ефект.

Бета-каротин, або провітамін А, — з'єднання, яке не тільки прискорює появу засмаги. Бета-каротин підтримує імунітет, цілюще впливає на шкіру, особливо схильну до акне, і навіть допомагає впоратися з першими ознаками старіння. Що таке бета-каротин? У яких продуктах ви можете знайти його найбільше? Які у нього властивості? Чи може бета-каротин викликати побічні ефекти в організмі? Все це ви дізнаєтеся зі статті.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про роль бета-каротину в організмі людини, про його дію на шкіру, а також показання і протипоказання для його використання.

Бета-каротин — що це? Яку роль він відіграє в організмі

Бета-каротин — це з'єднання, що належить до групи каротиноїдів, є провітаміном вітаміну А. Каротиноїди — найбільш поширені рослинні пігментами в природі, які представляють собою жиророзчинні природні антиоксиданти. Ці натуральні барвники, колір яких варіюється від жовтого до помаранчевого, червоного і навіть фіолетового. Пам'ятаєтете, який вигляд має морква або гарбуз? Завдяки бета-каротину ці овочі мають привабливий помаранчевий колір.

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Вперше він був виділений з моркви німецьким дослідником Генріхом Вільгельмом в 1831 році. Через сто років група дослідників з Цюриха визначила його точну хімічну структуру.

Ще одна важлива властивість бета-каротину, який, безумовно, позитивно впливає на наше здоров'я і якість життя, — це його сильні антиоксидантні властивості. Він також захищає шкіру від негативного впливу УФ-випромінювання. Загалом, можна сказати, що це своєрідний сонцезахисний фільтр.

Також варто знати, що бета-каротин позитивно впливає на зір, особливо допомагає людям, які борються з порушенням сутінкового зору.

Добова потреба в бета-каротині становить 6 мг. Для виробництва 0,8 мг вітаміну А в організмі людини необхідна доза 4,8 мг бета-каротину. Однак наукових даних, що дозволяють встановити верхню межу добового споживання цієї речовини, як і інших каротиноїдів, недостатньо. Проте відомо напевно, що вживання доз понад 30 мг на день викликає пожовтіння шкіри, яке зникає після припинення приймання.

Функції бета-каротину:

стимулює клітини дерми до вироблення меланіну, який відповідає за колір шкіри;

зміцнює імунну систему;

зменшує негативний вплив УФ-випромінювання;

оберігає шкіру від фотостаріння;

впливає на правильне функціонування зору;

запобігає пошкодженню шкіри, викликане випромінюванням UVA;

знижує ризик розвитку емфіземи — захворювання легенів;

пригнічує розвиток ксерофтальмии (синдрому сухого ока).

Показання для використання бета-каротину:

шкірні захворювання (вітіліго, псоріаз, атопічний дерматит, екзема, гіперчутливість до сонячних променів, сонячна кропив'янка і ін.);

захворювання очей (як допоміжний засіб);

захворювання дихальної системи, зокрема легких;

зміцнення імунної системи;

профілактика в весняно-літній період для людей з підвищеною чутливістю до сонячних променів;

захист шкіри від фотоушкодження.

Бета-каротин довгий час вважався профілактичним засобом від раку легенів. Однак більш пізні дослідження показали, що у курців і людей, що піддаються впливу азбесту, споживання β-каротину мінімально збільшує, а не знижує ризик онкології. Ймовірно, це пов'язано з тим, що β-каротин в легенях у разі впливу сигаретного диму створює окислені метаболіти, що сприяють пошкодження ДНК. Але водночас вживання овочів і фруктів, багатих каротиноїдами, у некурців знижує ризик онкології, в тому числі раку легенів.

Бета-каротин: де він є

Головні джерела каротину:

морква;

помідори;

апельсини;

червоний перець;

абрикоси;

водорості;

шпинат;

броколі.

У продуктах харчування бета-каротин використовується як харчовий інгредієнт, найчастіше зустрічається під кодом E160a.

Яку дію бета-каротин надає на шкіру і чи можна його використовувати як природний сонцезахисний крем?

Бета-каротин бере участь в нейтралізації вільних радикалів і активних форм кисню. Він пригнічує процеси старіння шкіри, викликані УФ-випромінюванням, покращує її тон, дає можливість швидше регенерувати. Нерідко добавки з бета-каротином призначаються в комплексі із засобами для лікування акне і висипань.

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Використовується в косметиці anti-age і засобах для автозасмаги. Якщо в раціоні харчування достатню кількість бета-каротину, відпочинку він допоможе отримати більш рівномірну засмагу.

Однак сам бета-каротин не може замінити сонцезахисні креми і вберегти від сонячних опіків. У цьому разі SPF бета-каротину не більше двох, коли для повноцінного захисту потрібні засоби з SPF 30-50.

Чи можливе передозування бета-каротином?

Що стосується бета-каротину, то передозування дуже малоймовірне, він досить легко виводиться організмом. Інша ситуація складається з прийманням чистого вітаміну А — його надлишок накопичується в печінці і може бути небезпечним для організму.

Побічні ефекти і протипоказання до застосування бета-каротину

β-каротин — відносно безпечний інгредієнт, на відміну від його попередника чистого вітаміну А, надмірне споживання якого призводить до гіпервітамінозу. Але це не означає, що надмірне споживання бета-каротину не має побічних ефектів. Якщо безконтрольно приймати добавки або вживати величезну кількість овочів/фруктів з бета-каротином, можна зіткнутися з болями в животі та діареї. А найпопулярніший і найменш неприємний побічний ефект — це відкладення пігменту в епідермісі, яке призводить до фарбування шкіри в помаранчевий колір.

Бета-каротин може взаємодіяти з деякими ліками. Особливу увагу слід приділяти людям, які приймають статини (препарати, що знижують рівень холестерину) і вітамін К.

Важливо! Бета-каротин не рекомендується у разі гіперчутливості до нього, а також пацієнтам із тяжкою печінковою і нирковою недостатністю.

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