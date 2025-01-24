Чай з медом та парення ніг гірчицею: п'ять народних методів лікування горла, від яких треба відмовитись

Біль у горлі надокучав кожній людині бодай раз за життя. Тому в Інтернеті можна знайти силу-силенну порад, як його позбутися. Народні експерти радять їсти цибулю та часник, вживати медово-горілчані настоянки.

Що справді можна робити, коли у вас болить горло, а що в жодному разі не варто, розповів ЛОР-хірург, завідувач стаціонарного ЛОР-відділення "Клініки МЕДІКОМ" Валерій Павлович Товстолит..

Міф №1: пити багато гарячих напоїв

Вважається, що гарячий чай з малиною або молоко з медом заспокоюють горло та сповільнюють поширення інфекції. Насправді ж гаряча рідина (вище 60°C) додатково пошкоджує слизову, утворюючи мікроопіки, через що біль навпаки посилюється. У разі бактеріального чи вірусного ураження таке пиття провокує надмірне вироблення слизу в горлі і носоглотці, створюючи ідеальні умови для подальшого розмноження мікроорганізмів.

За болю в горлі, особливо невідомого походження, потрібно пити помірно теплі напої (30-40°C). Не надто корисний солодкий чай з малиновим варенням можна замінити на більш корисні трав’яні настої з ромашки, кореня імбиру, мальви або шавлії, узвар із сухофруктів.

Міф №2: змащувати горло люголем

Люголь – це антисептик, який містить елементарний (молекулярний) йод. Останній руйнує білки мікроорганізмів, знищуючи бактерії та грибки. Але люголь не впливає на віруси, як, власне, й антибіотики. І працює лише на поверхні тканин, тоді коли бактеріальна інфекція може локалізуватися в глибоких шарах мигдаликів. Також люголь подразнює слизову та обпікає її (класичний хімічний опік), провокуючи біль, почервоніння і навіть ерозію. Ерозія – це пошкодження поверхневого шару слизової оболонки горла. Людині складно ковтати їжу вже навіть після одужання. Голос змінюється, в горлі з’являється білий наліт або почервоніння тощо. Слизова відновлюється в середньому 2 тижні.

Вдома люголь можна використовувати винятково для обробки поверхневих ран чи подряпин. Біль у горлі знімаємо за допомогою сольового розчину або настою ромашки – полощіть горло 3-5 разів на день. Спреї, місцеві антисептики, льодяники, спеціальні засоби для полоскання призначає лише лікар, враховуючи походження інфекції – бактеріальне, вірусне чи грибкове.

Міф №3: готувати настоянки з медом і горілкою

Настоянки з розтопленим медом та горілкою є досить популярним народним методом лікування. Адже багато хто вірить, що "мед зміцнює імунітет", а етиловий спирт "вбиває віруси", бо має антисептичні властивості.

Мед містить ферменти, які мають антисептичні, антибактеріальні й антиоксидантні властивості. Однак у нагрітому вигляді та в поєднанні з етанолом він стає просто солодким смаколиком. Зміцнити імунітет він не може, бо імунна система складається з численних компонентів (клітин, органів, білків), які працюють разом у дуже складний спосіб.

Етанол – агресивна речовина, яка пересушує та подразнює слизову, ніяк не впливаючи на віруси. Зазвичай концентрація етанолу в горілці – це приблизно 40%. Для знищення оболонкових вірусів (грип, COVID-19) потрібна концентрація етанолу в діапазоні 60-80%. Однак є важливий нюанс – йдеться винятково про оболонкові віруси на поверхнях. Готуючи "лікувальну" настоянку, беруть незначну кількість горілки, яку змішують із топленим маслом та медом. Під час змішування з гарячими рідинами етанол банально випаровується.

Якщо у вас болить горло, невелику кількість меду можна розсмоктувати для його заспокоєння. Це не прискорить одужання, але й не нашкодить.

Міф №4: робити гірчичні ванночки для ніг

По-перше, гарячі ванночки для ніг з гірчицею призводять до подразнення або опіку шкіри. По-друге, розширюють судини і стимулюють кровообіг, збільшуючи потовиділення. Це призводить до втрати рідини в організмі й зокрема пересихання слизових оболонок, а також до підвищення загальної температури тіла.

Я раджу щогодини провітрювати кімнату, де перебуває хвора людина, робити вологе прибирання вранці та ввечері, користуватися зволожувачем повітря та пити достатню кількість води.

Міф №5: їсти цибулю та часник

Цибуля й часник у народі вважаються "природними антибіотиками", які зміцнюють імунітет, знищують паразитів та віруси. Насправді за болю в горлі їсти сиру цибулю та часник навпаки не рекомендовано, оскільки вони подразнюють слизову оболонку горла та посилюють пирхотіння. Чому? У часнику міститься аліцин, а в цибулі – сірковмісні сполуки, які під час контакту із запаленою слизовою оболонкою викликають печіння та подразнення. Дехто певен: печіння свідчить про те, що цибуля або часник знищують мікроорганізми, але вони просто сильно подразнюють слизову.

Отож, якщо у вас болить горло, самостійно можете пити теплі (40°C) чаї, трав’яні настої, розсмоктувати мед, зволожувати повітря у квартирі, полоскати горло теплим сольовим розчином. Противірусні препарати, антибіотики, спреї та інші ліки призначає лише лікар, зважаючи на причину, яка спровокувала біль у горлі. Якщо у вас грибкова інфекція, а ви приймаєте противірусні ліки, ефекту не буде, власне, і якщо ситуація зворотна.

Товстолит Валерій Павлович

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