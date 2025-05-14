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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоровий спосіб життя
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90
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3 хв

Чай чи кава: який напій корисніший для вашого здоров’я

Кава чи чай — вічна дилема кожної людини вранці. Обидва напої мають свої переваги, та чи є серед них беззаперечний лідер у питаннях здоров’я, спробуємо дізнатися.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чай чи кава: який напій корисніший для вашого здоров’я

Чай чи кава: який напій корисніший для вашого здоров’я / © Credits

Для багатьох людей вибір між чашкою міцної кави та ароматного чаю — це не лише справа смаку, а й турбота про здоров’я. Але на питання який із цих напоїв дійсно корисніший для організму, спробувало відповісти видання Real Simple, а також порівняло каву та чай за основними показниками: вмістом кофеїну, впливом на здоров’я, здатністю знижувати стрес, а також розглянуло можливі ризики та поширені міфи.

Що спільного у кави та чаю

І кава, і чай:

  • містять кофеїн — стимулятор, який покращує увагу, концентрацію та бадьорість;

  • багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень;

  • можуть зміцнювати серцево-судинну систему;

  • допомагають знизити ризик деяких хронічних хвороб, якщо вживати їх помірно.

Але в них різні види антиоксидантів і супутніх речовин, а також дуже відрізняється вплив на нервову систему.

Кава: швидкий заряд енергії та серйозні бонуси

Переваги:

  • Більше кофеїну, який дає швидкий приплив енергії.

  • Покращує концентрацію, увагу та настрій.

  • Має протизапальні властивості.

  • Пов’язується зі зниженим ризиком діабету II типу та серцево-судинних хвороб.

  • Може підтримувати здоров’я кишківника завдяки поліфенолам.

Недоліки:

  • Може викликати тривожність або безсоння, особливо у чутливих людей.

  • Підвищує кислотність шлунка — не рекомендується за гастриту чи рефлюксі.

  • Надмірне споживання (понад 400 мг кофеїну на день) може призводити до:

    • головного болю,

    • тремору,

    • пришвидшеного серцебиття,

    • залежності.

Чай: м’яка дія, менше стресу

Переваги:

  • Містить менше кофеїну, ніж кава:

    • чорний чай — 50 мг/чашка,

    • зелений — 30 мг,

    • трав’яні — майже 0 мг.

  • Містить L-теанін — амінокислоту, яка знижує стрес та одночасно підтримує концентрацію.

  • Зелений чай багатий на потужні антиоксиданти (поліфеноли) — допомагає боротися з раковими клітинами та серцево-судинними захворюваннями.

  • Добре підходить для людей з підвищеною тривожністю чи проблемами зі сном.

  • Трав’яні чаї (ромашка, м’ята, ройбуш) — природні заспокійливі засоби без кофеїну.

Недоліки:

  • Менше стимулює, якщо вам потрібен швидкий приплив енергії.

  • Деякі чаї можуть впливати на залізовсмоктування, тому не варто пити одразу після їжі (особливо вагітним і жінкам із анемією).

Антиоксиданти: що вони роблять

Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, які пошкоджують клітини та сприяють старінню, розвитку онкології та хронічних захворювань. Як кава, так і чай — чудові джерела цих корисних сполук:

  • Кава — хлорогенові кислоти;

  • Чай — катехіни, поліфеноли, флавоноїди.

Добавки: як вони впливають на користь

Будьте обережні з тим, що ви додаєте у свій напій:

  • Цукор — підвищує ризик діабету та ожиріння;

  • Жирні вершки/молоко — підвищують холестерин;

  • Збиті вершки, ароматизовані сиропи — зайві калорії без користі.

Кращі альтернативи:

  • Мед або кокосовий цукор — натуральні підсолоджувачі;

  • Мигдалеве чи вівсяне молоко — несолодке, з низьким вмістом жиру;

  • Знежирене молоко — легке та ніжне доповнення.

Що обрати

Оберіть каву, якщо ви:

  • потребуєте швидкого підйому енергії;

  • маєте низький артеріальний тиск або сонливість;

  • не маєте проблем зі шлунком чи сном.

Оберіть чай, якщо ви:

  • схильні до тривожності, безсоння чи гіпертонії;

  • бажаєте плавної концентрації без перезбудження;

  • цінуєте антиоксидантну дію чи обираєте безкофеїнові варіанти.

І кава, і чай можуть бути корисними — головне знати міру та обирати правильні добавки. В ідеалі — чергувати ці напої відповідно до ваших потреб, пори доби та самопочуття. Ранкова кава для бадьорості, денний зелений чай для зосередженості, а вечірній трав’яний чай — для заспокоєння.

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