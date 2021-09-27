Білий чи цільнозерновий: який хліб корисніший

Середньостатитичний українець в середньому з'їдає 97 кг хліба, булочок, макаронних виробів на рік. У середньому 8 кг на місяць. Це трохи менше, ніж десять років тому, тоді було понад 110 кг, проте це досить багато.

На сніданок чимало людей зазвичай віддають перевагу традиційному бутерброду. Потім їдять хліб на перекус на роботі, знову у вигляді бутерброда або купують булочку. На обід він іде до першої страви, та можуть бути макарони на гарнір. А ввечері, якщо їжу не встигли приготувати та немає сил або ідей, що поїсти на вечерю, знову хліб приходить на допомогу. Так за день набігає 250-350 г, а то й більше хлібобулочних виробів і макрон. Однозначно, варто подумати про альтернативу у вигляді каш, бобових, щоб не перестаратися з кількістю споживаного хліба.

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На ринку є багато видів хліба: пшеничний, житній, багатозерновий, цільнозерновий хліб. Останній вид випікається з обойного борошна цільнозернових злакових, тому містить більше вітамінів, мінералів і харчових волокон. Такий хліб темного кольору. Його вживання, як і страв з інших цільних зерен знижує ризик серцевих захворювань, діабету, ожиріння і раку.

Під час купування хліба зверніть увагу, що не кожен темний хліб є цільнозерновим. Колір не завжди визначає його склад. Пам'ятаймо, що багатозерновий хліб - це не те ж саме, що і цільнозерновий.

Білий хліб випікається з високосортного білого пшеничного борошна, позбавленого цінних поживних речовин. Він містить мало клітковини, тому не дає тривалого відчуття ситості. На жаль, користь сучасного білого хліба полягає лише в одному - це джерело швидких і дешевих калорій.

Намагайтеся харчуватися так, щоб у ваш раціон входило близько 100 г хліба, ліпше цільнозернового або макаронних виробів з твердих сортів пшениці протягом дня. Так вам легше буде не переїдати та набирати зайву вагу. А в невеликій кількості він принесе тільки користь організму.

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