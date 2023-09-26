Бічний або периферичний зір: чому погіршується і як його поліпшити

Бічний зір, також відомий як периферичний, відіграє важливу роль у сприйнятті навколишнього світу, робить життя людини зручним і безпечним. На жаль, центрального зору недостатньо для того, щоб мати чітку і повномасштабну картинку світу.

Які функції виконує бічний зір, під час розвитку яких хвороб він погіршується і коли варто звертатися до лікаря, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Функції бічного зору

У всіх людей в нормі є центральний зір. Приміром, ви фокусуєтеся на екрані комп’ютера, який стоїть перед вами, і чітко бачите слова, якщо працюєте чи читаєте, або людей і об’єкти, якщо слухаєте лекцію чи дивитеся фільм. Водночас ви нечітко бачите те, що розташоване з обох боків від вас, не фокусуючись спеціально на предметах чи об’єктах: стіні, домашньому улюбленці, вазоні на підвіконні, стосику книжок тощо. Це і є бічний зір, або периферичний.

Він виконує кілька потрібних нам функцій. А саме допомагає:

сприймати рух предметів і об’єктів, визначати їхню швидкість та напрямок, зокрема, на дорозі;

орієнтуватися в просторі – не наштовхуватися на стіни, гострі предмети та людей;

адаптуватися до зміни освітлення, коли виходимо з темного приміщення на вулицю чи навпаки;

створювати об’ємну картинку світу.

Коли ми від народження маємо нормальний бічний зір (120 градусів), то навіть не замислюємося, над тим, наскільки важливим він є. Проведіть експеримент: згорніть два аркуші паперу у трубки, прикладіть до очей і походіть так кімнатою 5-10 хвилин. Це допоможе вам наочно зрозуміти, скільки інформації ми щомиті "захоплюємо" бічним зором. У медицині такий стан називають тунельним баченням.

Поліпшення бічного зору

Існують вправи, виконуючи які, ви можете поліпшити бічний зір. Але, за умови, якщо погіршення бічного зору не пов’язане із розвитком офтальмологічних хвороб.

Отже, перша вправа називається "Трекінг пальцем": зручно сядьте, підніміть великий палець однієї руки і зафіксуйте його на комфортній для вас відстані від обличчя, але так, щоб ви його чітко бачили. Повільно рухайте пальцем ліворуч і праворуч, стежачи за ним очима. Повторюйте вправу протягом 2-3 хвилини.

Друга вправа – "На відстані": поставте два предмети, наприклад, книги або склянки на столі на відстані 40-50 см одна від одної. Сядьте перед столом і впродовж 2-3 хвилин фокусуйтеся на одному предметі. Потім швидко переведіть погляд на другий предмет, не рухаючи головою. Повторіть вправу 2-3 рази, змінюючи об’єкт для фокусування.

Третя вправа – "За вікном": сядьте біля вікна і впродовж 10-15 хвилин спостерігайте за рухом машин, людей, птахів, користуючись тільки боковим зором.

Причини погіршення бічного зору

Бічний зір може погіршуватися після перенесення інсульту, у разі порушення мозкового кровообігу, на фоні хронічного стресу.

Але із офтальмологічної точки зору цьому сприяє:

глаукома – це хронічне захворювання, у разі якого порушається баланс між продукцією та відтоком внутрішньоочної рідини, і очний тиск починає зростати. Зоровий нерв та інші структури ока зазнають підвищеного навантаження, порушується кровопостачання ока. Внаслідок чого зоровий нерв відмирає, а зв’язок між нервовою тканиною ока, яка надсилає візуальну інформацію в головний мозок, руйнується;

пошкодження сітківки, наприклад, відшарування сітківки від нервової оболонки ока чи стоншення сітківки через порушення живлення;

інсульт очей, або оклюзія артерії сітківки – зупинка кровопостачання певних тканин ока або відтік крові від сітківки внаслідок розриву або закупорці артерії тромбом;

пігментний ретиніт, або пігментна дистрофія сітківки – утворення пігментних плям на сітківці очного яблука з подальшою загибеллю фоторецепторів, внаслідок чого людина сліпне. Це генетично зумовлене захворювання, яке зустрічається в однієї з п’яти тисяч людей;

недостатній судинний кровообіг зорового нерву;

утворення очних пухлин.

У разі розвитку вищеописаних хвороб порушення бічного зору є постійним і важливим симптомом, який не можна ігнорувати.

Я раджу терміново звернутися до лікаря-офтальмолога, якщо:

1. вам доводиться повертати голову, щоб побачити те, що знаходиться із правого чи лівого боку;

2. ви значно гірше бачите з настанням темряви (погіршується сутінковий зір);

3. перед очима час від часу виникають темні плями різного розміру;

4. ви не можете нормально читати, очі втомлюються під час зорової роботи;

5. зір в одному оці різко зник або поступово став розмитим, ви відчуваєте біль, очний тиск, бачите сірі цятки у межах поля зору (очний інсульт).

Лікування порушення бічного зору

Лікування порушення бічного зору починається із комплексної діагностики: периметрії, тонометрії, офтальмоскопії, тесту на гостроту зору. Після того, як лікар встановить точний діагноз, почнеться лікування. Воно не завжди передбачає проведення операції чи лазерної корекції зору. У деяких випадках, наприклад, у разі порушення бічного зору на фоні хронічного стресу чи недостатньому кровообігу зорового нерву, вистачає крапель, ліків та курсу апаратного лікування. Але, якщо йдеться про глаукому чи відшарування сітківки, без хірургічного втручання та лазерного лікування не обійтися. Однак у будь-якому разі лікування буде швидким і ефективним, коли пацієнт не зволікає із візитом до лікаря.

І, звісно ж, нагадую вам, що перевіряти зір потрібно не тільки тоді, коли вас щось турбує, а щороку.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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