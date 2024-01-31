Блефаропластика: види, показання та протипоказання до операції

Шкіра навколо очей тонша, ніж на лобі чи підборідді. Вона майже позбавлена сальних залоз та гіподерми. Гіподерма – останній шар шкіри, розташований між дермою та скелетними м’язами. Ультрафіолет, косметика, активна міміка призводять до появи зморшок, набряків навколо очей, які своєю чергою впливають не тільки на естетику обличчя, а й на здоров’я очей.

Про верхню, нижню, транскон'юктивальну та кругову блефаропластику, а також показання та протипоказання до операції, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Показання до блефаропластики

Блефаропластика – це одна з найбільш популярних операцій у світі, яка швидко проводиться, має тривалий ефект та мінімум ускладнень. Буває:

верхня;

нижня;

транскон'юктивальна, тобто з розрізом або проколом внутрішньої сторони верхньої повіки;

кругова – підтяжка верхньої та нижньої повік одночасно.

Традиційно вважається, що блефаропластика проводиться виключно з естетичних причин, як то опущення верхніх повік, надлишок шкіри на повіках, поява "мішків" під очима, асиметричний розріз очей. Насправді ж блефаропластика проводиться досить часто за офтальмологічними показаннями. Зокрема, це:

заворот чи виворот повік;

порушення бокового, або периферійного зору через надмірне опущення верхніх повік ;

; утворення гриж верхньої повіки, які звужують поле зору та гостроту зору;

колобома – розщеплення однієї структури ока: кришталика, сітківки, райдужної або судинної оболонки, райдужної оболонки, повіки.

Однак під час проведення блефаропластики лікар-офтальмолог не тільки усуває наявні порушення, але й увиразнює та розширює погляд, піднімаючи зовнішні куточки очей. Усуває зморшки.

Види блефаропластики

Верхня блефаропластика проводиться за наявності опущення верхніх повік, тобто птозу під місцевою анестезією. Зайва тканина висікається скалпелем таким чином, щоб шов знаходився у складці ока і був непомітним. За 3-5 діб шви знімаються.

Нижня блефаропластика проводиться, якщо у пацієнта чи пацієнтки є "мішки" під очима, виворіт або заворот нижньої повіки тощо. Розріз скалпелем прокладається по нижньому краю вій з невеликим відступом. Транскон'юктивальна – для безшовного видалення гриж ("мішків") під нижньою повікою без травмування шкіри повіки.

Кругова блефаропластика відповідно дозволяє усунути порушення одночасно на верхніх та нижніх повіках. Наприклад, скорегувати опущення верхніх повік, видалити жирові грижі під очима та розширити погляд, сформувавши фізіологічні складки. А бонусом ще й прибирати "гусячі лапки" та глибокі, статичні зморшки.

Проміжний, виражений результат після операції буде помітний через 2 місяці. Кінцевий – через 6 місяців.

Протипоказання

Як і будь-яка операція, блефаропластика має показання та протипоказання.

Не проводиться хірургічне втручання, за наявності у пацієнта:

декомпенсовані хвороби очей, наприклад, астигматизм чи порушення рефракції;

запального процесу в зоні проведення операції;

порушення згортання крові;

онкологічних захворюваннях та серйозних психічних порушеннях (біполярний розлад, шизофренія);

хронічних хвороб на стадії загострення;

вагітності та грудного вигодування;

шкідливих звичок, зокрема, надмірного паління.

Наявність філерів у зоні навколо очей вважається умовним протипоказанням до проведення блефаропласитки. Але в будь-якому випадку перед проведенням операції пацієнти, як жінки, так і чоловіки, проходять комплексне обстеження організму та зорової системи. Якщо ви маєте якісь порушення, або, приміром, не знаєте, чи є у вас алергія на якісь препарати, потрібно чесно про все розповісти лікареві та пройти додаткове обстеження. Адже від цього залежить ваше життя та здоров’я. І звісно, я раджу обирати лікаря, якому ви зможете довіряти – це 50% успіху.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

Читайте також: