Блефаропластика після 60 років: показання і протипоказання

Блефаропластика після 60 років / © Credits

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Про показання та протипоказання розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Блефаропластика — хірургічна операція на повіках, під час якої офтальмохірург видаляє надлишкову шкіру, м’язи або жирову тканину з верхніх чи/та нижніх повік.

З віком шкіра втрачає еластичність, м’язи слабшають, з’являються жирові відкладення. Це проблема не лише естетична, а й функціональна, оскільки ці зміни можуть обмежувати поле зору, викликати втому очей.

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Показами до блефаропластики після 60 років є:

дерматохалязис — надлишок на верхніх повіках шкіри, яка може нависати на око, зменшуючи вертикальний і боковий зір, утруднюючи читання, водіння;

птоз повіки — опущення верхньої повіки внаслідок вікової атрофії або слабкості м’яза-леватора;

жирові грижі — скупчення в ділянці повік жирової тканини, що впливає на зовнішній вигляд повік і викликає дискомфорт;

ектропіон (виворіт повіки) — порушення прилягання нижньої повіки до очного яблука, що спричиняє сльозотечу, інфекції, погіршення зору;

функціональне перенапруження м’язів обличчя та шиї внаслідок компенсаторного піднімання брів або нахилу голови назад для покращення видимості.

Вік не є протипоказанням до проведення блефаропластики, якщо пацієнт або пацієнтка мають задовільний стан здоров’я. Наприклад, за контрольованого цукрового діабету, коли рівень глюкози в крові стабільний, операція виконується, хоча потребує ретельної підготовки та післяопераційного догляду.

Серед протипоказань виділяють:

гострі або хронічні запальні захворювання очей (блефарит, кон’юнктивіт), але в стані стійкої кількамісячної ремісії операція є безпечною;

синдром сухого ока у вираженій формі — після втручання може посилюватися дискомфорт, сухість, відчуття печіння; легка або помірна форма синдрому не є абсолютним протипоказанням;

некомпенсовані хронічні хвороби, як-то цукровий діабет, коли рівень цукру не вдається контролювати, гіпертонія, ішемічна хвороба серця;

порушення згортання крові або постійний прийом антикоагулянтів без можливості їх корегувати;

онкологічні процеси на очах або повіках;

психічні захворювання, що ускладнюють взаємодію з лікарем, зокрема це дисморфофобія, тобто патологічне невдоволення зовнішністю, депресія, тривожний розлад;

алергічні реакції на знеболювальні препарати, які неможливо замінити;

вагітність і грудне вигодовування;

наявність філерів у зоні проведення операції, що може вплинути на результат і потребує окремого обговорення з хірургом.

Перед проведенням операції пацієнт або пацієнтка обов’язково проходять комплексне офтальмологічне обстеження для оцінки функціонального стану повік, внутрішньоочного тиску, гостроти зору тощо. Також потрібна консультація терапевта чи сімейного лікаря, виконуються електрокардіограма, коагулограма (аналіз на згортання крові), загальний і біохімічний аналіз крові. Якщо є хронічні захворювання, знадобиться консультація ендокринолога, кардіолога чи невролога. Перелік передопераційних аналізів визначається індивідуально.

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Завдання лікарів — мінімізувати ризики та можливі ускладнення, а офтальмохірурга — ще й покращити бачення, що визначає якість життя. Якщо пацієнтка чи пацієнт мають показання до проведення блефаропластики і водночас — синдром сухого ока чи блефарит, призначається лікування для стабілізації стану, після якого можна повертатися до обговорення операції.

Блефаропластика після 60 років — це не косметична примха, а часто необхідне втручання для покращення зору, зниження втоми очей та профілактики ускладнень.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

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