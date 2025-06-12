Білий наліт на язику: чому він з’являється і як його позбутися / © Credits

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Часто цей стан пов’язаний із порушенням гігієни порожнини рота, але інколи може свідчити про серйозніші захворювання. Видання Tua Saúde спробувало розібратися, чому язик біліє, як цьому запобігти та коли варто звернутися до лікаря.

Білий наліт на язиці — це скупчення бактерій, грибків, відмерлих клітин та залишків їжі, які осідають між запаленими сосочками язика. Найчастіше причиною є порушення природного балансу мікрофлори у роті.

Основні причини появи білого язика

Недостатня гігієна порожнини рота

Базова причина, яка стоїть за більшістю випадків появи білого язика. Якщо зуби та язик не чистити регулярно, бактерії активно розмножуються, створюють сприятливе середовище для інфекцій.

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Що робити:

Чистьте зуби мінімум двічі на день.

Обов’язково використовуйте зубну нитку.

Очищайте язик — спеціальними скребками чи зворотною стороною зубної щітки.

Полощіть рот антисептичними ополіскувачами.

Пийте багато води, щоб підтримувати достатню кількість слини.

Зневоднення

За нестачі рідини в організмі зменшується вироблення слини, яка допомагає очищати ротову порожнину природним чином. Це призводить до накопичення мертвих клітин та бактерій на язику.

Що робити:

Пийте щонайменше 1,5–2 л води на день.

Вживайте овочі та фрукти з високим вмістом води (огірки, кавуни, апельсини).

Куріння та вейпінг

Тютюнові вироби та пари від електронних сигарет подразнюють слизову оболонку рота, знижують вироблення слини та змінюють баланс мікрофлори, сприяють появі білого нальоту.

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Що робити:

Спробуйте поступово зменшити чи повністю відмовитися від куріння.

Підтримуйте ідеальну гігієну порожнини рота.

Кандидоз (молочниця порожнини рота)

Грибкова інфекція, яка проявляється у вигляді білих плям на язику та слизовій оболонці рота. Найчастіше виникає у немовлят, літніх людей, пацієнтів після антибіотикотерапії, людей з ослабленим імунітетом (наприклад, за ВІЛ або після хімієтерапії).

Симптоми:

Білий наліт.

Неприємний запах з рота.

Відчуття печіння та сухості.

Відчуття «вати» у роті.

Що робити:

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Проводьте ретельну гігієну ротової порожнини.

За відсутності покращення зверніться до лікаря — можуть бути призначені протигрибкові препарати.

Червоний плоский лишай

Це аутоімунне захворювання, яке викликає утворення білих смужок або плям на слизовій рота та язику.

Симптоми:

Печіння за споживання гарячої, гострої чи кислої їжі.

Болісні виразки у роті.

Що робити:

Звернутись до лікаря.

Часто призначають кортикостероїди для зняття запалення.

Рекомендується використовувати зубні пасти без лаурилсульфату натрію.

Лейкоплакія

Хронічне захворювання, за якого з’являються щільні білі плями на язику, щоках чи яснах. Частіше зустрічається у курців. В окремих випадках може бути передраковим станом.

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Що робити:

Якщо наліт не зникає протягом 2 тижнів — обов’язково зверніться до стоматолога чи онколога.

Можуть бути призначені додаткові обстеження чи процедури для видалення уражених ділянок.

Сифіліс

Інфекція, яка передається статевим шляхом, включно з оральним сексом. Перші ознаки — дрібні ранки на язику та слизовій.

Що робити:

Звернутися до венеролога.

Лікування проводиться антибіотиками.

Запалення шлунка (гастрит)

Інколи білий наліт на язику може супроводжувати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, зокрема гастрит.

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Симптоми:

Біль у шлунку.

Нудота, печія, блювання.

Що робити:

Пройти обстеження у гастроентеролога.

Лікувати основне захворювання.

Тривале приймання антибіотиків

Антибіотики порушують баланс мікрофлори не лише кишківника, але й ротової порожнини, створюють умови для росту грибків.

Що робити:

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Дотримуватись гігієни порожнини рота.

Включити у раціон пробіотики (йогурти, кисломолочні продукти, харчові добавки).

Коли звернутися до лікаря

У більшості випадків білий наліт на язику не є небезпечним і зникає після покращення гігієни. Але обов’язково слід звернутись до спеціаліста, якщо:

Наліт не проходить більше 2 тижнів.

З’являються болісні відчуття, печіння або виразки.

Є додаткові симптоми (підвищена температура, збільшення лімфовузлів, біль у животі).

Пам’ятайте, стан вашого язика — це невеличке дзеркало загального здоров’я. Регулярний догляд за ротовою порожниною не лише допоможе уникнути білого нальоту, а й збереже здоров’я організму у цілому.