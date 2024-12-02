Чи минає короткозорість з віком: відповідає лікар-офтальмолог

Існує думка, що з віком короткозорість зникає і зір повертається до норми. Тому не потрібно робити лазерну корекцію чи носити окуляри, треба лише "трошки" зачекати.

Чи справді короткозорість минає з віком, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Короткозорість – це порушення зору, за якого людина добре бачить на близьких відстанях і погано на далеких. Вона без труднощів читає книгу, але не може розгледіти номер маршрутки поки та не зупиниться поряд. Чому так стається?

За короткозорості світлові промені фокусуються не на сітківці, як має бути за нормою, а перед нею. Існує декілька офтальмологічних причин, які до цього призводять, серед них:

спадковість – понад 60% усіх випадків короткозорості;

невідповідні анатомічні параметри ока – очне яблуко надміру видовжене, тому світлові промені заломлюються перед сітківкою;

вроджені порушення кришталика чи рогівки;

аномалії акомодаційного апарату – кришталик чи циліарний м’яз втрачають здатність адаптуватися до різних відстаней внаслідок надмірної роботи на близькій відстані, вікових змін тощо;

травмування ока чи обох очей – запальні захворювання або механічні ушкодження ока можуть змінити анатомію і викликати короткозорість.

Ми живемо в епоху короткозорості. 2010 року близько 28% людей у світі страждали від короткозорості. Очікують, що до 2050 року цей показник досягне 50%. Таким чином порушення зору матиме половина населення планети, і більшість становитимуть діти та підлітки. Це пов’язано зі зміною способу життя – навчання, робота, відпочинок відбуваються в ґаджетах. Але проблема не в ефекті урбанізації, а в недотриманні безпечної відстані між очима і екраном комп’ютера чи планшета – щонайменше 50 сантиметрів. У відсутності перерв від роботи на прогулянку і контролю з боку батьків, невиконанні вправ для розслаблення зорових м’язів.

Чи можна короткозорість повністю вилікувати?

Якщо йдеться про несправжню (хибну короткозорість) виникнення якої пов’язане зі спазмом акомодаційного м’яза, то її можна повністю вилікувати. За допомогою апаратного лікування, спеціальних очних крапель, корекції режиму зорової роботи м’яз розслаблюють, і він знову фокусується на далеких відстанях.

Якщо причина короткозорості – подовження ока, порушення не лікується, а коригується контактними лінзами, нічними лінзами, окулярами, апаратними методами тощо. Після 18 років та за відсутності протипоказань проводиться лазерна корекція.

Існує думка, що короткозорість зникає з віком без лікування та хірургічного втручання, однак це не так. Із плином часу зір може змінюватися на тлі пресбіопії (вікова далекозорість) чи катаракти, створюючи ілюзію, що зір покращився. Наприклад, за катаракти кришталик мутніє і ущільнюється, унаслідок чого людина починає гірше бачити і на далеких, і на коротких відстанях.

Вікова далекозорість у поєднанні з короткозорістю теж створює так званий ефект покращення, бо несподівано зображення вдалині стають добре видимими. Та насправді відбувається погіршення. Пресбіопія розвивається, коли еластичність кришталика знижується, а циліарні м’язи, які допомагають кришталику змінювати форму під час фокусування на різних відстанях, слабшають.

Короткозорість – це складне, нерідко багатофакторне порушення, яке не зникає саме собою. Не коригується правильним харчуванням чи вправами для очей. І потребує правильної корекції, оскільки призводить до зорової перевтоми, незмінними ознаками якої є постійний головний біль та біль в очах.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть себе та свій зір!

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