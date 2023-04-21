Це погіршує зір: лікар-офтальмолог назвав п'ять факторів, яких треба уникати

95% усіє інформації про навколишній світ ми дізнаємося завдяки зору, який є одним із найважливіших органів чуття. Саме тому очі потрібно захищати від згубного впливу ультрафіолету, сонцезахисних окулярів без належного рівня захисту та авітамінозу.

Чому ультрафіолет шкодить очам, як правильно обрати сонцезахисні окуляри та на які продукти звернути увагу і чому, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Ультрафіолетове випромінювання

Ультрафіолетові промені (УФ) становлять щось середнє між видимим світлом і рентгенівським випромінюванням, тому є невидимими для людських очей. Існує хибна думка, що ультрафіолет виробляється, а отже, є небезпечним, тільки в сонячний день. Насправді він виробляється завжди і навіть у похмуру погоду. Водночас нам не потрібно стояти чи лежати горілиць із широко розплющеними очима, щоб отримати фотокератит (пошкодження рогівки).

Більшість ультрафіолету, який поглинає кришталик, захищаючи сітківку від пошкодження, – це розсіяне світло або відблиски. Ультрафіолет відбивається від скляних поверхонь, води, піску, морської піни, снігу. І чим більше впродовж життя кришталик поглинає ультрафіолету, тим вищий ризик розвитку катаракти, за якої він мутнішає і потребує заміни. Також ультрафіолет є однією із причин виникнення макулодистрофії. Макулодистрофія – це пошкодження макули, центральної області сітківки, що призводить до втрати центрального зору.

Передня поверхня ока поглинає до 99% ультрафіолетового випромінювання. Це сприяє виникненню ракових та неракових новоутворень, таких як птеригіум (аномальний ріст слизової оболонки ока, яка зростається із рогівкою) і пінгвекула (доброякісне розростання кон'юнюнктиви).

Сонцезахисні окуляри без сонцезахисту

Існує три типи ультрафіолетових променів – UVA, UVB та UVC. Останні блокує озоновий шар, тому вони не досягають поверхні землі. Якісні сонцезахисні окуляри повинні фільтрувати UVA і UVB промені та, згідно з рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), мати найвищий ступінь захист від ультрафіолету – 400 нм. Тоді вони гарантуватимуть 100% захист.

Що не так із сонцезахисними окулярами, які можна придбати в підземному переході за мінімальні кошти?

Коли ми перебуваємо на вулиці в сонячний день, то інстинктивно примружуємо очі. Таким чином, зіниці звужуються, і на кришталик потрапляє менше ультрафіолету. Сонцезахисні окуляри, виготовлені з дешевого пластику, в імітованій темряві навпаки розширюють зіниці, і на кришталик потрапляє в кілька разів більше УФ-променів. Тобто навантаження на структури ока збільшується, але ви цього не відчуваєте. У довготривалій перспективі це може призвести до розвитку катаракти, макулодистрофії, дегенерації жовтої плями (зір стає розмитим), раку ока та шкіри.

Тому я раджу купувати окуляри у спеціалізованих магазинах та обов’язково перевіряти ступінь їхнього захисту на спектрофотометрі або денситометрі. Це спеціальні апарати, які містять штучне джерело ультрафіолету і давач, що імітує людське око. Якщо у вас немає коштів на придбання якісних окулярів, краще не користуйтеся ніякими.

Проблеми з шийним відділом хребта

Кровоносні судини, які розташовані вздовж хребта шийного відділу, входять всередину черепа. А оскільки зоровий нерв – це частина зорової системи головного мозку, то ці судини відповідають за кровообіг і трофіку не лише мозку, а й очних яблук. У разі затиснення судин або спазмах у шиї притік крові сповільнюється, що призводить до появи головного болю, запаморочення, потемніння в очах, тимчасового погіршення чіткості зображень. Остеохондроз, сколіоз, кіфоз, протрузії в шийному відділі хребта, грижі шийного відділу, сутулість без належного лікування можуть призвести до розвитку катаракти, глаукоми, дегенерації сітківки, короткозорості на одне око. Навіть незначне опущення плеча (асиметрія), спричинене, наприклад, звичкою носити рюкзак чи сумку на один бік, може вплинути на якість зору.

Малорухомий, офісний стиль життя, онлайн-навчання прищеплюють звичку працювати напівлежачи або як доведеться, через що порушується постава. Тому я раджу всім, незалежно від віку, виконувати ранкову гімнастику, вправи для зміцнення м’язів спини, займатися йогою та фітнесом.

Окуляри, підібрані не за рецептом лікаря

Окуляри для корекції зору повинен підбирати виключно офтальмолог, враховуючи такі параметри, як:

гострота і чіткість зору кожного ока (і це передбачає не лише читання літер або цифр);

бінокулярний зір – здатність обома очима сприймати світ "об’ємно";

конвергенцію – здатність очей одночасно зближатися та скоординовано фокусуватися на одному предметі;

акомодацію – здатність бачити предмети та об’єкти однаково чітко і на далеких, і на близьких відстанях;

незначні порушення положення ока – відхилення праворуч, ліворуч, всередину, назовні, догори або донизу;

вираженість домінантного ока за аналогією до руки – праве, ліве, обидва або жодного;

відстань між зіницями тощо.

Підбираючи окуляри самостійно, люди опираються винятково на суб’єктивне розуміння покращення видимості і не враховують вищевказані параметри. В оптиках, де можна придбати готові окуляри тут і зараз, немає спеціального обладнання для комплексної та професійної діагностики. таким чином бюджетні окуляри не допомагають, а навпаки прискорюють або маскують прогресування наявних хвороб чи станів.

Головний біль, біль, печіння в очах, швидка втомлюваність та почервоніння очей, туманний зір, запаморочення – мінімальні наслідки носіння неправильно підібраних окулярів.

Незбалансоване харчування

На здоров’я очей передовсім впливають вітаміни А, С, Е. Їхня нестача погіршує сутінковий зір, сприяє розвитку синдрому сухого ока, катаракти, вікової макулярної дегенерації (погіршення центрального зору), підвищенню внутрішньоочного тиску.

Тому я раджу вживати продукти, збагачені цими вітамінами: молочку, яйця, рибу, моркву, гарбуз, солодкий червоний перець, різни види капусти, горіхи, цитрусові, ківі, смородину тощо. Намагайтеся харчуватися повноцінно, смачно та різноманітно. І найголовніше – не забувайте щороку перевіряти зір у офтальмолога.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть свій зір та будьте здорові!

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