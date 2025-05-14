Чай чи кава: який напій корисніший для вашого здоров’я / © Credits

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Для багатьох людей вибір між чашкою міцної кави та ароматного чаю — це не лише справа смаку, а й турбота про здоров’я. Але на питання який із цих напоїв дійсно корисніший для організму, спробувало відповісти видання Real Simple, а також порівняло каву та чай за основними показниками: вмістом кофеїну, впливом на здоров’я, здатністю знижувати стрес, а також розглянуло можливі ризики та поширені міфи.

Що спільного у кави та чаю

І кава, і чай:

містять кофеїн — стимулятор, який покращує увагу, концентрацію та бадьорість;

багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень;

можуть зміцнювати серцево-судинну систему;

допомагають знизити ризик деяких хронічних хвороб, якщо вживати їх помірно.

Але в них різні види антиоксидантів і супутніх речовин, а також дуже відрізняється вплив на нервову систему.

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Кава: швидкий заряд енергії та серйозні бонуси

Переваги:

Більше кофеїну, який дає швидкий приплив енергії.

Покращує концентрацію, увагу та настрій.

Має протизапальні властивості.

Пов’язується зі зниженим ризиком діабету II типу та серцево-судинних хвороб.

Може підтримувати здоров’я кишківника завдяки поліфенолам.

Недоліки:

Може викликати тривожність або безсоння, особливо у чутливих людей.

Підвищує кислотність шлунка — не рекомендується за гастриту чи рефлюксі.

Надмірне споживання (понад 400 мг кофеїну на день) може призводити до: головного болю, тремору, пришвидшеного серцебиття, залежності.



Чай: м’яка дія, менше стресу

Переваги:

Містить менше кофеїну, ніж кава: чорний чай — 50 мг/чашка, зелений — 30 мг, трав’яні — майже 0 мг.

Містить L-теанін — амінокислоту, яка знижує стрес та одночасно підтримує концентрацію.

Зелений чай багатий на потужні антиоксиданти (поліфеноли) — допомагає боротися з раковими клітинами та серцево-судинними захворюваннями.

Добре підходить для людей з підвищеною тривожністю чи проблемами зі сном.

Трав’яні чаї (ромашка, м’ята, ройбуш) — природні заспокійливі засоби без кофеїну.

Недоліки:

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Менше стимулює, якщо вам потрібен швидкий приплив енергії.

Деякі чаї можуть впливати на залізовсмоктування, тому не варто пити одразу після їжі (особливо вагітним і жінкам із анемією).

Антиоксиданти: що вони роблять

Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, які пошкоджують клітини та сприяють старінню, розвитку онкології та хронічних захворювань. Як кава, так і чай — чудові джерела цих корисних сполук:

Кава — хлорогенові кислоти;

Чай — катехіни, поліфеноли, флавоноїди.

Добавки: як вони впливають на користь

Будьте обережні з тим, що ви додаєте у свій напій:

Цукор — підвищує ризик діабету та ожиріння;

Жирні вершки/молоко — підвищують холестерин;

Збиті вершки, ароматизовані сиропи — зайві калорії без користі.

Кращі альтернативи:

Мед або кокосовий цукор — натуральні підсолоджувачі;

Мигдалеве чи вівсяне молоко — несолодке, з низьким вмістом жиру;

Знежирене молоко — легке та ніжне доповнення.

Що обрати

Оберіть каву, якщо ви:

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потребуєте швидкого підйому енергії;

маєте низький артеріальний тиск або сонливість;

не маєте проблем зі шлунком чи сном.

Оберіть чай, якщо ви:

схильні до тривожності, безсоння чи гіпертонії;

бажаєте плавної концентрації без перезбудження;

цінуєте антиоксидантну дію чи обираєте безкофеїнові варіанти.

І кава, і чай можуть бути корисними — головне знати міру та обирати правильні добавки. В ідеалі — чергувати ці напої відповідно до ваших потреб, пори доби та самопочуття. Ранкова кава для бадьорості, денний зелений чай для зосередженості, а вечірній трав’яний чай — для заспокоєння.