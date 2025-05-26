Без дієти та тренувань: 3 щоденні звички, які запобігають хворобам серця

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Підтримка здоров’я вашого серця не лише захищає вас від безлічі проблем, таких як високий кров’яний тиск, серцеві захворювання та інсульт, але й допомагає вам залишатися енергійними та здатними давати раду з вашими напруженими днями.

На щастя, зниження ризику серцевих захворювань необов’язково має включати надто суворі дієти чи виснажливі фізичні вправи. Виявляється, є кілька простих щоденних звичок, які можуть підтримувати здоров’я вашого серця на довгі роки. Експерти розповіли Woman`sWorld, як включити їх до свого щоденного розпорядку.

Окрім збалансованого харчування, активного відпочинку (ходьба має значення!) та регулярних відвідувань лікаря, ці прості поради можуть суттєво покращити здоров’я вашого серця.

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Дотримуйтесь режиму сну

Ми всі чули про важливість сну для загального самопочуття, але виявляється, що сон також є ключем до здоров’я серця. У дослідженні розглянуто дані про сон понад 12 000 учасників і виявлено, що ті, чий час сну зменшувався лише на 34 хвилини протягом дев’яти місяців, мали на 32 відсотки вищий ризик гіпертонії або високого кров’яного тиску.

Ваш циркадний ритм впливає на частоту серцевих скорочень і кров’яний тиск, каже Леонард Дж. Піанко, доктор медичних наук, кардіолог. Коли у вас нерегулярний режим сну, це порушує цей ритм. У відповідь ваш організм намагається компенсувати це та виробляє гормони «бий або біжи», які можуть підвищувати кров’яний тиск і частоту серцевих скорочень, збільшуючи ризик фібриляції передсердь.

Сон — це дуже складна річ, особливо з віком, пояснює доктор Піанко. Намагайтеся лягати спати в один і той самий час, слухайте медитацію, уникайте алкоголю та обмежуйте перебування за мобільним телефоном і телевізором, особливо перед сном. Хоча у вас може виникнути спокуса поспати довше вихідними, краще дотримуватися розкладу, коли це можливо.

Надавайте пріоритет природному освітленню

У всіх нас бувають дні, коли останнє, що ми хочемо зробити, це проміняти комфорт нашого дому на час, проведений на свіжому повітрі, але зміна темпу, особливо вплив світла, може бути корисною для вашого серця.

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Підтримка здоров’я вашого серця шляхом простого збільшення часу, проведеного на свіжому повітрі при природному світлі, може здатися надуманим, але експерти кажуть, що в цьому є доля правди. Вихід на вулицю навіть трохи природного сонячного світла щодня може зробити для вашого серця більше, ніж ви думаєте», каже Карла Робінсон, докторка медичних наук. Сонячне світло допомагає вашому організму виробляти вітамін D, який підтримує здоровий кров’яний тиск і забезпечує належну роботу кровоносних судин. Вітамін D може допомогти зменшити запалення, що може покращити функцію серця та зберегти здоров’я серцевого м’яза».

Активний характер перебування на свіжому повітрі також може відігравати певну роль у покращенні роботи серця.

Цілком можливо, що ті, хто проводить більше часу на свіжому повітрі, більш фізично активні, і це може бути пов’язано з кращим здоров’ям серця завдяки відомим перевагам фізичних вправ, каже Діпак Пате Вівек, доктор медичних наук, кардіолог. Крім того, час, проведений на свіжому повітрі, може призвести до зниження рівня стресу, що знову ж таки може призвести до покращення кров’яного тиску та покращення серцево-судинної системи.

Якщо більшість ваших днів природним чином проводяться в приміщенні, ви, ймовірно, задаєтеся питанням, як виділити час для природи, і наші експерти допоможуть вам. Доктор Робінсон рекомендує читачам, які хочуть насолоджуватися більшим денним світлом у своєму природному розпорядку дня, спробувати ці швидкі поради:

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Випийте ранкову каву або чай на свіжому повітрі

Зробіть швидку прогулянку під час обідньої перерви або між зустрічами

Перенесіть один зі своїх телефонних дзвінків або відеочатів на вулицю

Припаркуйтеся трохи далі, коли виконуєте доручення, щоб додати кілька додаткових хвилин на сонці

Перекусіть на ґанку, терасі або біля сонячного вікна

Знайдіть способи розслабитися

Знайдіть хвилинку, щоб подумати про те, як ви реагуєте на моменти, які вас засмучують. Чи здатні ви залишатися спокійними та раціональними, чи ваша нервова система одразу переходить у гнів. Якщо дратівливість — це більше схоже на вас, ви точно не самотні, але ваше серце подякує вам за те, що ви знайшли відчуття спокою.

Дослідження показало, що моменти гніву, що тривають лише кілька хвилин, можуть порушити функцію кровоносних судин на 40 хвилин.

Коли ви гніваєтеся, це впливає на розширення ваших кровоносних судин, збільшуючи„ваш ризик розвитку атеросклерозу, пояснює доктор Піанко. Гнів також провокує вивільнення гормонів стресу, які можуть підвищити кров’яний тиск, ще один фактор ризику для здоров’я серця. Хоча уникнути гніву в моменти лиха може здатися майже неможливим, розуміння моментів, коли ви засмучені, — це гарна відправна точка.

Розвиток розуміння джерел і моделей нашого гніву та емоційних реакцій забезпечує основу для розриву деструктивних циклів, каже Аарон Файнгольд, доктор медичних наук, кардіолог. Коли ми розуміємо, чому ми відчуваємо гнів або стрес, ми отримуємо силу боротися з цими емоціями, перш ніж вони перетворяться на фізичні симптоми.

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Зрештою, досягнення кращого здоров’я серця не відбудеться за одну ніч, але впровадження змін способу життя, які допоможуть вам досягти цього, — це чудова відправна точка.