Часниковий сік, горілчаний компрес, гаряче яйце: офтальмолог пояснив, як не можна лікувати ячмінь

Чому не варто обробляти ячмінь горілчаним або содовим компресом, «припікати» соком часнику чи вигрівати яйцем, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Ячмінь — це гостре запалення на верхній або нижній повіці ока. Буває внутрішнім і зовнішнім.

Внутрішній виникає у мейбоєвій залозі, яка знаходиться у товщі хряща повіки.

Зовнішній — у волосяному фолікулі, з якого ростуть вії, та/ або в залозі Цейса біля кореня вій.

Якщо у волосяний фолікул або у протоку залози потрапляють бактерії (найчастіше: Staphylococcus aureus, тобто золотистий стафілокок), починається запалення і виникає ячмінь.

Про це свідчить поява таких симптомів як:

свербіж;

почервоніння;

набряк повіки;

відчуття стороннього тіла в оці;

сльозотеча.

Найчастіше люди вигрівають ячмінь, прикладаючи до ока гаряче відварене яйце чи гарячу картоплю.

На початку захворювання тепло є корисним, бо прискорює «дозрівання» і самостійне розкриття ячменю — судини розширюються, мікроциркуляція крові посилюється.

Але прикладати потрібно чисту тканину (бинт, марлю), змочену в теплій воді. Орієнтовно — це 40-45 градусів. Перед цим воду треба закип’ятити.

Раджу теплий компрес , а не сухе тепло, оскільки волога:

запобігає пересушуванню шкіри; зменшує свербіж; м’яко розм’якшує вміст ячменю; зігріває око поступово та рівномірно, унеможливлюючи опік.

Найкраще — використовувати новий бинт для кожного наступного прогрівання ока. Брудна може спричинити поширення інфекції.

У жодному разі не можна прикладати до ока теплий компрес, якщо ячмінь нагноївся або гнійник відкрився. Тоді його необхідно кілька разів на день протирати безспиртовим антисептичним засобом на кшталт хлоргексидину. Необхідно ретельно мити руки перед взаємодією з оком, користуватися одноразовими рушниками, щодня змінювати наволочку. Також варто відмовитися від декоративної косметики та носіння контактних лінз.

Натомість горілчаний компрес або компрес на основі харчової соди робити не раджу. Шкіра повіки тонка і чутлива. Горілка містить спирт, який не «вб’є» бактерії, але подразнить повіку, спровокує опік або алергію.

Сода може пересушити шкіру та порушити її кислотно-лужний баланс (pH), оскільки є лужною речовиною, а шкіра злегка кисла. pH соди — орієнтовно 8,1. pH шкіри — від 4 до 6.

Іншим поширеним народним засобом є використання часникового соку, який цінують за високий вміст аліцину. Свіжим соком радять протерти місце запалення. Аліцин вважають природним антибіотиком, що знищує бактерії. Але насправді він призводить до хімічного опіку повіки, сильного і тривалого печіння, алергічної реакції або набряку.

Якщо сік потрапить на слизову оболонку ока, може викликати гострий кон’юнктивіт, сльозотечу, біль, тимчасове порушення зору.

Народні методи «лікування» ячменю не мають наукового підґрунтя. Тому за появи симптомів ячменю, я раджу звернутися до лікаря-офтальмолога. Він поставить правильний діагноз (симптоми ячменю на початку подібні до халязіону), призначить коректне лікування, яке за необхідності може включати антибактеріальні мазі і краплі.

Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!