Базилік: 5 переваг цієї рослини для вашого здоровʼя

Базилік / © Associated Press

Видання Cleveland Clinic розповіло, що базилік — це справжній супергерой серед трав, який не лише підсилює смак їжі, а й допомагає організму боротися з хронічними захворюваннями.

Базилік містить поживні речовини та біоактивні сполуки, які можуть знижувати ризики розвитку раку, діабету, серцево-судинних захворювань та артриту, а бонусом ідуть антибактеріальні, протизапальні властивості та навіть позитивний вплив на ментальне здоров’я.

Базилік — це ароматна трава, без якої неможливо уявити італійську, тайську чи в’єтнамську кухню. Він має десятки сортів, які відрізняються формою листя, кольором і смаком — від ніжно-солодкого до пряно-гвоздичного.

Базилік можна використовувати свіжим, сушеним, замороженим, а також у вигляді олій, екстрактів і порошків. До речі, це одна з найпростіших трав для вирощування вдома, йому потрібні лише сонце, ґрунт і регулярний полив.

Захищає клітини від пошкоджень. Листя базиліку багате на антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали — молекули, які утворюються через стрес, запалення, ультрафіолет та забруднення довкілля. Без захисту вони можуть призводити до розвитку серцевих захворювань, артриту, катаракти та онкології.

Протираковий потенціал . Ефірна олія солодкого базиліку та екстракти різних його видів здатні пригнічувати ріст ракових клітин і порушувати їхню здатність до розмноження. Проте, ці дані потребують додаткових досліджень.

Підтримує серце та судини. У традиційній китайській медицині базилік використовують століттями для підтримки серцево-судинної системи. Він може знижувати артеріальний тиск і покращувати рівень холестерину. Особливо цінною є сполука евгенол, яка допомагає розслабляти судини.

Контроль рівня цукру у крові. Базилік може сприяти зниженню рівня глюкози, а це робить його перспективним продуктом для профілактики інсулінорезистентності та діабету ІІ типу.

Позитивний вплив на ментальне здоров’я. Може покращувати пам’ять і концентрацію, знижувати рівень стресу та тривожності, позитивно впливати на настрій.

Як правильно додавати базилік у раціон

Краще починати з їжі, а не з добавок. Свіже чи сушене листя — найкращий та найбезпечніший варіант. Важливо пам’ятати:

сушений базилік має концентрованіший смак, тож використовуйте ½–⅓ від кількості свіжого

деякі види краще додавати наприкінці приготування

Також варто проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, зниження тиску чи цукру.

Базилік — це не просто ароматна деталь для пасти чи салату. Це рослина, яка працює на користь вашого здоров’я, підтримує серце, мозок і клітини, водночас робить їжу яскравішою та смачнішою.