Чи можуть вітаміни поліпшити ваш зір: відповідає лікар-офтальмолог

Здоров’я очей залежить від багатьох чинників – генетики, способу життя, загального стану здоров’я і, звісно, від харчування. Адже продукти, які ми щодня споживаємо, покликані не лише тамувати голод, а й збагачувати організм корисними мікроелементами й вітамінами. Багато з них потрібні для забезпечення здоров’я очей.

Наш зір може погіршуватися через розвиток офтальмологічних захворювань, а також на тлі дефіциту певних вітамінів. Водночас дефіцити здатні прискорювати розвиток певних захворювань. Які вітаміни і як саме впливають на здоров’я очей, розповів офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург, кандидат медичних наук, медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник.

Функції вітамінів для зору

Серед вітамінів, які допомагають підтримувати наш зір у нормі, я виділяю три найбільш важливі – це вітаміни А, Е та С.

Вітамін А – це антиоксидант і жиророзчинний вітамін, який забезпечує вироблення родопсину. Родопсин – зоровий пігмент, завдячуючи якому ми добре бачимо в умовах слабкого освітлення і з настанням темряви (сутінковий зір). Частина молекул родопсину руйнується, коли наші очі контактують зі світлом. Це відбувається контрольовано, але постійно. В разі серйозного дефіциту вітаміну А сутінковий зір погіршується – в народі такий стан називають "курячою сліпотою". Також через нестачу вітаміну А може виникнути ксерофтальмія, або "синдром сухого ока", спричинена сухістю рогівки й кон'юнктиви через порушення сльозовиділення.

Деякі наукові дослідження демонструють, що раціон з високим вмістом вітаміну А знижує ризик розвитку ядерної й кортикальної катаракти. Катаракта – це часткове або повне помутніння кришталика, який виконує роль анатомічної лінзи. Однією з причин виникнення катаракти є авітаміноз. Джерелами вітаміну А серед харчових продуктів є молоко, яйця, яловича печінка, оселедець, солодка картопля, морква, шпинат, гарбуз, солодкий червоний перець, манго.

Вітамін Е – це антиоксидант і жиророзчинний вітамін, який захищає клітини організму й очей від пошкодження вільними радикалами. Вільні радикали – оксиданти, які запускають окислювальний стрес. У разі пошкодження клітин ока вітамін Е сприяє їхньому швидкому відновленню.

Згідно з окремими науковими дослідженнями, вітамін Е зменшує ризик розвитку вікової макулярної дегенерації (погіршення центрального зору) і катаракти.

Джерелами вітаміну Е серед харчових продуктів є олія зародків пшениці, соняшникова олія, насіння соняшника, мигдаль, лісові горіхи, арахісове масло, лосось, авокадо.

Вітамін С – це антиоксидант і водорозчинний вітамін. Як і вітамін Е, він захищає клітини ока від впливу вільних радикалів. Зміцнює судини ійкапіляри, знижує розвиток катаракти і забезпечує вироблення колагену першого типу, який є основним білком рогівки ока. В разі дефіциту вітаміну С зір погіршується, очі швидко втомлюються, підвищується внутрішньоочний тиск.

Джерелами вітаміну С серед харчових продуктів є цитрусові (свіжі фрукти та сік), ківі, солодкий зелений перець, броколі, брюссельська капуста, квашена капуста, помідори, смородина, обліпиха, свіжа полуниця.

Окрім вітамінів А, Е, С, для забезпечення нормальної роботи очей потрібні Омега-3 жирні кислоти. Вони мають протизапальний ефект і профілактують розвиток діабетичної ретинопатії. Каротиноїди, лютеїн і зеаксантин фільтрують потенційно небезпечне світло і захищають сітківку від пошкодження. А також мікроелементи – цинк, фосфор, селен, флавоноїди тощо.

Вітамінні добавки

Якщо ваш раціон збалансований і різноманітний, організм отримує вітаміни А, Е, С та мікроелементи в потрібній кількості. Вітамінні харчові добавки можна і варто приймати лише тоді, коли вам їх призначив лікар-офтальмолог, опираючись на результати аналізів. Чому не можна приймати вітамінні добавки без призначення лікаря?

Жиророзчинні вітаміни, як-от А та Е, накопичуються у внутрішніх органах і жировій тканині. Тому організм завжди має певний вітамінний запас. Приймаючи БАДи на власний розсуд, ви не знаєте, чи потрібен вам саме цей вітамін і чи підходить вам універсальне профілактичне дозування. Наприклад, надлишок, або гіпердозування, вітаміну А призводить до помутніння й розмитості зору. Це той випадок, коли замість покращення відбувається погіршення, якого можна було уникнути.

Також потрібно розуміти, що вітамінні добавки – це не чарівні пігулки. Вони усувають дефіцити і так само як і збалансоване харчування, допомагають зберегти та покращити здоров’я очей. Це означає, що якщо у вас виявили катаракту, вітамінні харчові добавки не допоможуть вам її вилікувати.

В деяких випадках ми призначаємо пацієнтам прийом не конкретного вітаміну, а вітамінних комплексів. Наприклад, у разі недостатнього живлення сітківки, яке спостерігається як у молодому, так і в більш дорослому віці, показані вітаміни з лютеїном, зеаксантином та ресвератролом. Деструктивні процеси в сітківці виявляються безпосередньо під час офтальмологічного огляду без проведення додаткових обстежень – безболісно і швидко.

Отже, приймати вітаміни та вітамінні комплекси можна, якщо в цьому є потреба. В усіх інших випадках я раджу збалансовано харчуватися та щонайменше раз на рік перевіряти зір. Це найкраще, що ви можете зробити для здоров’я своїх очей.

Медичний директор клініки VISIOBUD Володимир Мельник

Бережіть свій зір та будьте здорові!

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