Базилік: 5 переваг цієї рослини для вашого здоровʼя
Яскраво-зелений листок, який миттєво робить страву «інстаграмною», насправді має значно глибший сенс, ніж просто декор.
Видання Cleveland Clinic розповіло, що базилік — це справжній супергерой серед трав, який не лише підсилює смак їжі, а й допомагає організму боротися з хронічними захворюваннями.
Базилік містить поживні речовини та біоактивні сполуки, які можуть знижувати ризики розвитку раку, діабету, серцево-судинних захворювань та артриту, а бонусом ідуть антибактеріальні, протизапальні властивості та навіть позитивний вплив на ментальне здоров’я.
Базилік — це ароматна трава, без якої неможливо уявити італійську, тайську чи в’єтнамську кухню. Він має десятки сортів, які відрізняються формою листя, кольором і смаком — від ніжно-солодкого до пряно-гвоздичного.
Базилік можна використовувати свіжим, сушеним, замороженим, а також у вигляді олій, екстрактів і порошків. До речі, це одна з найпростіших трав для вирощування вдома, йому потрібні лише сонце, ґрунт і регулярний полив.
Захищає клітини від пошкоджень. Листя базиліку багате на антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали — молекули, які утворюються через стрес, запалення, ультрафіолет та забруднення довкілля. Без захисту вони можуть призводити до розвитку серцевих захворювань, артриту, катаракти та онкології.
Протираковий потенціал. Ефірна олія солодкого базиліку та екстракти різних його видів здатні пригнічувати ріст ракових клітин і порушувати їхню здатність до розмноження. Проте, ці дані потребують додаткових досліджень.
Підтримує серце та судини. У традиційній китайській медицині базилік використовують століттями для підтримки серцево-судинної системи. Він може знижувати артеріальний тиск і покращувати рівень холестерину. Особливо цінною є сполука евгенол, яка допомагає розслабляти судини.
Контроль рівня цукру у крові. Базилік може сприяти зниженню рівня глюкози, а це робить його перспективним продуктом для профілактики інсулінорезистентності та діабету ІІ типу.
Позитивний вплив на ментальне здоров’я. Може покращувати пам’ять і концентрацію, знижувати рівень стресу та тривожності, позитивно впливати на настрій.
Як правильно додавати базилік у раціон
Краще починати з їжі, а не з добавок. Свіже чи сушене листя — найкращий та найбезпечніший варіант. Важливо пам’ятати:
сушений базилік має концентрованіший смак, тож використовуйте ½–⅓ від кількості свіжого
деякі види краще додавати наприкінці приготування
Також варто проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові, зниження тиску чи цукру.
Базилік — це не просто ароматна деталь для пасти чи салату. Це рослина, яка працює на користь вашого здоров’я, підтримує серце, мозок і клітини, водночас робить їжу яскравішою та смачнішою.