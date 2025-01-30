"Бігають очі": офтальмолог пояснив, що таке ністагм та чому його не можна ігнорувати

Основним симптомом ністагму є неконтрольований рух очей, коли вони бігають догори, донизу, по колу тощо. Очі не болять, але знижується гострота зору, підвищується чутливість до світла, виникають труднощі з координацією у просторі тощо.

Чому виникає ністагм та чи можна його повністю вилікувати, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Симптоми ністагму

Ністагм або тремор ока – стан, за якого очі неконтрольовано й ритмічно рухаються. Рухи можуть бути вертикальними, горизонтальними, діагональними, обертальними (круговими) або змішаними. Інколи очі починають бігати спонтанно, у стані спокою. А інколи – за певних обставин, наприклад, коли людина повертає голову вбік або нахиляє донизу.

Найчастіше зустрічається горизонтальний ністагм.

Крім цього є:

зниження гостроти зору – стає важко фокусуватися на близькій та далекій відстанях, "картинка" може розмиватися;

головний біль, перевтома очей внаслідок постійних спроб сфокусуватися;

нудота, часті запаморочення або проблеми з рівновагою;

підвищена чутливість до світла – у яскраво освітленій кімнаті чи на вулиці в ясний день доводиться мружитися;

осцилопсія – людині здається, що предмети або об’єкти коливаються, вібрують, стрибають, хоча насправді вони нерухомі;

Ністагм пов’язаний з очима, мозком і внутрішнім вухом (вестибулярна система). Якщо остання неправильно передає сигнали до мозку, виникають неконтрольовані рухи очей, проблеми з координацією, запаморочення.

Причини ністагму

Ністагм буває вродженим і набутим.

Вроджений зумовлений генетичними або неврологічними патологіями, і проявляється, як правило, впродовж шести місяців після народження. Набутий може викликати:

дефіцит вітаміну В1 або Вітаміну В12.

Вітамін В1 допомагає мозковим клітинам отримувати енергію з глюкози. Його дефіцит може пошкодити мозок та вестибулярну систему, яка відповідає за баланс, що може призвести до розвитку ністагму, як, наприклад, за синдрому Верніке.

Вітамін В12 потрібен для утворення мієліну, який покриває нервові волокна і забезпечує ефективну передачу нервових сигналів. Великий дефіцит цього вітаміну пов’язаний з руйнуванням мієліновою оболонки нервових волокон, що передають візуальну інформацію від ока до мозку;

травми очей;

травми голови, зокрема черепно-мозкові, під час яких можуть пошкоджуватися ділянки, відповідальні за контроль рухів очей;

неврологічні хвороби, зокрема хвороба Паркінсона , розсіяний склероз, інсульт, утворення пухлин у мозку;

, розсіяний склероз, інсульт, утворення пухлин у мозку; очні захворювання – катаракта, глаукома, косоокість;

приймання певних медикаментів, зокрема протисудомні, оскільки деякі їхні компоненти можуть впливати на вестибулярну систему.

Лікування та профілактика

Лікування ністагму – це складний і тривалий процес. Чому? Генетичні порушення не завжди можна скорегувати повністю. Тоді метою лікування є полегшення симптомів. Наприклад, застосовують ін’єкції ботулотокисну (ботулінотерапія), які допомагають зменшити неконтрольовану рухливість очей.

Причину набутого ністагму інколи неможливо встановити через комбінацію причин – порушення зору чи роботи мозку, вестибулярні, неврологічні розлади.

Якщо ністагм зумовлений катарактою, призначаються краплі, які сповільнюють помутніння кришталика, або виконується операція – природний кришталик замінюють на штучний. Якщо – прийомом протисудомних чи інших ліків, їх відміняють.

Нерідко найбільш ефективний метод лікування визначають експериментальним шляхом – медикаментозна терапія для зменшення ністагму і усунення дефіциту вітаміну В12, призначення спеціальних контактних лінз із призматичним ефектом (зменшують коливання очей), операція на очних м’язах (резекція) для зменшення амплітуди рухів тощо.

Людина з ністагмом може шукати "зону спокою", у якій рухи очей стають менш вираженими або зникають. Резекція допомагає зменшити амплітуду рухів та полегшити контроль за ними.

Попри те, що ністагм потребує терпіння від лікаря та пацієнта, важливо діагностувати його якомога раніше. Це дозволить уникнути ускладнень, зокрема погіршення зору (на тлі катаракти або глаукоми), хронічного головного болю, зумовленого постійною напруженістю очей, травмування внаслідок проблем із координацією та балансом. Тому вкотре наголошую на важливості щорічного профілактичного огляду.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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