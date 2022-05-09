Чай з кульбаби: корисні властивості та правила приймання

Чай з кульбаби: корисні властивості та правила приймання

Дієтологиня та терапевтка Тіана Фіалкова розповіла про корисні властивості чаю з кульбаби, а також як правильно готувати цей цілющий напій.

Позитивні ефекти від прийманняу такого чаю:

знижує процеси здуття та бродіння в кишківнику;

стимулює апетит, як і всі гіркоти, за рахунок активізації жовчовідтоку;

стимулює вироблення та виділення жовчі;

стимулює роботу підшлункової залози;

поліпшує стан нервової системи;

м'яке сечогінне, виводить пісок із нирок;

активізує роботу кишківника та допомагає у разі закрепів;

показаний алергікам (якщо немає алергії на кульбабу).

Чай з кульбаби не рекомендується приймати у разі:

загострення проблем із шлунково-кишковим трактом (гастрити, дуоденіти, коліти, виразка шлунка);

у разі жовчнокам'яної хворобі застосовуємо з обережністю. Також у разі рухомого камінню чай протипоказаний.

Особливості приймання:

Можна вагітним і годуючим.

Приймати 1-3 рази на день за 30-40 хвилин до їди, оскільки чай пробуджує травні соки і викликає апетит.

Спочатку, якщо є сильний застій жовчі, вас може трохи нудити, можливе послаблення стулу. Так відходить жовч.

Квітки кульбаби можна збирати лише далеко від трас, доріг. Можна перед застосуванням промити у гарячій воді. В ідеалі, збираємо квіточки рано-вранці.

Заливаємо жменю квіточок водою 500-600 мл 80 градусів і настоюємо 10 хвилин у заварнику/термосі.

Можна пити такий чай разом із медом, так сильніше буде виражений жовчогінний ефект.

Квіти можна сушити і заготовляти собі чай на певний час. Сушим у тіні, у добре провітрюваному місці, зберігаємо у паперових/тканинних упаковках.

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