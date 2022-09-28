Без болю, тривалого відновлення та наркозу: як швидко вилікувати варикоз

Про сучасну методику лікування варикозу – "біоклей" – розповідає лікар-флеболог, судинний хірург Grace Clinic Володимир Герасимов.

Вислів "Немає меж досконалості" стосується і сучасної флебології, бо не встигли ще революційні (ендовазальні) методики лікування варикозу досягти оптимального рівня, як спеціалісти вже почали розроблення та втілення на практиці зовсім інших технологій. Можна казати, що майбутнє переможною ходою входить до нашого повсякденного життя, адже про ті звичайні, травматичні та "страшні" операції, якими два сторіччя лікували варикоз, сьогодні майже ніхто не згадує.

Важливі та прогресивні характеристики сучасної флебології – прагнення до досконалості, спрощення втручання, зменшення хірургічної травми, мінімізація побічних ефектів, ускладнень та скорочення часу на відновлення. І найближчою до ідеалу наразі є абляційна терапія ціаноакрилатом – біоклеєм, яка належить до останнього покоління методик лікування – нетермальних і нетумесцентних. Тобто під час використання цих методик немає термічного впливу на вени, і для виконання операції анестезія не потрібна взагалі, лише один маленький укол місцевого анестетика в місце пункції вени на гомілці. Таку технологію лікування ще називають клейовою облітерацією, її легко застосовувати і вона дає гарний результат. Це не нова технологія, вона широко застосовується у щоденній практиці фахівцями в усьому світі, має значну доказову базу ефективності, безпеки й позитивних відгуків пацієнтів.

Також однією з важливих особливостей процедури є те, що за її допомогою зменшують ймовірність ушкодження нервів, тобто найнебажаніших наслідків термічних втручань. Ця технологія повністю відповідає принципу так званої "офісної хірургії" – тобто пацієнт під час обідньої перерви прийшов до клініки, прооперувався та повернувся на роботу без будь-яких обмежень.

Трохи історії

"Суперклей" – це один із найвідоміших і найбільш застосовуваних клеїв у різних галузях. Цей маленький помічник позитивно зарекомендував себе на ринку в сучасному світі. Він незамінний, коли потрібно щось швидко й міцно полагодити/склеїти не лише в побуті, а й у медицині.

Речовину, що становить основу всіх "суперклеїв", відкривали двічі, і робила це одна і та сама людина – доктор Гарі Кувер. 1942 року він вивчав речовини ціаноакрилати, в той час тривала Друга світова війна, і потрібен був прозорий полімер для прицілів стрілецької зброї. На жаль для Кувера, ціаноакрилати не були придатними для використання з цією метою, та й працювати з ними було дуже важко. Однак внаслідок багаторічних експериментів і спроб продукт все ж побачив світ під назвою "Суміш 910". Вперше клей був використаний для медичних цілей під час війни у ​​В'єтнамі як спрей для тимчасової зупинки кровотечі внутрішніх органів поранених солдатів до проведення звичайної операції.

В чому полягає суть клейової облітерації

Методика клейової облітерації передбачає введення в уражену вену за допомогою шприца і катетера спеціального клею, який майже миттєво склеює її. Ін'єкція у просвіт вени під час з'єднання з кров'ю викликає полімеризацію клею, внаслідок чого виникає оклюзія (повне склеювання) вени.

У медицині ціанакрилати застосовуються дуже давно і в багатьох сферах, наприклад, нейрохірургії, військовій медицині, ендоскопії, офтальмології, стоматології, косметології, пластичній хірургії, загальній хірургії, судинній та кардіохірургії, торакальній хірургії, урології, гінекології, ортопедії, ветеринарії, а також у виробництві медобладнання. Отже, клейова облітерація є наступним революційним кроком розвитку сучасної флебології. Ця технологія є ефективною, безпечною, швидкою та зручною, оскільки лікування проводиться амбулаторно, не потребує від пацієнта спеціальної підготовки та триває від 10 до 30 хвилин.

Переваги технології лікування

процедура безболісна й комфортна для хворого (місцеве знеболювання лікар застосовує лише в місці проколу, через який вводиться катетер – один укол);

немає розрізів і хірургічних дій травматичного характеру;

ця методика не є термічним видом оперативного втручання, тому немає ризику крововиливів та ураження нервових волокон із втратою чутливості шкіри;

немає потреби в загальному наркозі;

відсутня необхідність навіть короткочасного носіння компресійної білизни;

процедура цілком безпечна;

не потрібні перев'язування та активний післяопераційний догляд;

пацієнт повертається додому в день проведення процедури;

пацієнт може одразу повернутися до повсякденного життя і займатися звичною діяльністю буквально за лічені години;

на думку вчених, цей метод вирішує не лише проблему лікування вен як таку, а також є превентивним заходом;

це є методом вибору у вікових пацієнтів, а також у разі початкових форм захворювання.

Лікар-флеболог, судинний хірург Володимир Герасимов

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