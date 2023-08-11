Чи корисна консервація для здоров’я? Відповідає нутриціолог

Кінець літа — найактивніший сезон домашньої консервації. Хтось вирощує продукти для неї самостійно, хтось — купує на ринках.

Консерви — зручна та довготривала альтернатива свіжим продуктам і міжсезоння та взимку. Проте з огляду на сучасні підходи до харчування виникає питання: чи справді консервована їжа корисна для нашого здоров'я? Відповідь на нього дала нутриціолог Ольга Степанова.

Переваги домашньої консервації

Однією з найбільших переваг є можливість контролювати якість та склад продуктів, які ми використовуємо. Консервована їжа не вимагає спеціальних умов зберігання, і готова до споживання у будь-який зручний момент. Але на цьому плюси закінчуються.

Переваги домашньої консервації

Головною загрозою є неправильна обробка продуктів або недостатнє дотримання правил гігієни під час підготовки. Це може призвести до забруднення їжі патогенними мікроорганізмами.

Неправильне зберігання та недостатня герметичність можуть призвести до псування консервованих продуктів. Проникнення повітря або вологи стимулює розмноження бактерій та грибів.

Деякі методи домашньої консервації (наприклад, високотемпературна обробка) призводять до втрати важливих поживних речовин.

Експертна думка нутриціолога

«Домашня консервація може додати різноманітності до раціону. Однак важливо розуміти, що її приготування вимагає дотримання правил гігієни та безпеки. Деякі методи, такі як квашення та соління, можуть додати корисних пробіотиків та мінералів до раціону. А от при використанні високих температур або тривалих процесів обробки зазвичай відбувається втрата вітамінів та інших поживних речовин», — зазначає нутриціолог Ольга Степанова.

Існують альтернативні підходи до збереження продуктів, які можуть бути більш практичними.

Використання заморожених продуктів

Заморожування дозволяє зберегти більшість поживних речовин та смакових якостей продуктів, мінімізуючи втрати в порівнянні з високотемпературною обробкою.

Відмова від консервування на користь свіжої їжі

Завдяки глобалізації у нас є можливість споживати продукти у свіжому вигляді — навіть якщо мова йде про сезонні овочі та фрукти. Їх постачають у магазини з інших країн.

Використання кулінарних технік для збереження

Наприклад, сушені фрукти або овочі можна вживати як смачний та корисний перекус. Однак варто впевнитись, що постачальник таких продуктів дотримується санітарних вимог.

«Збалансований підхід до консервації та використання альтернативних методів допоможуть створити здоровий та смачний раціон, який задовольнятиме потреби організму», — вважає нутриціолог Ольга Степанова. Також експертка наголошує, що людині, яка поставила за мету почати харчуватись правильно, варто узгодити свої дії зі спеціалістом. Це стосується не лише відмови від консервації, але й будь-яких інших змін.