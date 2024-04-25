Безопераційне лікування катаракти: лікар-офтальмолог розповів, чому це неможливо

Реклама в соцмережах і народні цілителі переконують, що катаракту можна повністю вилікувати без операції. Люди у відчаї купують "ліки" або використовують народні рецепти, які не мають доказової бази, і сподіваються на диво. Але таким чином вони втрачають час, дозволяючи незрілій катаракті трансформуватися в перезрілу.

Чому виникає катаракта та чи справді її можна вилікувати без операції, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Катаракта – це офтальмологічна хвороба, за якої кришталик, тобто природна прозора лінза ока, мутніє і припиняє пропускати світло, через що погіршується зір.

За причиною виникнення катаракта буває:

вродженою;

віковою – проявляється після 50 років і пов’язана зі "зношуванням" усіх структур ока;

діабетичною – як хронічне ускладнення цукрового діабету;

травматичною – розвивається за деякий час після травмування ока або очей;

радіаційною, або променевою – зумовлена радіаційним випромінюванням (наприклад, під час радіотерапії) та надмірним впливом ультрафіолету;

ускладненою – виникає на тлі інших офтальмологічних хвороб чи порушень.

Розвивається катаракта поступово – від декількох місяців до декількох років.

Буває:

1. початкова,

2. незріла,

3. зріла,

4. перезріла.

Головна особливість катаракти – це майже безсимптомний розвиток на перших двох стадіях. Несуттєво знижується гострота зору в темряві або за поганого освітлення. Перед очима періодично з’являється поволока або "мушки". Очі швидше втомлюються під час виконання звичної роботи. Зображення втрачають контрастність і насиченість, оскільки кришталик помутнів. Але зазвичай люди пояснюють собі такі зміни виснаженням, відкладаючи позаплановий візит до лікаря.

Лікування катаракти: консервативне та хірургічне

Існує хибна думка, що початкову та незрілу катаракту не можна оперувати, бо "зір ще може нормалізуватися". Але помутніння кришталика – незворотний процес, початкова катаракта обов’язково "доросте" до перезрілої.

На перших стадіях розвитку хвороби можливе використання спеціальних крапель, які сповільнюють помутніння лінзи. Краплі покращують кровообіг, знешкоджують вільні радикали, перешкоджають накопиченню білкових відкладень. Використовувати їх необхідно щодня від 6 до 12 місяців без перерв.

Нерідко пацієнти намагаються відтермінувати проведення неминучої операції, покладаючись на народну медицину. Закрапують очі соком алое вера, промивають настоєм зірочника, чистотілу, купують краплі та вітаміни, після приймання яких "катаракта відступає і в операції немає необхідності". Їх приваблює можливість спростити складне, бо операція асоціюється з болем та ускладненнями.

Хірургічне лікування катаракти в сучасному світі – це безболісна, малотравматична операція, під час якої помутнілий кришталик замінюють на штучний. Триває вона від 2 до 15 хвилин (це залежить від ступеня пошкодження кришталика), після чого пацієнт повертається до нормального життя. Зір істотно покращується вже наступного дня. Фінальний результат можна оцінити орієнтовно через 1,5-2 місяці.

На останній стадії розвитку катаракти, яка називається перезрілою, людина повністю втрачає зір, що стає для неї великим потрясінням.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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