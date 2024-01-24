Без віддушок: Український бренд "Вухастик" представив спеціальну лінійку товарів без ароматизаторів і барвників

Український бренд по догляду за всією родиною "Вухастик" виводить на ринок нову продукцію, спеціально розроблену для людей із високою чутливістю до віддушок та барвників.

Afina Group, власник ТМ Вухастик, розширює лінійку бренду спеціальною серією, яка враховує потреби чутливої категорії споживачів - не лише новонароджених, а й вагітних жінок, осіб із чутливою шкірою голови та усіх схильних до алергій. Нова продукція вже доступна в магазинах та на таких популярних онлайн-майданчиках як EVA та Епіцентр.

«Зазвичай засоби без віддушок випускають в органічних серіях, але "Вухастик" виходить за межі нішевих дорогих засобів і стає доступним для всіх, кому важлива якість за помірну ціну, - зазначають в компанії AFINA GROUP. – Уся наша продукція містить безпечні неалергенні віддушки. Але ми прагнули врахувати потреби чутливої категорії споживачів, схильних до алергій, тож було вирішено повністю відмовитися від барвників та ароматизаторів в новій серії Вухастика».

Споживачі, чутливі до алергій, з особливою увагою обирають косметичні та гігієнічні засоби, орієнтуючись на якість та безпеку компонентів, бо для них використання звичайних шампунів із барвниками та ароматизаторами може бути неприйнятним. Тож з метою забезпечення комфортного та безпечного користування була розроблена спеціальна серія засобів ТМ Вухастик без віддушок, в яку входить рідке мило, шампунь для волосся та засіб для миття посуду.

«Відомо, що шкіра дитини має низькі захисні функції, отже дитячий шампунь та мило не повинні викликати алергій, повинні бути без лугу, агресивних ПАР, барвників, ароматизаторів та парабенів, - підкреслює Світлана Попова, CMO Afina Group. - Також, згідно з опитуваннями, віддушки є однією з основних причин, чому споживачі відмовляються від миття посуду певними засобами. Різкі аромати можуть залишатися на посуді та викликати неприємні відчуття під час їжі. Тому засоби "Вухастик" без віддушок ідеально підійдуть для таких ситуацій і убезпечать як малят, так і дорослих».

"Вухастик" продовжує піклуватися про українських споживачів, надаючи безпечні та якісні продукти для всієї сім’ї за доступними цінами. Виробництво нових українських брендів високої якості – це не лише наша турбота про малюків та їх батьків, а й відновлення промислового потенціалу України, що особливо важливо під час воєнного стану.

Довідка:

ТМ Вухастик - українська серія засобів для догляду та прання, спеціально розроблена для догляду за малюками з перших днів життя. Виробляється на Вінницькому заводі побутової хімії, одному з провідних виробників миючих засобів в Україні, на замовлення Afina Group.

Afina Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду.

Найвідоміші бренди Afina Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, TM Pride, ТМ Polar Shine, TM Family Home.

Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.