Чай з кульбаби: корисні властивості та правила приймання

Дієтологиня та терапевтка Тіана Фіалкова розповіла про корисні властивості чаю з кульбаби, а також як правильно готувати цей цілющий напій.
Позитивні ефекти від прийманняу такого чаю:
- знижує процеси здуття та бродіння в кишківнику;
- стимулює апетит, як і всі гіркоти, за рахунок активізації жовчовідтоку;
- стимулює вироблення та виділення жовчі;
- стимулює роботу підшлункової залози;
- поліпшує стан нервової системи;
- м'яке сечогінне, виводить пісок із нирок;
- активізує роботу кишківника та допомагає у разі закрепів;
- показаний алергікам (якщо немає алергії на кульбабу).
Чай з кульбаби не рекомендується приймати у разі:
- загострення проблем із шлунково-кишковим трактом (гастрити, дуоденіти, коліти, виразка шлунка);
- у разі жовчнокам'яної хворобі застосовуємо з обережністю. Також у разі рухомого камінню чай протипоказаний.
Особливості приймання:
Можна вагітним і годуючим.
Приймати 1-3 рази на день за 30-40 хвилин до їди, оскільки чай пробуджує травні соки і викликає апетит.
Спочатку, якщо є сильний застій жовчі, вас може трохи нудити, можливе послаблення стулу. Так відходить жовч.
Квітки кульбаби можна збирати лише далеко від трас, доріг. Можна перед застосуванням промити у гарячій воді. В ідеалі, збираємо квіточки рано-вранці.
Заливаємо жменю квіточок водою 500-600 мл 80 градусів і настоюємо 10 хвилин у заварнику/термосі.
Можна пити такий чай разом із медом, так сильніше буде виражений жовчогінний ефект.
Квіти можна сушити і заготовляти собі чай на певний час. Сушим у тіні, у добре провітрюваному місці, зберігаємо у паперових/тканинних упаковках.
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