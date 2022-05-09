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Чай з кульбаби: корисні властивості та правила приймання

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Чай з кульбаби: корисні властивості та правила приймання

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Дієтологиня та терапевтка Тіана Фіалкова розповіла про корисні властивості чаю з кульбаби, а також як правильно готувати цей цілющий напій.

Позитивні ефекти від прийманняу такого чаю:

  • знижує процеси здуття та бродіння в кишківнику;
  • стимулює апетит, як і всі гіркоти, за рахунок активізації жовчовідтоку;
  • стимулює вироблення та виділення жовчі;
  • стимулює роботу підшлункової залози;
  • поліпшує стан нервової системи;
  • м'яке сечогінне, виводить пісок із нирок;
  • активізує роботу кишківника та допомагає у разі закрепів;
  • показаний алергікам (якщо немає алергії на кульбабу).

Чай з кульбаби не рекомендується приймати у разі:

  • загострення проблем із шлунково-кишковим трактом (гастрити, дуоденіти, коліти, виразка шлунка);
  • у разі жовчнокам'яної хворобі застосовуємо з обережністю. Також у разі рухомого камінню чай протипоказаний.

Особливості приймання:

Можна вагітним і годуючим.

Приймати 1-3 рази на день за 30-40 хвилин до їди, оскільки чай пробуджує травні соки і викликає апетит.

Спочатку, якщо є сильний застій жовчі, вас може трохи нудити, можливе послаблення стулу. Так відходить жовч.

Квітки кульбаби можна збирати лише далеко від трас, доріг. Можна перед застосуванням промити у гарячій воді. В ідеалі, збираємо квіточки рано-вранці.

Заливаємо жменю квіточок водою 500-600 мл 80 градусів і настоюємо 10 хвилин у заварнику/термосі.

Можна пити такий чай разом із медом, так сильніше буде виражений жовчогінний ефект.

Квіти можна сушити і заготовляти собі чай на певний час. Сушим у тіні, у добре провітрюваному місці, зберігаємо у паперових/тканинних упаковках.

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