Спеціально для видання Woman&Home фізіотерапевтка Вікі Льюїс-Болді, яка щодня працює з жінками, які мають біль у спині, переконана, що ключ до полегшення не у складних тренуваннях, а у базових, грамотно підібраних вправах, які відновлюють силу, мобільність і стабільність тулуба.

«Протягом років я часто бачу одну й ту саму картину, жінки або перевантажують поперек скручуваннями, або одразу переходять до інтенсивних тренувань та ігнорують базову стабілізацію. Також проблема — неправильна техніка під час підіймання ваги чи відсутність мобільності», — пояснює Вікі.

За її словами, багато проблем зі спиною формуються поступово, тож їх часто помилково списують на вік. Насправді ж у більшості випадків стан можна суттєво покращити, якщо системно працювати з тілом.

«Пташка-собака» з витягуванням і еластичною стрічкою

Початкове положення — на руках і колінах. Одна нога фіксується резинкою, яку ви тримаєте протилежною рукою. Одночасно витягуйте руку тп протилежну ногу, затримайтесь, а потім зведіть лікоть і коліно під корпусом. Повторіть на інший бік.

Порада: рухатися повільно, тримати стегна стабільними та не «заламувати» хребет.

Планка з дотиками плечей

Станьте у планку на руках, напружте прес. По черзі торкайтеся протилежною рукою плеча, зберігаючи стабільність корпусу. Якщо важко утримувати рівновагу, розставте ширше ноги.

Порада: не поспішати та не розгойдувати таз.

Розгинання спини лежачи

Ляжте на живіт, руки розслаблені. Повільно підіймайте верхню частину спини без допомоги рук, і тримайте підборіддя злегка підтягнутим.

Порада: підіймайтеся лише до комфортного рівня, має бути відчуття подовження, а не стискання в попереку.

Ця вправа схожа на «Супермена», але ноги залишаються на підлозі.

Планка з переходом у бічну планку

З позиції планки на руках напружте прес і плавно розверніть корпус у бічну планку. Затримайтесь на 1–2 секунди та поверніться назад, потім змініть сторону.

Порада: тримати таз стабільним і не провалюватися у талії.

Тяга гумки сидячи

Сядьте на підлогу, ноги витягнуті. Еластична стрічка закріплена на стопах. Злегка відхиліться назад, зафіксуйте корпус і тягніть стрічку до ребер, потім повільно поверніться у вихідне положення.

Порада: спина рівна, плечі не округляються, прес напружений.

Чому виникає біль у спині

За словами Вікі, найчастіші причини — перенавантаження м’язів і порушення техніки руху. Часто люди починають інтенсивні тренування без базової стабільності, а це призводить до швидкої втоми та втрати форми. Ще один фактор — слабкість інших груп м’язів, наприклад, надмірні скручування підвищують тиск на поперек і майже не зміцнюють глибокий кор, затиснуті стегна змушують хребет компенсувати навантаження, а слабкі сідниці та задня поверхня стегна «перекладають» роботу на поперек.

Іноді причина болю взагалі не у спині, а у дисбалансі всього тіла.

Переваги вправ для спини

Покращення постави. Вправи розвивають постуральну силу та контроль хребта, зменшують навантаження від «передньої» пози тіла.

Зміцнення м’язів спини. Регулярна практика допомагає формувати силу та м’язовий тонус у цій зоні.

Розвиток глибокого кору. Стабілізація корпусу допомагає захищати поперек від бічних навантажень.

Підтримка під час гормональних змін. Зниження рівня естрогену впливає на щільність кісток і еластичність тканин, тому сильний м’язовий кор стає особливо важливим.

Підтримка для тих, хто багато сидить. Вправи допомагають мобілізувати поперек і покращити живлення міжхребцевих дисків.

Біль у спині — це не просто «плата за сучасний спосіб життя», а сигнал про дисбаланс у тілі, який можна поступово виправити. Іноді рішення набагато простіше, ніж здається, і воно не в інтенсивності, а у регулярності, усвідомленому русі та поверненні до базової сили.