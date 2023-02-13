Чи корисне насіння соняшника та скільки його можна їсти на день: відповіла Аніта Луценко

Зіркова тренерка та співавторка книжок про їжу на своїй сторінці в Instagram розповіла важливу інформацію для любителів полускати насіння.

Насіння соняшника окрім того, що його приємно лускати, ще й багате на клітковину, фосфор, калій, селен, цинк, магній, вітаміни групи В, Е, D. Ну коротше, як і все насіння дуже корисне.

Але є невеличке але: 100 г насіння соняшника = 600 Ккал, в яких 52 г жиру (це майже добова доза жиру для жінки, вага якої 60 кг) решта піде в запаси на боки чи стегна. Тому, скоріш за все, через тиждень чи два після початку традиції лускати насіння ви почнете задаватись питанням "чого це я як пташечка лускаю насіння, а вага іде стрімко вгору".

Окрім того, на передньому зубі у любителів насіння з’являється ямка, що прям "палить" вас перед колегами, знайомими і друзями. Терміново до стоматолога - заклеїти цю виїмку і забути про лускання насінння

Проте, заведіть нову традицію - додавати ложечку очищеного насіння соняшника, льону, гарбузового насіння, кунжуту, чіа - до салату, каші, овочевих страв та іншого. Це корисно і смачно!

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