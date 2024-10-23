Бінокулярний зір: офтальмолог пояснив, коли він порушується і що з цим робити

Завдяки бінокулярному зору ми бачимо у режимі 3D – об’ємним, повномірним. Коли бінокулярний зір погіршується, об’єкти і предмети стають пласкими. Нам важко пересуватися у просторі, займатися улюбленими хобі.

Що таке бінокулярний зір, чому він зникає та чи можна вилікувати порушення, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Важливість бінокулярного зору

Наші очі сприймають об’єкти під трохи різними кутами. Певні зорові центри мозку обробляють інформацію, отриману з обох очей, і формують єдину тривимірну картинку. Завдяки цьому ми:

правильно визначаємо відстань до певного об’єкта або між кількома об’єктами. Наприклад, відстань від себе до м’яча, який переміщається футбольним полем;

маємо глибину сприйняття – б’ємо ногою точно по м’ячу, бо бачимо його реальний розмір, усвідомлюємо, в якому напрямку і наскільки швидко він наближається;

легко орієнтуємося у просторі – визначаємо своє розташування відносно футбольних воріт. Окрім воріт і м’яча, які розташовані у центральному полі зору, боковим зором зауважуємо інших гравців.

Це і є бінокулярний зір, завдяки якому світ повномірний, об’ємний, а рухи тіла складні й скоординовані.

Що відбувається, якщо бінокулярний зір порушується?

Мозок припиняє формувати цілісну картинку. Тому людина не може прийняти чи впіймати м’яч, засунути нитку в голку. Припиняє водити автомобіль, оскільки помилково визначає відстань від свого авто до того, що їде попереду. Втрачає здатність оцінювати, чи встигне загальмувати перед світлофором, перелаштуватися з однієї смуги в іншу.

У моїй практиці траплялися випадки, коли на консультацію приходили досвідчені водії з порушенням бінокулярного зору. Такий зір вони мали все свідоме життя і мозок призвичаївся ним користуватися. Але якщо людина завжди бачила добре, а потім раптом стала бачити відчутно гірше, звикнути і перелаштуватися неможливо.

Причини порушення бінокулярного зору

Бінокулярний зір може порушуватися на тлі:

косоокості ;

; амбліопії – послаблення зору лише на одному оці, яке називають "лінивим";

анізометропії – стан, за якого на одному оці є короткозорість, а на іншому – далекозорість чи астигматизм, тобто сильно відрізняється рефракція;

диплопії – подвійне бачення, коли людина бачить два зображення одного об’єкта;

– подвійне бачення, коли людина бачить два зображення одного об’єкта; катаракти – помутніння кришталика, внаслідок чого порушується чіткість зору;

– помутніння кришталика, внаслідок чого порушується чіткість зору; глаукоми – відмирання зорового нерва;

відшарування сітківки ;

; травмування очей або мозку;

пошкодження зорових нервів, які відповідають за координацію зору;

інсульту;

розсіяного склерозу тощо.

Порушення бінокулярного зору – це симптом або наслідок офтальмологічних чи неврологічних змін. Він залежить від правильної координації роботи очей та їхньої взаємодії з мозком.

До тимчасового порушення бінокулярного зору може призвести сильний стрес, оскільки він негативно впливає на роботу нервів та м’язів. У такому разі після відновлення емоційного стану та зменшення напруги бінокулярний зір повернеться до норми.

Що робити, якщо бінокулярний зір порушився?

Без зволікань записатися на приймання до офтальмолога, який з’ясує причину цього стану і призначить коректне лікування. За амбліопії, головне завдання – увімкнути "ледаче" око, закривши те, що добре працює (оклюзивна терапія). За катаракти сповільнити помутніння кришталика або замінити його на штучний. За диплопії – навчити мозок поєднувати зображення, отримані з обох очей, в єдину цілісну картинку. З цією метою можуть призначати окуляри, призматичні лінзи, оклюзійну терапію, ботулінотерапію тощо. Як завжди, все залежить від стадії порушення, супутніх хвороб, віку та інших індивідуальних особливостей пацієнта.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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