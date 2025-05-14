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- Здоровий спосіб життя
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Чай чи кава: який напій корисніший для вашого здоров’я
Кава чи чай — вічна дилема кожної людини вранці. Обидва напої мають свої переваги, та чи є серед них беззаперечний лідер у питаннях здоров’я, спробуємо дізнатися.
Для багатьох людей вибір між чашкою міцної кави та ароматного чаю — це не лише справа смаку, а й турбота про здоров’я. Але на питання який із цих напоїв дійсно корисніший для організму, спробувало відповісти видання Real Simple, а також порівняло каву та чай за основними показниками: вмістом кофеїну, впливом на здоров’я, здатністю знижувати стрес, а також розглянуло можливі ризики та поширені міфи.
Що спільного у кави та чаю
І кава, і чай:
містять кофеїн — стимулятор, який покращує увагу, концентрацію та бадьорість;
багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень;
можуть зміцнювати серцево-судинну систему;
допомагають знизити ризик деяких хронічних хвороб, якщо вживати їх помірно.
Але в них різні види антиоксидантів і супутніх речовин, а також дуже відрізняється вплив на нервову систему.
Кава: швидкий заряд енергії та серйозні бонуси
Переваги:
Більше кофеїну, який дає швидкий приплив енергії.
Покращує концентрацію, увагу та настрій.
Має протизапальні властивості.
Пов’язується зі зниженим ризиком діабету II типу та серцево-судинних хвороб.
Може підтримувати здоров’я кишківника завдяки поліфенолам.
Недоліки:
Може викликати тривожність або безсоння, особливо у чутливих людей.
Підвищує кислотність шлунка — не рекомендується за гастриту чи рефлюксі.
Надмірне споживання (понад 400 мг кофеїну на день) може призводити до:
головного болю,
тремору,
пришвидшеного серцебиття,
залежності.
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Чай: м’яка дія, менше стресу
Переваги:
Містить менше кофеїну, ніж кава:
чорний чай — 50 мг/чашка,
зелений — 30 мг,
трав’яні — майже 0 мг.
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Містить L-теанін — амінокислоту, яка знижує стрес та одночасно підтримує концентрацію.
Зелений чай багатий на потужні антиоксиданти (поліфеноли) — допомагає боротися з раковими клітинами та серцево-судинними захворюваннями.
Добре підходить для людей з підвищеною тривожністю чи проблемами зі сном.
Трав’яні чаї (ромашка, м’ята, ройбуш) — природні заспокійливі засоби без кофеїну.
Недоліки:
Менше стимулює, якщо вам потрібен швидкий приплив енергії.
Деякі чаї можуть впливати на залізовсмоктування, тому не варто пити одразу після їжі (особливо вагітним і жінкам із анемією).
Антиоксиданти: що вони роблять
Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, які пошкоджують клітини та сприяють старінню, розвитку онкології та хронічних захворювань. Як кава, так і чай — чудові джерела цих корисних сполук:
Кава — хлорогенові кислоти;
Чай — катехіни, поліфеноли, флавоноїди.
Добавки: як вони впливають на користь
Будьте обережні з тим, що ви додаєте у свій напій:
Цукор — підвищує ризик діабету та ожиріння;
Жирні вершки/молоко — підвищують холестерин;
Збиті вершки, ароматизовані сиропи — зайві калорії без користі.
Кращі альтернативи:
Мед або кокосовий цукор — натуральні підсолоджувачі;
Мигдалеве чи вівсяне молоко — несолодке, з низьким вмістом жиру;
Знежирене молоко — легке та ніжне доповнення.
Що обрати
Оберіть каву, якщо ви:
потребуєте швидкого підйому енергії;
маєте низький артеріальний тиск або сонливість;
не маєте проблем зі шлунком чи сном.
Оберіть чай, якщо ви:
схильні до тривожності, безсоння чи гіпертонії;
бажаєте плавної концентрації без перезбудження;
цінуєте антиоксидантну дію чи обираєте безкофеїнові варіанти.
І кава, і чай можуть бути корисними — головне знати міру та обирати правильні добавки. В ідеалі — чергувати ці напої відповідно до ваших потреб, пори доби та самопочуття. Ранкова кава для бадьорості, денний зелений чай для зосередженості, а вечірній трав’яний чай — для заспокоєння.