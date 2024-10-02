Це не зовсім корисно: перелік продуктів, які помилково вважають здоровими

Ультраоброблені продукти далекі від свого природного стану та містять інгредієнти, які зазвичай не використовуються в домашній кулінарії, як-от добавки та консерванти.

Як випливає з назви, ультраоброблені продукти зазвичай проходять сильну обробку перед пакованням, що часто знижує їхню поживну цінність. Експерти пов'язують надмірне споживання цих продуктів з такими станами, як ожиріння, діабет 2-го типу та хвороби серця. Однак немає жодних причин, з яких багато цих продуктів не можуть бути в різноманітному та збалансованому раціоні. Головне – дотримуватися помірності в їх споживанні.

Деякі ультраоброблені продукти містять багато цінних поживних речовин, але водночас мають у своєму складі і не дуже здорові компоненти. Woman&Home склав великий список ультраоброблених продуктів, з якого ми виділили ті з них, які вважаються здоровими, хоча насправді такими не є. Всі наведені нижче продукти потрібно вживати помірно і з обережністю, доповнюючи їх справжньою домашньою здоровою та свіжою їжею.

Цільнозерновий хліб

Хліб / Фото: Credits

Хліб – один з ультраоброблених продуктів, присутність якого в переліку некорисних дивує багатьох людей, враховуючи, що цільнозерновий хліб багатий на вітаміни, мінерали, складні вуглеводи та клітковину. Порівнюючи з іншими видами хліба, він довше зберігає відчуття ситості, оскільки ці два макронутрієнти перетравлюються довше. Все це добре, проте цей хліб також містить рафіновану муку, консерванти, емульгатори та додані цукри.

Як і більшість продуктів, ультраоброблені добре вживати в помірних кількостях. Поєднання цільнозернового хліба з необробленими цільними зернами, як-от овес і висівки, – це розумний компроміс.

Швидкорозчинне картопляне пюре

Картопляне пюре / Фото: Credits

Швидке картопляне пюре – це ультраоброблена їжа, приготована зі зневоднених картопляних пластівців, емульгаторів і штучних ароматизаторів. Добавки, які входять до складу пластівців для продовження терміну їх зберігання, зазвичай не використовуються в кулінарії.

Заморожена картопля краще, ніж картопля швидкого приготування, але цільна картопля, приготовлена у свіжому вигляді, – найкращий варіант.

Горіхова олія

Арахісова олія / Фото: Credits

Хоча горіхова олія містить багато мононенасичених жирів, які можуть допомогти збільшити рівень "хорошого" холестерину (ЛПЗЩ) та рослинного білка, вона вважається ультраобробленою їжею.

Арахісова олія, мигдальна та олія волоського горіха містять додані цукри, гідрогенізовані олії та емульгатори.

Суп швидкого приготування

Рисовий суп

Хоча такі супи зручні для швидкого обіду і чудово підходять для зберігання в шафі для збільшення обсягу страв, супи швидкого приготування, зокрема консервовані, містять велику кількість солі, доданих цукрів і консервантів, що продовжує термін їх придатності.

Однак як і інші ультраоброблені продукти, консервовані супи часто збагачуються додатковими вітамінами та мінералами. Багато хто з них також містять справжні овочі, що робить їх доволі поживними.

Протеїновий порошок

Протеїновий порошок – це корисний спосіб отримати більше білка у вашому раціоні, якщо вам не вистачає цього важливого макроелемента. Білок необхідний для правильного зростання і відновлення м'язів, а також є одним із найситніших макроелементів.

Проте протеїновий порошок містить ізоляти, штучні підсолоджувачі та емульгатори, що означає, що він вважається ультраобробленою їжею.

Пластівці

Пластівці / Фото: Credits

Пластівці – ще один популярний ультраперероблений продукт. Хоча багато класичних пластівців для сніданку збагачені вітамінами, мінералами та багаті на клітковину, вони також містять багато доданого цукру, виробляються з очищених зерен та містять ароматизатори й консерванти для покращення смаку і продовження терміну придатності.

Однак не всі пластівці однакові. Якщо ви хочете уникнути вживання ультраоброблених продуктів, віддівайте перевагу пластівцям з найменшою кількістю інгредієнтів на звороті паковання.

Овочеві чипси

Овочеві чипси можуть бути "здоровою" альтернативою звичайним картопляним чипсам, оскільки їх готують з таких коренеплодів, як-от морква, пастернак і батат, або листової зелені, як, наприклад, шпинат і капуста, але часто проходять ту ж обробку, що і звичайні чипси.

Це означає, що до них додають крохмалі та використовують штучні ароматизатори для посилення смакового профілю. Їх також смажать на рафінованих оліях.

Ароматизовані йогурти

Йогурти, які були штучно ароматизовані фруктами, як-от полуницею чи малиною, зазвичай містять доданий цукор, щоб підкреслити смак фруктів, штучні ароматизатори та стабілізатори, як-от пектин і желатин. Вони допомагають зберегти структуру йогурту та надають йому гарного вигляду під час відкриття паковання.

Коктейлі, які замінюють їжу

Коктейлі, які замінюють їжу, – це швидка і проста альтернатива повноцінному прийманню їжі, вони ідеально підходять для тих, хто їсть, не відриваючись від справ, і хоче бути впевненим, що отримує всі вітаміни, мінерали й макроелементи, які вони в іншому разі отримали б з їжі.

Однак як і протеїнові порошки та інші порошкові напої, вони піддаються інтенсивній обробці, щоб забезпечити цей гнучкий стиль харчування, і містять білкові ізоляти, ароматизатори, емульгатори та штучні підсолоджувачі.

Енергетичні батончики

Як і замінники їжі, енергетичні та протеїнові батончики піддаються інтенсивній обробці, щоб довше зберігатися на полицях і в шафах. Вони містять рафінований цукор, штучні добавки для текстури та смаку, а також протеїнові ізоляти.

Сукралоза – один з таких доданих цукрів, який часто використовується в протеїнових та енергетичних батончиках. Цей інгредієнт може негативно впливати на кишкові бактерії, що є однією із причин здуття живота.

Швидка каша

Вівсяна каша / Фото: Credits

Від необхідності в походах до основного продукту в шафі – для багатьох людей наявність швидкорозчинної каші є простим способом ситно поснідати вранці. Овес – один з найменш оброблених цільних злаків, тому з фруктами та насінням, як начинка для каші, він стане чудовим початком дня.

Однак найкраще готувати кашу самостійно, коли це можливо, оскільки швидкорозчинна складається зі штучних цукрів, ароматизаторів і консервантів.

Готові смузі

Смузі / Фото: Credits

Так, як не дивно, попередньо приготовлені та запаковані смузі вважаються ультраобробленою їжею. Вони можуть містити інгредієнти, які не використовуються на звичайній домашній кухні, як-от підсолоджувачі, консерванти та емульгатори, тому й потрапляють до категорії ультраоброблених.

Замініть смузі, придбані в магазині, на домашні. Все, що вам потрібно – це трохи фруктів і потужний блендер.

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