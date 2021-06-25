Бодипозитив: як вага впливає на жіноче здоров'я

Вважається, що худа, струнка дівчина має міцне здоров'я, гарне тіло і силу волі. "Пампушок" звинувачують в лінощах, переїданні, проблемах зі здоров'ям або пропаганді ожиріння. Але чи так все очевидно, як здається на перший погляд?

Про те, яка вага вважається правильною, від чого залежить і чому змінюється протягом життя, і до чого тут бодипозитив, розповіла лікарка-гінекологиня в клініці ISIDA Наталія Ігорівна Музика.

Правильне визначення ваги

Багато дівчат прагнуть до "класичних" журнальних параметрів 90-60-90, думаючи, що вони наближають їх до красивого і здорового тіла. І це велика помилка, оскільки здорова вага не вимірюється тільки в сантиметрах або кілограмах. За правильного розрахунку ваги використовується індекс маси тіла (ІМТ) — вага в кілограмах зіставляється із ростом у метрах квадратних за формулою: I = m: h 2. Де m — це вага, а h — зріст, піднесений до квадрата.

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Наприклад, ваш зріст — 165 см, вага — 60 кг. Відповідно до формули, ділимо вагу на зростання: 60: (1,65х1,65) = 22. Отримана цифра є показником індексу маси тіла. І в цьому разі вага нормальна.

За недостатньої ваги ІМТ становить 18,5 кг/м 2. За нормальної — 18,5-24,9 кг/м 2. За надмірної — 25-29,9 кг/м 2. За ожиріння — 30 кг/м 2 і більше.

Однак під час визначення здорової ваги, крім співвідношення ваги і зросту, враховується вік людини, стать, сфера діяльності, стан здоров'я, коефіцієнт жиру, національність та інші параметри.

Зв'язок ваги зі станом здоров'я

З точки зору жіночого тіла бодипозитив говорить нам, що варіативність тіл і форм — це нормально. Не потрібно чіпляти на людину ярлик: "товстуля", "анорексичка", "коротунка", "шпала" і ін. Кожен має право спокійно жити в такому тілі, в якому йому комфортно. Також бодипозитив відстоює позицію, що худоба за всяку ціну заради ідеальних параметрів на шкоду здоров'ю — це неправильно. Але водночас не закликає вас гладшати і не доглядати за своїм тілом. Вибір залишається за вами.

Протягом життя тіло жінки постійно змінюється. На його зовнішній вигляд впливають:

гормональні збої;

підлітковий вік;

вагітність;

менструальна пауза;

приймання деяких лікарських препаратів;

травми;

перенесення онкологічних захворювань та ін.

Ці зміни залишають на тілі жінки розтяжки, жирові пастки, целюліт, зморшки, гіперпігментацію. І це нормально. Ненормально мати почуття провини через збільшення у вазі, появу целюліту або розтяжок на стегнах. Але водночас нормально хотіти змінити своє тіло і зовнішність за власним бажанням.

Неправильно говорити і думати, що всі худі жінки здорові, а всі гладкі мають ожиріння і проблеми зі здоров'ям. У худої, стрункої дівчини може бути дефіцит ваги і розлад харчової поведінки. А у, як вам здається "пампушки", нормальна для неї вага. І навпаки. Потрібно розбиратися в кожному окремому випадку. Тому що і дефіцит маси тіла, і ожиріння — це погано.

У разі ожиріння підвищується ризик розвитку цукрового діабету, гестаційного цукрового діабету під час вагітності, жирового гепатозу печінки, серцевої недостатності, безпліддя. У жінок, що мають ожиріння, в 4 рази частіше спостерігаються порушення менструального циклу, ніж у жінчин з нормальною вагою.

За недостатньої ваги підвищується ризик невиношування вагітності, розвитку авітамінозу, остеопорозу, ановуляції (відсутність овуляції). Водночас дівчата з нормальною вагою теж не застраховані від невиношування вагітності, остеопорозу, цукрового діабету, порушення менструального циклу та інших вищезазначених захворювань. Не завжди вага — це головний винуватець проблем зі здоров'ям. Потрібно брати до уваги генетичну схильність до розвитку конкретної хвороби. Аналізувати образ життя людини, тобто щоденний рівень стресу, фізичну активність, тривалість сну, раціон харчування і інші параметри.

Загальні рекомендації

Як лікар я впевнена, що здоров'я — це усвідомлений вибір кожної людини, який не можна нав'язати. Але на мій погляд, кожна жінка повинна вміти адекватно оцінювати свою вагу і загальне самопочуття. Худнути або набирати вагу тільки під керівництвом лікаря і за реальної необхідності. Тому що іноді дівчатам здається, що у них є зайва вага, хоча за фактом її немає. А дівчата з ожирінням приходять на прийом з порушенням менструального циклу або на цукровий діабет.

Незалежно від того, скільки ви важите і який спосіб життя ведете зараз, я раджу:

дотримуватися питного режиму — пити приблизно 2 л чистої води щодня;

збалансовано харчуватися — є сезонні овочі, фрукти, ягоди, рибу, пісне м'ясо, зелень, горіхи. Нехай овочів в раціоні буде більше, ніж фастфуду;

займатися помірною фізичною активністю — робити зарядку, лімфодренажне тренування, виходжувати 10 тис. кроків щодня, плавати, бігати.

І раз на рік проходити профілактичний чекап. Але не тому, що так треба, а тому що рівень здоров'я впливає на тривалість і якість вашого життя. Водночас я прошу вас не прирівнювати наявність зайвої ваги до ожиріння і навпаки — це різні речі. І не оцінювати красу і здоров'я жінки в своєму оточенні за шириною її талії або стегон.

Піклуйтеся про себе і будьте здорові!

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